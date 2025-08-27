- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
Котлеты из говяжьего фарша: классический рецепт
Приготовьте простое, универсальное блюдо — котлеты из говяжьего фарша на все случаи жизни.
Из обычных продуктов, сочные и румяные они отлично подойдут к семейному обеду или ужину. Подайте их с овощным гарниром, макаронами, кашами или картофельным пюре.
Ингредиенты
- говяжий фарш
- 500 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- молоко
- 200 мл
- хлеб белый
- 2 кусочка
- перец черный молотый
-
- кориандр молотый
- ¾ ч. л.
- соль
-
- растительное масло.
-
Лук очистите и натрите на мелкую терку.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Хлеб залейте молоком и перемешайте.
В миску выложите говяжий фарш, лук, чеснок, кашицу из молока и хлеба, вбейте яйцо, добавьте перец черный молотый, кориандр, соль, хорошо вымесите фарш руками и сформируйте котлеты.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите котлеты и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
По желанию котлеты можно обвалять в панировочных сухарях и обжарить.