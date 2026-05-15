ТСН в социальных сетях

Котлеты «Птичье молоко» — рецепт вкусного блюда

Котлеты «Птичье молоко» — это хрустящая корочка снаружи, нежная куриная основа и кремовая начинка внутри, которая тает во рту.

Котлеты "Птичье молоко" tiktok.com/@an.cookbook

Домашние котлеты снова в центре внимания, но теперь в более современном формате, с сочной начинкой, запеканием в духовке вместо жарки и текстурой, которая легко конкурирует с ресторанными блюдами.

Котлеты «Птичье молоко», о рецепте которых рассказали на странице an.cookbook — это пример еды, которая сочетает простые ингредиенты и эффектную подачу. Снаружи — золотистая панировка, внутри — мягкая сливочная начинка с яйцом, плавленым сыром и укропом.

Котлеты «Птичье молоко» tiktok.com/@an.cookbook

Ингредиенты

Для котлет

  • куриный фарш 650 г

  • белый хлеб 100 г

  • молоко 150 мл

  • соль

  • перец

Для начинки

  • вареные яйца 4 шт.

  • плавленый сыр 2 шт.

  • сливочное масло 90 г

  • укроп

  • соль

  • сухой чеснок

Для панировки

  • яйца 2 шт.

  • панировочные сухари

Котлеты «Птичье молоко» tiktok.com/@an.cookbook

Приготовление

  1. Белый хлеб замочите в молоке на несколько минут, чтобы он хорошо размяк.

  2. К куриному фаршу добавьте размоченный хлеб, соль и перец.

  3. Тщательно вымешайте массу до однородности.

  4. Вареные яйца натрите или разомните вилкой.

  5. Добавьте плавленые сырки, мягкое сливочное масло, измельченный укроп, соль и сухой чеснок.

  6. Хорошо перемешайте до кремовой консистенции.

  7. Влажными руками возьмите немного фарша и сформируйте плоскую основу. В центр выложите примерно 2 ч. л. начинки, после чего аккуратно заверните фарш вокруг нее и формируйте овальную котлету.

  8. Каждую котлету сначала окуните во взбитые яйца, а затем обваляйте в панировочных сухарях.

  9. Выложите котлеты на противень или в форму для запекания.

  10. Готовьте 25-30 мин. Первые 15 мин — без конвекции, еще 10 мин — с конвекцией для аппетитной золотистой корочки.

  11. Подавайте горячими с картофельным пюре, салатом или просто со свежими овощами.

Котлеты «Птичье молоко» — пример того, как простое домашнее блюдо может легко адаптироваться к современной кухне. Они сочетают сразу несколько вещей, которые сегодня особенно ценят в еде, а именно комфорт, насыщенный вкус, простые ингредиенты и эффектную текстуру.

