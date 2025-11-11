- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 1 мин
Корзинки с яйцами и помидорами: рецепт идеального завтрака
Завтрак — это не просто первый прием пищи, это маленький ритуал заботы о себе. И если вам давно хотелось чего-то вкусного, красивого и не слишком сложного в приготовлении, этот рецепт точно станет вашим фаворитом.
Корзинки с яйцами, моцареллой и помидорами выглядят настолько эффектно, что кажется, будто вы провели на кухне полдня. Но на самом деле все просто — и невероятно вкусно.
Это блюдо — настоящий бестселлер социальных сетей. На странице smahnoo показали, как из обычных булочек сделать настоящий ресторанный завтрак. Хрустящая корочка, нежная серединка, расплавленный сыр, аромат базилика и яичный желток, который нежно растекается при первом надрезе. Это не просто еда — это маленькое эстетическое удовольствие.
Ингредиенты
- булочки
-
- моцарелла
-
- помидоры
-
- шпинат или базилик
-
- яйца
-
- соль
-
- перец
-
- петрушка
-
Приготовление
Отрежьте верхушки булочек и осторожно выньте мякиш, но оставьте хрустящие «стенки».
Положите на дно каждой булочки кружочек моцареллы.
Поверх сыра — кусочек помидора и листок шпината и базилика.
Вбейте в каждую булочку яйцо, посолите и поперчите по своему вкусу.
Поставьте их в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 20 мин, пока белок схватится, а желток останется нежным.
Посыпьте свежей петрушкой и подавайте горячими.
Подавайте эти хрустящие корзинки с чашечкой кофе с молоком или травяным чаем и получите момент абсолютного спокойствия. Тот самый, когда кухня пахнет свежеиспеченным хлебом, а день только начинается.
Попробуйте этот рецепт и, возможно, он станет вашим новым утренним ритуалом.