Коржи на простокваше: рецепт от Андрея Величко

Это очень традиционный для Бессарабии хлеб. И не только – во многих регионах Украины выпекают или жарят подобные лепешки. Называют их по-разному. Но существует много подобных изделий — гезлеме (чаще с начинкой и немного из другого теста), плачинды (тоже с начинкой, в некоторых селах именно на кефире, а не на воде с маслом и яйцами, как я готовлю), лепешки. Я уверен, есть еще разновидности такого хлеба.

Коржи (состав):

3 -3 1/4 стакана пшеничной муки

1 яйцо

1 ст. кефира жирности 2,5% или домашней простокваши

1 ст. л. растительного масла в тесто

1/2 ч. л. соды

2 щепотки соли

рафинированное масло для обжарки лепешек

Как готовить

Замесите тесто, смешав все ингредиенты. В готовом виде оно должно быть не сильно тугим – более мягким, чем на вареники. Накрыть и дать отдохнуть минут 20-30, на столе, без холодильника. Я еще смазываю тесто растительным маслом, чтобы не подсыхало.

Разделить тесто на примерно 8-10 частей, скатать из них шарики. На столе, смазанном немного маслом, раскатать каждый такой шар до толщины где-то 5-7 мм. Не очень тонко.

На сковороде разогреть хорошо рафинированное жарочное масло. Жарить лепешки до золотистого цвета с обеих сторон. Если сильно поднимается, наколоть вилкой. Как готово – снять, посыпать ароматной специей мирудией и совсем немного подсолить сверху.

Далее – наслаждаться непревзойденным вкусом свежей жареной лепешки и ароматом Бессарабии.

Кстати, можно раскатывать тесто не на смазанном маслом столе, а на усыпанной мукой. Но перед обжариванием следует хорошо встряхнуть муку, потому что будет гореть в масле.

Приятного аппетита!

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

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