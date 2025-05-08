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Котлета по-киевски: рецепт легендарного блюда, которое следует приготовить дома
Настоящая королева украинской кухни — ароматная, сочная и хрустящая котлета по-киевски. Этот кулинарный символ часто подают в ресторанах, но его вполне реально приготовить самостоятельно.
Котлета по-киевски — это не просто блюдо. Это легенда, которую с гордостью подают в лучших ресторанах мира и в то же время — теплое воспоминание с детства, когда мама или бабушка готовили ее на праздники. Хрустящая золотая корочка, сочное куриное мясо и сливочная начинка с ароматом зелени — все это создает незабываемый вкус. И хотя может показаться, что приготовить такое блюдо дома — дело непростое, на самом деле по рецепту со страницы ТУТ СМАЧНО вы легко справитесь, даже если готовите впервые.
Ингредиенты
Основные
Куриное филе 4 шт.
Сливочное масло 120 г
Чеснок 1 зубчик
Свежая зелень (укроп, петрушка, можно добавить немного эстрагона) 1 пучок
Соль
Черный молотый перец
Для панировки
Мука 5 ст. л
Яйца 3 шт.
Панировочные сухари 250 г
Растительное масло
Приготовление
Шаг 1. Приготовьте ароматную начинку
Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким.
Измельчите зелень и чеснок. Смешайте с маслом, посолите и сформируйте небольшие цилиндры (размером с мизинец).
Заверните их в пищевую пленку и заморозьте, подержите в морозилке минимум 30 мин — это ключевой момент, чтобы начинка не вытекла во время жарки.
Шаг 2. Подготовка мяса
Отделите маленькое филе (при наличии).
Большое филе разрежьте вдоль, не доходя до края и отбейте через пленку с внутренней стороны. Важно не прорвать внешнюю «пленку» — она будет держать форму.
Посолите и поперчите филе изнутри.
Шаг 3. Формирование котлет
На середину большого филе уложите цилиндр замороженного масла.
Плотно заверните котлету, подгибая края вниз — как конвертик. Можно помочь себе пищевой пленкой, чтобы придать правильную форму.
Положите сформированные котлеты в морозилку еще на 30 мин — это дает панировке лучше «схватиться».
Шаг 4. Двойная панировка
Подготовьте три миски: с мукой, взбитыми яйцами и сухарями.
Обваляйте котлету последовательно: муку, яйцо затем сухари и снова: яйцо и сухари.
Благодаря двойной панировке, корочка будет плотная и будет держать масло внутри.
Шаг 5. Жарение и запекание
В глубокой сковороде или фритюрнице разогрейте большое количество растительного масла до 170°C.
Осторожно опустите котлеты в масло и жарьте по 3–4 мин с каждой стороны до золотистой корочки.
Затем переложите котлеты в духовку, разогретую до 180°C и допекайте еще 10–15 мин, чтобы мясо полностью приготовилось.
Шаг 6. Подача
Выложите котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Подавайте горячими, пока внутри тает масло.
Советы:
Для более нежного мяса используйте не замороженное филе, а свежее охлажденное.
Чтобы масло не вытекало — хорошо охлаждайте котлеты перед жаркой и не прорезайте филе во время отбивки.
Не превышайте температуру жарки — иначе панировка сгорит, а середина останется сырой.
Для более изысканного вкуса в масло можно добавить лимонную цедру, мускатный орех или белый перец.
Идеи для подачи
Классическая котлета по-киевски — это всегда праздничное блюдо.
картофельным пюре со сливочным маслом
отварным рисом или гречкой
тушеными овощами
свежим салатом с зеленью и лимонным соком
Настоящая котлета по-киевски — это не просто вкусное блюдо. Это сочетание традиций, мастерства и кулинарного удовольствия. Не бойтесь готовить ее дома: немного подготовки и на вашем столе будет ресторанная классика, от которой все будут в восторге.