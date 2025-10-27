- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 1 мин
Котлеты из куриного филе и квашеной капусты: рецепт привычного блюда с неожиданным ингредиентом
Особенность приготовления куриных котлет в том, что готовятся они с добавлением квашеной капусты, получаются нежными и сочными.
Эти хрустящие котлеты идеально подойдут для обеда или ужина.
Ингредиенты
- куриное филе
- 500 г
- квашеная капуста
- 500 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- манная крупа
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло
-
- панировочные сухари
-
Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на кусочки и измельчите до состояния фарша.
Квашеную капусту отожмите и мелко нарежьте.
Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.
В миске соедините куриный фарш, квашеную капусту, лук, яйцо, манную крупу, перец черный молотый, соль и оставьте на 20 минут.
Разделите фарш на небольшие порции, влажными руками сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях.
В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите котлеты и обжарьте до золотистого цвета, затем переверните, накройте крышкой и жарьте еще 5-6 минут. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла.
Советы:
Если капуста сильно перекисла, тогда ее нужно промыть в холодной воде и отжать.