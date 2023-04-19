Коронационный цыпленок: легендарный рецепт времен правления королевы Елизаветы II

Первоначально блюдо было салатом, а теперь чаще всего используется в качестве начинки для сэндвичей.
Блюдо, которое представляет собой кусочки вареного куриного мяса в майонезе со вкусом карри, было придумано в честь коронации королевы Елизаветы II в 1953 году.
В заявлении для прессы Букингемского дворца от 25 мая 2003 года поясняется, что коронационный цыпленок был изобретен для иностранных гостей, которых должны были развлекать после коронации. Еду нужно было готовить заранее, и Констанс Спрай, которая также помогала с цветочными композициями для украшения дворца, предложила рецепт холодного цыпленка в сливочном соусе карри с салатом из риса, зеленого горошка и смеси трав. Рецепт Констанс Спрай получил одобрение министра труда, и с тех пор блюдо стало называться "Коронационным цыпленком".
Рецепт Констанс Спрай не публиковался до 1956 года в ее кулинарной книге. В оригинальном рецепте кусочки курицы-гриль в соусе из пюре из жареного лука с пастой карри, томатным пюре, красным вином, лавровым листом, лимонным соком и абрикосовым пюре, взбитыми сливками и майонезом подаются охлажденными с кресс-салатом.
Foods of England публикует оригинал рецепта из кулинарной книги Констанс Спрай.
Ингредиенты на 8 порций:
- 2,3 кг курицы
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 маленькая мелко нарезанная луковица
- 1 ст. л. пасты карри
- 1 ст. л. томатного пюре
- 100 мл красного вина
- 1 лавровый лист
- сок половины лимона
- 4 мелко нарезанные половинки абрикосов
- 300 мл майонеза
- 100 мл взбитых сливок
- соль и перец
- кресс-салат для украшения
Приготовление
- С курицы снять кожу, нарезать небольшими кусочками и обжарить до готовности.
- В небольшой кастрюле разогреть масло, добавить лук и готовить около трех минут, пока он не станет мягким.
- Добавить пасту карри, томатное пюре, вино, лавровый лист и лимонный сок.
- Тушить, не накрывая, около 10 минут, пока хорошо не уварится.
- Процедить и дать остыть.
- Нарезанные половинки абрикосов измельчить в блендере, кухонном комбайне или через сито.
- Остывший соус взбить с майонезом с абрикосовым пюре.
- Сливки взбить до крепких пиков и вмешать в смесь.
- Приправить, добавив при необходимости еще немного лимонного сока.
- Сложить кусочки курицы, украсить кресс-салатом и подавать.
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