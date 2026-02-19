ТСН в социальных сетях

Котлета по-французски с карамелизированным ананасом — рецепт сочного и хрустящего блюда

Что может быть лучше нежной котлеты, с расплавленным сыром и сладкими нотками карамелизированного лука и ананаса. Она идеальна для романтического ужина или праздничного обеда.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Котлета по-французски с карамелизированным ананасом tiktok.com_@o_gorodnik

Котлета по-французски — это классика, которую знает почти каждый гурман, однако что, если добавить к ней немного современного шарма. Секрет шефа Александра Огородника — слой карамелизированного лука и кольцо ананаса, который делает блюдо не только сочным, но и ярким на вкус и вид. В сочетании с хрустящей сырно-майонезной корочкой, эта котлета становится настоящим гастрономическим произведением.

Лук

Ингредиенты

  • Лук 300 г

  • Масло

  • Соль

  • Сахар 2 ст. л

  • Белый винный уксус 2 ст. л

  • Сливочное масло 10 г

  • Тимьян

Приготовление

  1. Нарежьте лук тонкой соломкой.

  2. Обжарьте на растительном масле со щепоткой соли до прозрачности и золотистого цвета.

  3. Добавьте сахар, уксус и сливочное масло, протушите 5-7 мин.

  4. В конце можно добавить немного тимьяна для аромата.

Результат — сладкий, мягкий и нежный лук, который тает на языке и идеально гармонирует с куриным фаршем и сыром.

Котлета по-французски

Ингредиенты на одну котлету

  • Куриный фарш 150 г

  • Соль

  • Перец

  • Карамелизированный лук

  • Сыр бри

  • Ананас

  • Орехи

Хрустящая корочка на 3 порции

  • Майонез 50 г

  • Тертый сыр (моцарелла, гауда) 50 г

Приготовление

  1. Посолите и поперчите фарш.

  2. Разделите его на две части и сформируйте котлету через гарнирное кольцо диаметром 10 см.

  3. Выложите слои: фарш, сыр бри, карамелизированный лук и фарш. Аккуратно прижмите.

  4. Обжарьте котлету с обеих сторон до румяной корочки.

  5. Смешайте майонез с тертым сыром, добавьте щепотку сахара, соли и перца. Выложите 30 г смеси сверху на котлету.

  6. Запекайте в духовке 10 мин при 190°C на режиме гриль.

Ананас и орехи

  1. Ананас карамелизируется на сухой сковороде несколько минут, пока не приобретет золотистый цвет и сладкий вкус.

  2. Затем его выкладывают сверху на котлету и посыпают орехами. Этот акцент добавляет блюду немного фруктовой свежести и хрустящую текстуру.

Котлета по-французски с карамелизированным ананасом — это больше чем обед. Это блюдо, которое поражает сочетанием текстур. Оно простое в приготовлении, но на вкус как настоящий ресторанный шедевр.

