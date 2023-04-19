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Коронационный цыпленок: легендарный рецепт времен правления королевы Елизаветы II

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
212
Время на прочтение
2 мин
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Коронационный цыпленок: легендарный рецепт времен правления королевы Елизаветы II

Фото: Getty Images

Первоначально блюдо было салатом, а теперь чаще всего используется в качестве начинки для сэндвичей.

Блюдо, которое представляет собой кусочки вареного куриного мяса в майонезе со вкусом карри, было придумано в честь коронации королевы Елизаветы II в 1953 году.

В заявлении для прессы Букингемского дворца от 25 мая 2003 года поясняется, что коронационный цыпленок был изобретен для иностранных гостей, которых должны были развлекать после коронации. Еду нужно было готовить заранее, и Констанс Спрай, которая также помогала с цветочными композициями для украшения дворца, предложила рецепт холодного цыпленка в сливочном соусе карри с салатом из риса, зеленого горошка и смеси трав. Рецепт Констанс Спрай получил одобрение министра труда, и с тех пор блюдо стало называться "Коронационным цыпленком".  

Рецепт Констанс Спрай не публиковался до 1956 года в ее кулинарной книге. В оригинальном рецепте кусочки курицы-гриль в соусе из пюре из жареного лука с пастой карри, томатным пюре, красным вином, лавровым листом, лимонным соком и абрикосовым пюре, взбитыми сливками и майонезом подаются охлажденными с кресс-салатом.

Foods of England публикует оригинал рецепта из кулинарной книги Констанс Спрай. 

© Getty Images
Фото: Getty Images

Ингредиенты на 8 порций:

  • 2,3 кг курицы
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 маленькая мелко нарезанная луковица
  • 1 ст. л. пасты карри
  • 1 ст. л. томатного пюре
  • 100 мл красного вина
  • 1 лавровый лист
  • сок половины лимона
  • 4 мелко нарезанные половинки абрикосов
  • 300 мл майонеза
  • 100 мл взбитых сливок
  • соль и перец
  • кресс-салат для украшения

Приготовление

  • С курицы снять кожу, нарезать небольшими кусочками и обжарить до готовности.
  • В небольшой кастрюле разогреть масло, добавить лук и готовить около трех минут, пока он не станет мягким.
  • Добавить пасту карри, томатное пюре, вино, лавровый лист и лимонный сок.
  • Тушить, не накрывая, около 10 минут, пока хорошо не уварится.
  • Процедить и дать остыть.
  • Нарезанные половинки абрикосов измельчить в блендере, кухонном комбайне или через сито.
  • Остывший соус взбить с майонезом с абрикосовым пюре.
  • Сливки взбить до крепких пиков и вмешать в смесь.
  • Приправить, добавив при необходимости еще немного лимонного сока.
  • Сложить кусочки курицы, украсить кресс-салатом и подавать.

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Дата публикации
Просмотры
212
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