Котлеты из фарша с овсяными хлопьями: простой рецепт

Чтобы котлеты получились более сочными и дольше сохранили мягкость, замените обычный хлеб или картофель в котлетах, на овсяные хлопья.

Овсянка в котлетах абсолютно не ощущается, поэтому они могут понравиться даже тем, кто не любит овсяные хлопья.

Ингредиенты фарш куриный 500 г овсяные хлопья 50 г яйца куриные 1 шт. молоко 90 г лук репчатый 1 шт. чеснок 1 зубчик перец черный молотый соль растительное масло

Яйцо смешайте с молоком и залейте этой смесью овсяные хлопья на 15-20 минут для набухания. Репчатый лук очистите, вымойте и натрите на мелкую терку. Куриный фарш соедините с овсяными хлопьями, добавьте лук, чеснок, пропущенный через пресс, перец черный молотый, посолите и хорошо перемешайте. На горячую сковороду влейте растительное масло и обжарьте котлеты на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

Фарш используйте любой.

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