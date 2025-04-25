Копченое и зеленое масло: рецепт ароматных заправок и добавок к блюдам / © Credits

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Повар Роман Емец поделился двумя любимыми вариантами масел — копченым и зеленым. Они подойдут для заправки салатов, гренок, жареных овощей, паст, мяса или рыбы. А еще — прекрасно выглядят в бутылочках на кухонной полке.

Копченое масло — для ценителей глубокого вкуса

Ингредиенты

Оливковое масло 100 мл

Подсолнечное масло (рафинированное) 100 мл

Копченая паприка 1 ст.л.

Приготовление

В небольшой кастрюле или сотейнике смешайте оба масла. Нагрейте их на среднем огне до примерно 60°C. Если нет термометра, используйте «тест пальцем»: если потрогать уже горячо, но еще не обжигает — пора снимать. Разделите масло пополам. В одну часть добавьте копченую паприку, перемешайте. Накройте и дайте настояться 1 час при комнатной температуре. Процедите через марлю или кофейный фильтр, перелейте в бутылочку.

Куда добавлять

Идеальна для блюд на гриле, жареных овощей, печеного картофеля, стейков или пикантных салатов.

Зеленое масло — свежее и ароматное, как весна

Ингредиенты

Оливковое масло 100 мл

Подсолнечное масло 100 мл

Листья петрушки (свежие) 50 г

Приготовление

Повторите предварительный этап нагревания: доведите смесь масел до 60°C и снимите с огня. В чашу блендера положите свежую петрушку и залейте ее горячим маслом (200 мл). Взбейте смесь до максимально однородной массы — примерно 2–3 мин. Процедите через сито с марлей или салфетку — дайте маслу стечь 2-3 часа. Перелейте в стеклянную бутылочку и храните в холодильнике до недели.

Где использовать

Крем-супы, зеленые салаты, овощные закуски, запеченные кабачки или даже тосты с яйцом — зеленое масло сделает все более ароматным и эстетичным.

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Советы

Масло желательно не перегревать — 60°C идеальная температура, при которой травы и специи сохраняют аромат и не теряют полезных свойств.

Храните масла в стеклянной таре в холодильнике до 7 дней.

Для более длительного хранения — перед использованием петрушку можно бланшировать 10 секунд, это уменьшит количество влаги, которое влияет на срок годности.

Копченое и зеленое масло — это маленькая магия в бутылке. Достаточно нескольких капель, чтобы сделать даже простую яичницу ресторанной подачей.