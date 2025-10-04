- Дата публикации
Королевские шоколадные брауни: рецепт любимого десерта из детства принцев Уильяма и Гарри
Брауни — это не просто десерт, это кусочек уюта, тепла и детских воспоминаний, даже если вы выросли в стенах Кенсингтонского дворца.
Именно это шоколадное лакомство шеф-повар Darren McGrady часто готовил для юных принцев Уильяма и Гарри в 90-х годах. И хотя прошло уже много лет, он с улыбкой вспоминает, как братья соревновались, кто съест больше брауни с мороженым в субботний вечер перед телевизором.
«Я всегда оставлял запас на кухне, потому что знал, что десерта никогда не хватит. Это был их маленький ритуал счастья», — вспоминает повар.
Брауни впервые появились в конце XIX века в отеле Palmer House в Чикаго. Классический рецепт включал абрикосовую глазурь и грецкие орехи. С тех пор десерт завоевал весь мир, а сегодня существуют десятки его вариаций — от нежных «фаджи» до более «тортовых» версий.
Любимым секретом шефа стало добавление эспрессо в тесто. Кофе усиливает вкус шоколада и придает брауни более глубокий аромат. Но был и побочный эффект, ведь после такого угощения принцы бегали по дворцу полные энергии, а их няня слегка сходила с ума от детской гиперактивности.
Рецепт королевских брауни
Ингредиенты
темный шоколад 200 г
сливочное масло 150 г
сахар 200 г
яйца 2 шт.
ванильный экстракт 1 ч. л
соль
мука 100 г
эспрессо
шоколадная крошка или измельченный шоколад 100 г
Приготовление
Растопите шоколад и масло на водяной бане, перемешайте до однородности.
Добавьте сахар, яйца, ваниль и соль. Хорошо взбейте венчиком.
Вмешайте муку и эспрессо.
Добавьте шоколадную крошку.
Выложите тесто в смазанную форму.
Выпекайте при 180°C примерно 20-25 мин (середина должна оставаться немного влажной).
Остудите и нарежьте квадратиками.
Подача «по-королевски»
с шариком шоколадного или ванильного мороженого;
со взбитыми сливками и карамельным соусом;
просто охлажденными и нарезанными для послеобеденного чая.
Совет от шефа
Если хотите плотные и тягучие брауни — не добавляйте разрыхлитель.
Для «тортовой» текстуры используй чуть больше муки и щепотку соды.
Это не просто лакомство, а символ домашнего уюта даже во дворце. Брауни возвращают нас в детство, напоминают о субботних вечерах в семейном кругу и о том, что счастье — в простых вещах.