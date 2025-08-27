ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

Котлеты из говяжьего фарша: классический рецепт

Приготовьте простое, универсальное блюдо — котлеты из говяжьего фарша на все случаи жизни.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
219 ккал
Котлеты из говяжьего фарша

Котлеты из говяжьего фарша / © Credits

Из обычных продуктов, сочные и румяные они отлично подойдут к семейному обеду или ужину. Подайте их с овощным гарниром, макаронами, кашами или картофельным пюре.

Ингредиенты

говяжий фарш
500 г
яйца куриные
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
3 зубчика
молоко
200 мл
хлеб белый
2 кусочка
перец черный молотый
кориандр молотый
¾ ч. л.
соль
растительное масло.

  1. Лук очистите и натрите на мелкую терку.

  2. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  3. Хлеб залейте молоком и перемешайте.

  4. В миску выложите говяжий фарш, лук, чеснок, кашицу из молока и хлеба, вбейте яйцо, добавьте перец черный молотый, кориандр, соль, хорошо вымесите фарш руками и сформируйте котлеты.

  5. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите котлеты и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • По желанию котлеты можно обвалять в панировочных сухарях и обжарить.

Дата публикации
Количество просмотров
92
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie