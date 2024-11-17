Котлеты из фарша с овсяными хлопьями: простой рецепт

Чтобы котлеты получились более сочными и дольше сохранили мягкость, замените обычный хлеб или картофель в котлетах, на овсяные хлопья.
Овсянка в котлетах абсолютно не ощущается, поэтому они могут понравиться даже тем, кто не любит овсяные хлопья.
Ингредиенты
- фарш куриный
- 500 г
- овсяные хлопья
- 50 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- молоко
- 90 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Яйцо смешайте с молоком и залейте этой смесью овсяные хлопья на 15-20 минут для набухания.
- Репчатый лук очистите, вымойте и натрите на мелкую терку.
- Куриный фарш соедините с овсяными хлопьями, добавьте лук, чеснок, пропущенный через пресс, перец черный молотый, посолите и хорошо перемешайте.
- На горячую сковороду влейте растительное масло и обжарьте котлеты на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
- Фарш используйте любой.
Читайте также:
- Как приготовить творожные котлеты
- Рецепт рубленых котлет из красной рыбы
-
- Жареные котлеты из куриного филе и печени: рецепт сочного блюда