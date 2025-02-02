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Корн дог: рецепт вкусного фастфуда

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
300 ккал
Дата публикации
Просмотры
36
Время на прочтение
2 мин
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Корн дог: рецепт вкусного фастфуда

Корн дог / Фото: Associated Press

Эти аппетитные колбаски в хрустящей кукурузной оболочке идеально подходят для быстрого перекуса или веселой вечеринки.

Приготовить их дома проще, чем кажется и на странице droboshevska_y поделились секретами, как сделать совершенные корни доги, которые поразят ваших родных и друзей

Ингредиенты

Сосиски
Сыр (подходит хорошо плавящийся твердый сыр)
Яйцо
1 шт.
Молоко
170 мл
Сахар
1 ст. л
Соль
0,5 ч.л
Паприка
Сушеный чеснок
Мука пшеничная
100 г
Мука кукурузная
100 г
Разрыхлитель
10 г
Панировочные сухари

Приготовление

  1. Сначала подготовьте основные составляющие корней догов. Сосиски нарежьте на удобные кусочки, а сыр – на небольшие кубики. Нанизывайте их поочередно на шпажки.
  2. Приготовьте кляр, который станет основой для хрустящей корочки. В отдельной миске взбейте яйцо с молоком до однородности. Добавьте сахар, соль, любимые специи (паприку и сушеный чеснок), оба вида муки и разрыхлитель. Тесто должно быть густым, но стекать, чтобы постепенно покрыть сосиски с сыром.
  3. Каждую шпажку с сосиской и сыром полностью погрузите в кляр, дайте лишнему стечь. По желанию можно обвалять их в панировочных сухарях – это придаст больше хрусткости.
  4. Обжарьте корни доги в разогретом масле на среднем огне. Важно часто их переворачивать, чтобы обжарка была равномерной со всех сторон. Готовность определяйте по насыщенному золотистому цвету.

Советы:

  • Подавайте корни доги с разнообразными соусами — кетчупом, горчицей или барбекю. А еще их можно подавать со свежими овощами или маринованными огурцами – это сделает блюдо сбалансированным.
@droboshevska_y Корн дог Ингредиенты: Сосиски; Сыр; Яйцо – 1 шт; Молоко – 170 мл; Сахар – 1 ст. л; Соль – 0,5 ч.л; Паприка | чеснок сушеный; Мука пшеничная – 100 гр; Мука кукурузная – 100 гр; Разрыхлитель – 10 гр; Панировочные сухари. Приготовление: 1. Нарезаем сосиски и творог. Нанизываем их поочередно на шпажку. 2.Для кляра смешиваем яйцо и молоко. Добавляем сахар, соль, специи, 2 вида муки и разрыхлитель. Перемешиваем до однородности. 3.Сосиски и сыр на шпажке полностью погружаем в кляр, даем стечь лишнему, обваливаем в панировочных сухарях (можно и без них) и затем обжариваем в масле. В процессе обжаривания часто крутим корни дог, чтобы он прожаривался равномерно. #foodtiktok #foodblogger #recipe #корндог ♬ оригинальный звук — droboshevska_y

Готовьте с любовью, удивляйте родных и наслаждайтесь невероятным вкусом домашних корней догов.

Мы также писали о том, как приготовить горячую кукурузу с сыром.

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