Корн дог: рецепт вкусного фастфуда

Эти аппетитные колбаски в хрустящей кукурузной оболочке идеально подходят для быстрого перекуса или веселой вечеринки.
Приготовить их дома проще, чем кажется и на странице droboshevska_y поделились секретами, как сделать совершенные корни доги, которые поразят ваших родных и друзей
Ингредиенты
- Сосиски
- Сыр (подходит хорошо плавящийся твердый сыр)
- Яйцо
- 1 шт.
- Молоко
- 170 мл
- Сахар
- 1 ст. л
- Соль
- 0,5 ч.л
- Паприка
- Сушеный чеснок
- Мука пшеничная
- 100 г
- Мука кукурузная
- 100 г
- Разрыхлитель
- 10 г
- Панировочные сухари
Приготовление
- Сначала подготовьте основные составляющие корней догов. Сосиски нарежьте на удобные кусочки, а сыр – на небольшие кубики. Нанизывайте их поочередно на шпажки.
- Приготовьте кляр, который станет основой для хрустящей корочки. В отдельной миске взбейте яйцо с молоком до однородности. Добавьте сахар, соль, любимые специи (паприку и сушеный чеснок), оба вида муки и разрыхлитель. Тесто должно быть густым, но стекать, чтобы постепенно покрыть сосиски с сыром.
- Каждую шпажку с сосиской и сыром полностью погрузите в кляр, дайте лишнему стечь. По желанию можно обвалять их в панировочных сухарях – это придаст больше хрусткости.
- Обжарьте корни доги в разогретом масле на среднем огне. Важно часто их переворачивать, чтобы обжарка была равномерной со всех сторон. Готовность определяйте по насыщенному золотистому цвету.
Советы:
- Подавайте корни доги с разнообразными соусами — кетчупом, горчицей или барбекю. А еще их можно подавать со свежими овощами или маринованными огурцами – это сделает блюдо сбалансированным.
@droboshevska_y Корн дог Ингредиенты: Сосиски; Сыр; Яйцо – 1 шт; Молоко – 170 мл; Сахар – 1 ст. л; Соль – 0,5 ч.л; Паприка | чеснок сушеный; Мука пшеничная – 100 гр; Мука кукурузная – 100 гр; Разрыхлитель – 10 гр; Панировочные сухари. Приготовление: 1. Нарезаем сосиски и творог. Нанизываем их поочередно на шпажку. 2.Для кляра смешиваем яйцо и молоко. Добавляем сахар, соль, специи, 2 вида муки и разрыхлитель. Перемешиваем до однородности. 3.Сосиски и сыр на шпажке полностью погружаем в кляр, даем стечь лишнему, обваливаем в панировочных сухарях (можно и без них) и затем обжариваем в масле. В процессе обжаривания часто крутим корни дог, чтобы он прожаривался равномерно. #foodtiktok #foodblogger #recipe #корндог ♬ оригинальный звук — droboshevska_y
Готовьте с любовью, удивляйте родных и наслаждайтесь невероятным вкусом домашних корней догов.
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