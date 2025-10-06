Королевский завтрак Карла III: рецепт запеченных яиц с сыром: рецепт запеченных яиц с сыром / © Associated Press

Рецептом этого королевского деликатеса поделился Darren McGrady, бывший королевский шеф-повар. По его словам, Чарльз просто не представляет утра без блюда, в котором сочетаются нежные яйца, сливки, свежие овощи и тягучий сыр.

Карл III с юных лет был сторонником органического земледелия — задолго до того, как это стало модным трендом. В его поместьях Сандрингем и Хайгроув все продукты, от овощей до яиц, выращиваются без химии.

Его меню всегда продуманное, никакого фастфуда, минимум сахара, максимум натуральных вкусов. Вместо кофе — травяной чай, вместо бекона — немного прошутто или овощей, а самое главное — качественные сыры. Король обожает английский чедер, мягкий бри и красный лестер, именно они придают его любимым яйцам ту бархатную текстуру и глубокий вкус.

Ингредиенты

Свежие органические яйца 2 шт.

Шпинат 1 горсть

Оливковое масло 1 ч. л

Помидоры черри или спелый помидор 4-5 шт.

Прошутто 1-2 ломтика

Мягкий сыр (бри или камамбер)

Твердый сыр (чеддер, лестер или пармезан)

Сливки 2 ст. л

Соль

Перец

Свежие листья базилика

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. В форме слегка прогрейте шпинат без соли, только до мягкого состояния. Выложите шпинат на дно небольшой жароупорной формы, сделайте в центре небольшую «лунку». Разложите вокруг шпината кусочки помидоров, базилик и прошутто. Добавьте кусочки мягкого сыра, сверху разбейте яйцо. Осторожно полейте сливками, приправьте солью и перцем. Посыпьте натертым твердым сыром. Запекайте 8-10 мин, пока белок не схватится, а желток останется нежным.

Подавайте сразу, с хрустящим цельнозерновым тостом или ломтиком свежего хлеба. И не забудьте о чашке ароматного английского чая, ведь настоящее монаршее утро начинается именно так.

Особенность этого блюда

Запеченные яйца с сыром — это не просто завтрак, а баланс вкуса, пользы и стиля жизни. Они богаты белком, кальцием, фосфором и витаминами группы B. Омега-3 жирные кислоты из яиц и антиоксиданты из шпината поддерживают сердце и кожу, а сыр добавляет ощущение сытости.

К тому же блюдо универсальное, вы можете добавить любимые овощи, заменить шпинат на брокколи или использовать безлактозные сыры.

Королевский секрет

Шеф вспоминает, что Карл III всегда предпочитает простые, но совершенные блюда, которые сделаны с заботой о природе. «Он любит все органическое, но не потому, что это модно, а потому, что это правильно», — говорит повар.

Возможно, именно в этом и заключается главный секрет счастья короля: уважение к традициям, забота о здоровье и умение наслаждаться простыми вещами, например ароматным завтраком из запеченных яиц и сыра.

Попробуйте и вы приготовить этот королевский завтрак дома и почувствуйте себя настоящей леди или королем нового дня.