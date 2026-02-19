- Дата публикации
Котлета по-французски с карамелизированным ананасом — рецепт сочного и хрустящего блюда
Что может быть лучше нежной котлеты, с расплавленным сыром и сладкими нотками карамелизированного лука и ананаса. Она идеальна для романтического ужина или праздничного обеда.
Котлета по-французски — это классика, которую знает почти каждый гурман, однако что, если добавить к ней немного современного шарма. Секрет шефа Александра Огородника — слой карамелизированного лука и кольцо ананаса, который делает блюдо не только сочным, но и ярким на вкус и вид. В сочетании с хрустящей сырно-майонезной корочкой, эта котлета становится настоящим гастрономическим произведением.
Лук
Ингредиенты
Лук 300 г
Масло
Соль
Сахар 2 ст. л
Белый винный уксус 2 ст. л
Сливочное масло 10 г
Тимьян
Приготовление
Нарежьте лук тонкой соломкой.
Обжарьте на растительном масле со щепоткой соли до прозрачности и золотистого цвета.
Добавьте сахар, уксус и сливочное масло, протушите 5-7 мин.
В конце можно добавить немного тимьяна для аромата.
Результат — сладкий, мягкий и нежный лук, который тает на языке и идеально гармонирует с куриным фаршем и сыром.
Котлета по-французски
Ингредиенты на одну котлету
Куриный фарш 150 г
Соль
Перец
Карамелизированный лук
Сыр бри
Ананас
Орехи
Хрустящая корочка на 3 порции
Майонез 50 г
Тертый сыр (моцарелла, гауда) 50 г
Приготовление
Посолите и поперчите фарш.
Разделите его на две части и сформируйте котлету через гарнирное кольцо диаметром 10 см.
Выложите слои: фарш, сыр бри, карамелизированный лук и фарш. Аккуратно прижмите.
Обжарьте котлету с обеих сторон до румяной корочки.
Смешайте майонез с тертым сыром, добавьте щепотку сахара, соли и перца. Выложите 30 г смеси сверху на котлету.
Запекайте в духовке 10 мин при 190°C на режиме гриль.
Ананас и орехи
Ананас карамелизируется на сухой сковороде несколько минут, пока не приобретет золотистый цвет и сладкий вкус.
Затем его выкладывают сверху на котлету и посыпают орехами. Этот акцент добавляет блюду немного фруктовой свежести и хрустящую текстуру.
Котлета по-французски с карамелизированным ананасом — это больше чем обед. Это блюдо, которое поражает сочетанием текстур. Оно простое в приготовлении, но на вкус как настоящий ресторанный шедевр.