Королевские шоколадные брауни: рецепт любимого десерта из детства принцев Уильяма и Гарри / © Associated Press

Реклама

Именно это шоколадное лакомство шеф-повар Darren McGrady часто готовил для юных принцев Уильяма и Гарри в 90-х годах. И хотя прошло уже много лет, он с улыбкой вспоминает, как братья соревновались, кто съест больше брауни с мороженым в субботний вечер перед телевизором.

«Я всегда оставлял запас на кухне, потому что знал, что десерта никогда не хватит. Это был их маленький ритуал счастья», — вспоминает повар.

Брауни впервые появились в конце XIX века в отеле Palmer House в Чикаго. Классический рецепт включал абрикосовую глазурь и грецкие орехи. С тех пор десерт завоевал весь мир, а сегодня существуют десятки его вариаций — от нежных «фаджи» до более «тортовых» версий.

Реклама

Любимым секретом шефа стало добавление эспрессо в тесто. Кофе усиливает вкус шоколада и придает брауни более глубокий аромат. Но был и побочный эффект, ведь после такого угощения принцы бегали по дворцу полные энергии, а их няня слегка сходила с ума от детской гиперактивности.

Рецепт королевских брауни

Ингредиенты

темный шоколад 200 г

сливочное масло 150 г

сахар 200 г

яйца 2 шт.

ванильный экстракт 1 ч. л

соль

мука 100 г

эспрессо

шоколадная крошка или измельченный шоколад 100 г

Приготовление

Растопите шоколад и масло на водяной бане, перемешайте до однородности. Добавьте сахар, яйца, ваниль и соль. Хорошо взбейте венчиком. Вмешайте муку и эспрессо. Добавьте шоколадную крошку. Выложите тесто в смазанную форму. Выпекайте при 180°C примерно 20-25 мин (середина должна оставаться немного влажной). Остудите и нарежьте квадратиками.

Подача «по-королевски»

с шариком шоколадного или ванильного мороженого;

со взбитыми сливками и карамельным соусом;

просто охлажденными и нарезанными для послеобеденного чая.

Совет от шефа

Если хотите плотные и тягучие брауни — не добавляйте разрыхлитель.

Для «тортовой» текстуры используй чуть больше муки и щепотку соды.

Это не просто лакомство, а символ домашнего уюта даже во дворце. Брауни возвращают нас в детство, напоминают о субботних вечерах в семейном кругу и о том, что счастье — в простых вещах.