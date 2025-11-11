Корзинки с яйцами и помидорами: рецепт идеального завтрака

Корзинки с яйцами и помидорами tiktok.com_smahnoo

Реклама

Корзинки с яйцами, моцареллой и помидорами выглядят настолько эффектно, что кажется, будто вы провели на кухне полдня. Но на самом деле все просто — и невероятно вкусно.

Это блюдо — настоящий бестселлер социальных сетей. На странице smahnoo показали, как из обычных булочек сделать настоящий ресторанный завтрак. Хрустящая корочка, нежная серединка, расплавленный сыр, аромат базилика и яичный желток, который нежно растекается при первом надрезе. Это не просто еда — это маленькое эстетическое удовольствие.

Ингредиенты булочки моцарелла помидоры шпинат или базилик яйца соль перец петрушка

Приготовление

Отрежьте верхушки булочек и осторожно выньте мякиш, но оставьте хрустящие «стенки». Положите на дно каждой булочки кружочек моцареллы. Поверх сыра — кусочек помидора и листок шпината и базилика. Вбейте в каждую булочку яйцо, посолите и поперчите по своему вкусу. Поставьте их в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 20 мин, пока белок схватится, а желток останется нежным. Посыпьте свежей петрушкой и подавайте горячими.

Подавайте эти хрустящие корзинки с чашечкой кофе с молоком или травяным чаем и получите момент абсолютного спокойствия. Тот самый, когда кухня пахнет свежеиспеченным хлебом, а день только начинается.

Реклама

Попробуйте этот рецепт и, возможно, он станет вашим новым утренним ритуалом.