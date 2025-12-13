Котлеты из плавленого сыра: рецепт интересного блюда

Котлеты из плавленого сыра tiktok.com_@top_havchik_cooking

Фудблогер Anastasia Simashko поделилась простым рецептом, который превратился в маленький локальный тренд: хрустящие, золотистые и невероятно ароматные сырные котлетки, от которых сложно оторваться.

Ингредиенты Плавленый сыр 2 шт. Яйца 2 шт. Мука 3 ст. л. Соль Перец Панировка Масло

Приготовление

Натрите сыр. Плавленый сыр лучше всего натирать охлажденным, так он держит форму и не липнет. Добавьте яйца и специи. Смешайте сыр с яйцами, солью и перцем. Массу нужно немного взбить, чтобы она стала однородной. Добавьте три столовые ложки муки, она дает нужную густоту. Консистенция должна быть такой, чтобы легко формировались котлетки. Сформируйте котлеты, руки смачиваем водой, так масса не липнет. Формируем небольшие, аккуратные кружочки. Обваляйте в панировке, панировочные сухари обязательны, они дадут хрусткость и красивый равномерный цвет. Жарим на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Важно не спешить и не перегревать масло, чтобы котлетки не подгорели.

Нежные, мягкие внутри, ароматные и одновременно с поджаренной корочкой, эти котлетки идеально сочетаются со сметаной, чесночным соусом или даже с легким йогуртовым дипом. Их можно подавать как перекус, завтрак, закуску к праздничному столу или как гарнир к овощам.