ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
152
Время на прочтение
1 мин

Корзинки с яйцами и помидорами: рецепт идеального завтрака

Завтрак — это не просто первый прием пищи, это маленький ритуал заботы о себе. И если вам давно хотелось чего-то вкусного, красивого и не слишком сложного в приготовлении, этот рецепт точно станет вашим фаворитом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Корзинки с яйцами и помидорами tiktok.com_smahnoo

Корзинки с яйцами и помидорами tiktok.com_smahnoo

Корзинки с яйцами, моцареллой и помидорами выглядят настолько эффектно, что кажется, будто вы провели на кухне полдня. Но на самом деле все просто — и невероятно вкусно.

Это блюдо — настоящий бестселлер социальных сетей. На странице smahnoo показали, как из обычных булочек сделать настоящий ресторанный завтрак. Хрустящая корочка, нежная серединка, расплавленный сыр, аромат базилика и яичный желток, который нежно растекается при первом надрезе. Это не просто еда — это маленькое эстетическое удовольствие.

Ингредиенты

булочки
моцарелла
помидоры
шпинат или базилик
яйца
соль
перец
петрушка

Приготовление

  1. Отрежьте верхушки булочек и осторожно выньте мякиш, но оставьте хрустящие «стенки».

  2. Положите на дно каждой булочки кружочек моцареллы.

  3. Поверх сыра — кусочек помидора и листок шпината и базилика.

  4. Вбейте в каждую булочку яйцо, посолите и поперчите по своему вкусу.

  5. Поставьте их в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 20 мин, пока белок схватится, а желток останется нежным.

  6. Посыпьте свежей петрушкой и подавайте горячими.

Подавайте эти хрустящие корзинки с чашечкой кофе с молоком или травяным чаем и получите момент абсолютного спокойствия. Тот самый, когда кухня пахнет свежеиспеченным хлебом, а день только начинается.

Попробуйте этот рецепт и, возможно, он станет вашим новым утренним ритуалом.

Дата публикации
Количество просмотров
152
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie