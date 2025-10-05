Королевский суп из пастернака и яблок с пармезаном: рецепт любимого блюда принцессы Дианы / © Getty Images

Содержание Ингредиенты Пенка Приготовление Советы

Одним из любимых блюд принцессы был нежный крем-суп из пастернака и яблок, который готовил для нее королевский шеф-повар Darren McGrady. Он вспоминает, как часто подавал это блюдо принцессе во время ланчей в Кенсингтонском дворце. «Этот суп всегда создавал ощущение домашнего уюта, особенно в холодные дни» — говорит повар.

Пастернак — «забытый родственник» моркови, который когда-то был чрезвычайно популярным в Европе. Во времена Викторианской эпохи его даже запекали в пирогах вместо сахара, ведь у корня есть естественная сладость. В сочетании с кисло-сладкими яблоками пастернак создает удивительный баланс вкусов: нежный, кремовый и одновременно свежий. А легкая пенка из пармезана и сливок делает это блюдо по-настоящему королевским, ведь оно не только вкусное, но и изысканно выглядит на столе.

Ингредиенты

Пастернак 500 г

Яблоки кисло-сладкие 2 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Сливочное масло 30 г

Куриный или овощной бульон 1 л

Сливки 150 мл

Соль

Черный перец

Кориандр молотый

Пенка

Сливки 100 мл

Пармезан 30 г

Зеленый лук (порезанный) 1 ч. л

Приготовление

Пастернак, яблоки и лук почистите и нарежьте небольшими кубиками одинакового размера, чтобы они равномерно сварились. В кастрюле растопите масло и слегка обжарьте лук до мягкости. Добавьте пастернак и яблоки, перемешайте. Залейте бульоном, добавьте кориандр, соль и перец. Варите на слабом огне 20 мин, пока овощи не станут мягкими. Перебейте суп в крем до бархатистой текстуры. Если он кажется слишком густым, добавьте немного бульона. Добавьте сливки и перемешайте. В отдельной миске в полувзбитые сливки, осторожно вмешайте пармезан и тимьян. В тарелку можно положить несколько маленьких кубиков свежего яблока для текстуры. Сверху выложить ложку пармезановой пенки, которая красиво «растает» в супе.

Советы

Если не найдете пастернака, его можно заменить на смесь моркови и сельдерея.

Для более пикантного вкуса добавьте щепотку карри-порошка, сочетание специй, яблок и пастернака создаст настоящую гастрономическую магию.

Суп хорошо сочетается с ржаным хлебом или хрустящими гренками с оливковым маслом.

Даррен вспоминает, что принцесса Диана любила простые, но изысканные блюда. Она часто заходила на кухню, шутила, интересовалась театром, фильмами, жизнью поваров и всегда ценила домашний уют, даже в стенах дворца.

Суп из пастернака и яблок с пенкой из пармезана — это не только блюдо, но и частичка истории, которую можно повторить в собственном доме. Он дарит тепло, нежность и напоминает, что даже настоящие принцессы любят простые радости жизни.