Котлеты по-киевски: оригинальный рецепт легендарного блюда

Кто только ни приписывал себе авторство в создании котлет по-киевски: и русские, и французы, и даже американцы. Как бы там ни было, но название за блюдом закрепилось, и даже далеко за пределами Украины оно именуется Chicken Kiev.

Котлеты по-киевски – блюдо не на каждый день. Его приготовление требует времени и определенной сноровки, но все далеко не так страшно, как может показаться на первый взгляд. В итоге же вы будете вознаграждены отменным результатом. Нежное мясо в хрустящей корочке, растекающийся при разрезе ароматный сок – это ли не наслаждение для любого гурмана?

Ингредиенты:

2 куриных филе

150 г сливочного масла

2 яйца

50 мл молока

0,5 лимона

2 зубка чеснока

пучок зелени

панировочные сухари

мука

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Размягченное сливочное масло соединить с рубленой зеленью и пропущенным через пресс чесноком, слегка посолить, поперчить, влить лимонный сок и хорошо вымешать.

Подготовленное масло завернуть в пищевую пленку, сформовав бруском или валиком диаметром около 1,5 см, и поместить в морозильную камеру.

Из куриного филе удалить белое сухожилие, которое при жарке деформирует котлеты. Филе разделить на большое и малое, надрезать их вдоль, не разрезая до конца, и раскрыть, как книжку.

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Куски филе посолить, поперчить, осторожно, чтобы не повредить целостность мяса, отбить, выложить на малое филе кусочек охлажденного масла длиной 5-7 см, плотно его завернуть, а затем, подворачивая края, завернуть в большое филе, сформовав таким образом продолговатые овальные котлеты.

Готовые полуфабрикаты поместить на 10-15 минут в морозильную камеру, после чего обвалять их в муке, смочить во взбитых с молоком яйцах, обвалять в панировочных сухарях и снова отправить на 15 минут в морозилку.

Затем котлеты еще раз окунуть в льезон, обвалять в сухарях и жарить во фритюре до образования румяной корочки.

Обжаренные котлеты довести до готовности в духовке при 180°С в течение 10-15 минут.

На заметку

Подавайте котлеты по-киевски с овощами, картофелем фри или картофельным пюре.

Для приготовления масляной начинки можно использовать укроп или зелень петрушки либо их смесь.

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Если у вас целая куриная тушка, приготовьте котлеты по-киевски с косточкой. Для этого отделите от тушки филе вместе с крылом, оставьте только 1 кость, отрезав остальные, и зачистите ее от мяса. Формуйте котлету в виде куриной ножки. При подаче на косточку наденьте папильотку.

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