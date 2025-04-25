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Копченое и зеленое масло: рецепт ароматных заправок и добавок к блюдам
Когда хочется добавить блюдам не просто вкуса, а настоящего характера — ароматное масло станет вашим новым кулинарным секретом. Его легко приготовить дома, а изысканность, которую оно придает даже самым простым ингредиентам, приятно удивит вас и ваших гостей.
Повар Роман Емец поделился двумя любимыми вариантами масел — копченым и зеленым. Они подойдут для заправки салатов, гренок, жареных овощей, паст, мяса или рыбы. А еще — прекрасно выглядят в бутылочках на кухонной полке.
Копченое масло — для ценителей глубокого вкуса
Ингредиенты
Оливковое масло 100 мл
Подсолнечное масло (рафинированное) 100 мл
Копченая паприка 1 ст.л.
Приготовление
В небольшой кастрюле или сотейнике смешайте оба масла.
Нагрейте их на среднем огне до примерно 60°C. Если нет термометра, используйте «тест пальцем»: если потрогать уже горячо, но еще не обжигает — пора снимать.
Разделите масло пополам.
В одну часть добавьте копченую паприку, перемешайте.
Накройте и дайте настояться 1 час при комнатной температуре.
Процедите через марлю или кофейный фильтр, перелейте в бутылочку.
Куда добавлять
Идеальна для блюд на гриле, жареных овощей, печеного картофеля, стейков или пикантных салатов.
Зеленое масло — свежее и ароматное, как весна
Ингредиенты
Оливковое масло 100 мл
Подсолнечное масло 100 мл
Листья петрушки (свежие) 50 г
Приготовление
Повторите предварительный этап нагревания: доведите смесь масел до 60°C и снимите с огня.
В чашу блендера положите свежую петрушку и залейте ее горячим маслом (200 мл).
Взбейте смесь до максимально однородной массы — примерно 2–3 мин.
Процедите через сито с марлей или салфетку — дайте маслу стечь 2-3 часа.
Перелейте в стеклянную бутылочку и храните в холодильнике до недели.
Где использовать
Крем-супы, зеленые салаты, овощные закуски, запеченные кабачки или даже тосты с яйцом — зеленое масло сделает все более ароматным и эстетичным.
Советы
Масло желательно не перегревать — 60°C идеальная температура, при которой травы и специи сохраняют аромат и не теряют полезных свойств.
Храните масла в стеклянной таре в холодильнике до 7 дней.
Для более длительного хранения — перед использованием петрушку можно бланшировать 10 секунд, это уменьшит количество влаги, которое влияет на срок годности.
Копченое и зеленое масло — это маленькая магия в бутылке. Достаточно нескольких капель, чтобы сделать даже простую яичницу ресторанной подачей.