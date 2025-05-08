Котлета по-киевски: рецепт легендарного блюда, которое следует приготовить дома / © Credits

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Котлета по-киевски — это не просто блюдо. Это легенда, которую с гордостью подают в лучших ресторанах мира и в то же время — теплое воспоминание с детства, когда мама или бабушка готовили ее на праздники. Хрустящая золотая корочка, сочное куриное мясо и сливочная начинка с ароматом зелени — все это создает незабываемый вкус. И хотя может показаться, что приготовить такое блюдо дома — дело непростое, на самом деле по рецепту со страницы ТУТ СМАЧНО вы легко справитесь, даже если готовите впервые.

Ингредиенты

Основные

Куриное филе 4 шт.

Сливочное масло 120 г

Чеснок 1 зубчик

Свежая зелень (укроп, петрушка, можно добавить немного эстрагона) 1 пучок

Соль

Черный молотый перец

Для панировки

Мука 5 ст. л

Яйца 3 шт.

Панировочные сухари 250 г

Растительное масло

Приготовление

Шаг 1. Приготовьте ароматную начинку

Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Измельчите зелень и чеснок. Смешайте с маслом, посолите и сформируйте небольшие цилиндры (размером с мизинец). Заверните их в пищевую пленку и заморозьте, подержите в морозилке минимум 30 мин — это ключевой момент, чтобы начинка не вытекла во время жарки.

Шаг 2. Подготовка мяса

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Отделите маленькое филе (при наличии). Большое филе разрежьте вдоль, не доходя до края и отбейте через пленку с внутренней стороны. Важно не прорвать внешнюю «пленку» — она будет держать форму. Посолите и поперчите филе изнутри.

Шаг 3. Формирование котлет

На середину большого филе уложите цилиндр замороженного масла. Плотно заверните котлету, подгибая края вниз — как конвертик. Можно помочь себе пищевой пленкой, чтобы придать правильную форму. Положите сформированные котлеты в морозилку еще на 30 мин — это дает панировке лучше «схватиться».

Шаг 4. Двойная панировка

Подготовьте три миски: с мукой, взбитыми яйцами и сухарями. Обваляйте котлету последовательно: муку, яйцо затем сухари и снова: яйцо и сухари. Благодаря двойной панировке, корочка будет плотная и будет держать масло внутри.

Шаг 5. Жарение и запекание

В глубокой сковороде или фритюрнице разогрейте большое количество растительного масла до 170°C. Осторожно опустите котлеты в масло и жарьте по 3–4 мин с каждой стороны до золотистой корочки. Затем переложите котлеты в духовку, разогретую до 180°C и допекайте еще 10–15 мин, чтобы мясо полностью приготовилось.

Шаг 6. Подача

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Выложите котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими, пока внутри тает масло.

Советы:

Для более нежного мяса используйте не замороженное филе, а свежее охлажденное.

Чтобы масло не вытекало — хорошо охлаждайте котлеты перед жаркой и не прорезайте филе во время отбивки.

Не превышайте температуру жарки — иначе панировка сгорит, а середина останется сырой.

Для более изысканного вкуса в масло можно добавить лимонную цедру, мускатный орех или белый перец.

Идеи для подачи

Классическая котлета по-киевски — это всегда праздничное блюдо.

картофельным пюре со сливочным маслом

отварным рисом или гречкой

тушеными овощами

свежим салатом с зеленью и лимонным соком

Настоящая котлета по-киевски — это не просто вкусное блюдо. Это сочетание традиций, мастерства и кулинарного удовольствия. Не бойтесь готовить ее дома: немного подготовки и на вашем столе будет ресторанная классика, от которой все будут в восторге.