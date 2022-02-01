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Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда

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Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда

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Это блюдо очень похожа на традиционные зразы, но готовится гораздо проще.

Такие котлеты получаются очень нежными, румяными и, что главное, чрезвычайно питательными. Их можно подавать с зеленым салатом или просто со сметаной.

Ингредиенты:

  • картофель - 1 кг
  • оливковое масло
  • яйца - 2 шт.
  • сметана
  • черный молотый перец
  • соль

Для соуса:

  • молоко - 1 ст.
  • мука - 2,5 ст. л.
  • грибы (шампиньоны) - 100 г

Приготовление:

Очистите картофель, отварите и растолките. Для более однородной текстуры, чтобы точно избавиться от комочков, можно перетереть его еще и через сито. Переложите подготовленный картофель в миску, добавьте соль и перец по вкусу и 2 яйца.

Грибы мелко порежьте и поджарьте на оливковом масле.

Муку просейте через сито и слегка поджарьте на сухой сковороде. Теперь добавьте к нему теплого молока, хорошо перемешайте и прогрейте на сковороде. Добавьте к смеси грибы и снова перемешайте.

Картофель набирайте столовой ложкой, сверните шарик, в шарике сделайте пальцем небольшое отверстие и положите в него начинку с грибами. Залепите картофель с начинкой. Принцип формирования котлет похож на лепку пирожков с начинкой.

Обкатайте котлеты в муке и отправьте жариться на разогретую с оливковым маслом сковороду.

Такие котлеты хороши со сметаной, поэтому рекомендуем подать ее к столу вместе с блюдом.

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