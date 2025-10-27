ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
60
Время на прочтение
1 мин

Котлеты из куриного филе и квашеной капусты: рецепт привычного блюда с неожиданным ингредиентом

Особенность приготовления куриных котлет в том, что готовятся они с добавлением квашеной капусты, получаются нежными и сочными.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
165 ккал
Котлеты из куриного филе и квашеной капусты

Котлеты из куриного филе и квашеной капусты / © Credits

Эти хрустящие котлеты идеально подойдут для обеда или ужина.

Ингредиенты

куриное филе
500 г
квашеная капуста
500 г
яйцо куриное
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
манная крупа
3 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
панировочные сухари

  1. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на кусочки и измельчите до состояния фарша.

  2. Квашеную капусту отожмите и мелко нарежьте.

  3. Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.

  4. В миске соедините куриный фарш, квашеную капусту, лук, яйцо, манную крупу, перец черный молотый, соль и оставьте на 20 минут.

  5. Разделите фарш на небольшие порции, влажными руками сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях.

  6. В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите котлеты и обжарьте до золотистого цвета, затем переверните, накройте крышкой и жарьте еще 5-6 минут. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла.

Советы:

  • Если капуста сильно перекисла, тогда ее нужно промыть в холодной воде и отжать.

Дата публикации
Количество просмотров
60
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie