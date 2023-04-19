Коронационный цыпленок: легендарный рецепт времен правления королевы Елизаветы II

Первоначально блюдо было салатом, а теперь чаще всего используется в качестве начинки для сэндвичей.

Блюдо, которое представляет собой кусочки вареного куриного мяса в майонезе со вкусом карри, было придумано в честь коронации королевы Елизаветы II в 1953 году.

В заявлении для прессы Букингемского дворца от 25 мая 2003 года поясняется, что коронационный цыпленок был изобретен для иностранных гостей, которых должны были развлекать после коронации. Еду нужно было готовить заранее, и Констанс Спрай, которая также помогала с цветочными композициями для украшения дворца, предложила рецепт холодного цыпленка в сливочном соусе карри с салатом из риса, зеленого горошка и смеси трав. Рецепт Констанс Спрай получил одобрение министра труда, и с тех пор блюдо стало называться "Коронационным цыпленком".

Рецепт Констанс Спрай не публиковался до 1956 года в ее кулинарной книге. В оригинальном рецепте кусочки курицы-гриль в соусе из пюре из жареного лука с пастой карри, томатным пюре, красным вином, лавровым листом, лимонным соком и абрикосовым пюре, взбитыми сливками и майонезом подаются охлажденными с кресс-салатом.

Foods of England публикует оригинал рецепта из кулинарной книги Констанс Спрай.

Фото: Getty Images

Ингредиенты на 8 порций:

2,3 кг курицы

1 ст. л. растительного масла

1 маленькая мелко нарезанная луковица

1 ст. л. пасты карри

1 ст. л. томатного пюре

100 мл красного вина

1 лавровый лист

сок половины лимона

4 мелко нарезанные половинки абрикосов

300 мл майонеза

100 мл взбитых сливок

соль и перец

кресс-салат для украшения

Приготовление

С курицы снять кожу, нарезать небольшими кусочками и обжарить до готовности.

В небольшой кастрюле разогреть масло, добавить лук и готовить около трех минут, пока он не станет мягким.

Добавить пасту карри, томатное пюре, вино, лавровый лист и лимонный сок.

Тушить, не накрывая, около 10 минут, пока хорошо не уварится.

Процедить и дать остыть.

Нарезанные половинки абрикосов измельчить в блендере, кухонном комбайне или через сито.

Остывший соус взбить с майонезом с абрикосовым пюре.

Сливки взбить до крепких пиков и вмешать в смесь.

Приправить, добавив при необходимости еще немного лимонного сока.

Сложить кусочки курицы, украсить кресс-салатом и подавать.

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