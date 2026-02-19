Котлета по-французски с карамелизированным ананасом tiktok.com_@o_gorodnik

Котлета по-французски — это классика, которую знает почти каждый гурман, однако что, если добавить к ней немного современного шарма. Секрет шефа Александра Огородника — слой карамелизированного лука и кольцо ананаса, который делает блюдо не только сочным, но и ярким на вкус и вид. В сочетании с хрустящей сырно-майонезной корочкой, эта котлета становится настоящим гастрономическим произведением.

Лук

Ингредиенты

Лук 300 г

Масло

Соль

Сахар 2 ст. л

Белый винный уксус 2 ст. л

Сливочное масло 10 г

Тимьян

Приготовление

Нарежьте лук тонкой соломкой. Обжарьте на растительном масле со щепоткой соли до прозрачности и золотистого цвета. Добавьте сахар, уксус и сливочное масло, протушите 5-7 мин. В конце можно добавить немного тимьяна для аромата.

Результат — сладкий, мягкий и нежный лук, который тает на языке и идеально гармонирует с куриным фаршем и сыром.

Котлета по-французски

Ингредиенты на одну котлету

Куриный фарш 150 г

Соль

Перец

Карамелизированный лук

Сыр бри

Ананас

Орехи

Хрустящая корочка на 3 порции

Майонез 50 г

Тертый сыр (моцарелла, гауда) 50 г

Приготовление

Посолите и поперчите фарш. Разделите его на две части и сформируйте котлету через гарнирное кольцо диаметром 10 см. Выложите слои: фарш, сыр бри, карамелизированный лук и фарш. Аккуратно прижмите. Обжарьте котлету с обеих сторон до румяной корочки. Смешайте майонез с тертым сыром, добавьте щепотку сахара, соли и перца. Выложите 30 г смеси сверху на котлету. Запекайте в духовке 10 мин при 190°C на режиме гриль.

Ананас и орехи

Ананас карамелизируется на сухой сковороде несколько минут, пока не приобретет золотистый цвет и сладкий вкус. Затем его выкладывают сверху на котлету и посыпают орехами. Этот акцент добавляет блюду немного фруктовой свежести и хрустящую текстуру.

Котлета по-французски с карамелизированным ананасом — это больше чем обед. Это блюдо, которое поражает сочетанием текстур. Оно простое в приготовлении, но на вкус как настоящий ресторанный шедевр.