Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда

Это блюдо очень похожа на традиционные зразы, но готовится гораздо проще.
Такие котлеты получаются очень нежными, румяными и, что главное, чрезвычайно питательными. Их можно подавать с зеленым салатом или просто со сметаной.
Ингредиенты:
- картофель - 1 кг
- оливковое масло
- яйца - 2 шт.
- сметана
- черный молотый перец
- соль
Для соуса:
- молоко - 1 ст.
- мука - 2,5 ст. л.
- грибы (шампиньоны) - 100 г
Приготовление:
Очистите картофель, отварите и растолките. Для более однородной текстуры, чтобы точно избавиться от комочков, можно перетереть его еще и через сито. Переложите подготовленный картофель в миску, добавьте соль и перец по вкусу и 2 яйца.
Грибы мелко порежьте и поджарьте на оливковом масле.
Муку просейте через сито и слегка поджарьте на сухой сковороде. Теперь добавьте к нему теплого молока, хорошо перемешайте и прогрейте на сковороде. Добавьте к смеси грибы и снова перемешайте.
Картофель набирайте столовой ложкой, сверните шарик, в шарике сделайте пальцем небольшое отверстие и положите в него начинку с грибами. Залепите картофель с начинкой. Принцип формирования котлет похож на лепку пирожков с начинкой.
Обкатайте котлеты в муке и отправьте жариться на разогретую с оливковым маслом сковороду.
Такие котлеты хороши со сметаной, поэтому рекомендуем подать ее к столу вместе с блюдом.
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