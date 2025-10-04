ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
140
Время на прочтение
2 мин

Королевские шоколадные брауни: рецепт любимого десерта из детства принцев Уильяма и Гарри

Брауни — это не просто десерт, это кусочек уюта, тепла и детских воспоминаний, даже если вы выросли в стенах Кенсингтонского дворца.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Королевские шоколадные брауни: рецепт любимого десерта из детства принцев Уильяма и Гарри

Королевские шоколадные брауни: рецепт любимого десерта из детства принцев Уильяма и Гарри / © Associated Press

Именно это шоколадное лакомство шеф-повар Darren McGrady часто готовил для юных принцев Уильяма и Гарри в 90-х годах. И хотя прошло уже много лет, он с улыбкой вспоминает, как братья соревновались, кто съест больше брауни с мороженым в субботний вечер перед телевизором.

«Я всегда оставлял запас на кухне, потому что знал, что десерта никогда не хватит. Это был их маленький ритуал счастья», — вспоминает повар.

Брауни впервые появились в конце XIX века в отеле Palmer House в Чикаго. Классический рецепт включал абрикосовую глазурь и грецкие орехи. С тех пор десерт завоевал весь мир, а сегодня существуют десятки его вариаций — от нежных «фаджи» до более «тортовых» версий.

Любимым секретом шефа стало добавление эспрессо в тесто. Кофе усиливает вкус шоколада и придает брауни более глубокий аромат. Но был и побочный эффект, ведь после такого угощения принцы бегали по дворцу полные энергии, а их няня слегка сходила с ума от детской гиперактивности.

Рецепт королевских брауни

Ингредиенты

  • темный шоколад 200 г

  • сливочное масло 150 г

  • сахар 200 г

  • яйца 2 шт.

  • ванильный экстракт 1 ч. л

  • соль

  • мука 100 г

  • эспрессо

  • шоколадная крошка или измельченный шоколад 100 г

Приготовление

  1. Растопите шоколад и масло на водяной бане, перемешайте до однородности.

  2. Добавьте сахар, яйца, ваниль и соль. Хорошо взбейте венчиком.

  3. Вмешайте муку и эспрессо.

  4. Добавьте шоколадную крошку.

  5. Выложите тесто в смазанную форму.

  6. Выпекайте при 180°C примерно 20-25 мин (середина должна оставаться немного влажной).

  7. Остудите и нарежьте квадратиками.

Подача «по-королевски»

  • с шариком шоколадного или ванильного мороженого;

  • со взбитыми сливками и карамельным соусом;

  • просто охлажденными и нарезанными для послеобеденного чая.

Совет от шефа

  • Если хотите плотные и тягучие брауни — не добавляйте разрыхлитель.

  • Для «тортовой» текстуры используй чуть больше муки и щепотку соды.

Это не просто лакомство, а символ домашнего уюта даже во дворце. Брауни возвращают нас в детство, напоминают о субботних вечерах в семейном кругу и о том, что счастье — в простых вещах.

Дата публикации
Количество просмотров
140
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie