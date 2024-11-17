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Котлеты из фарша с овсяными хлопьями: простой рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
212 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1530
Время на прочтение
1 мин
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Котлеты из фарша с овсяными хлопьями: простой рецепт

Котлеты из фарша с овсяными хлопьями / Фото: Credits

Чтобы котлеты получились более сочными и дольше сохранили мягкость, замените обычный хлеб или картофель в котлетах, на овсяные хлопья. 

Овсянка в котлетах абсолютно не ощущается, поэтому они могут понравиться даже тем, кто не любит овсяные хлопья.

Ингредиенты

фарш куриный
500 г
овсяные хлопья
50 г
яйца куриные
1 шт.
молоко
90 г
лук репчатый
1 шт.
чеснок
1 зубчик
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Яйцо смешайте с молоком и залейте этой смесью овсяные хлопья на 15-20 минут для набухания.
  2. Репчатый лук очистите, вымойте и натрите на мелкую терку.
  3. Куриный фарш соедините с овсяными хлопьями, добавьте лук, чеснок, пропущенный через пресс, перец черный молотый, посолите и хорошо перемешайте. 
  4. На горячую сковороду влейте растительное масло и обжарьте котлеты на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

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