Котлеты «Птичье молоко» — рецепт вкусного блюда
Котлеты «Птичье молоко» — это хрустящая корочка снаружи, нежная куриная основа и кремовая начинка внутри, которая тает во рту.
Домашние котлеты снова в центре внимания, но теперь в более современном формате, с сочной начинкой, запеканием в духовке вместо жарки и текстурой, которая легко конкурирует с ресторанными блюдами.
Котлеты «Птичье молоко», о рецепте которых рассказали на странице an.cookbook — это пример еды, которая сочетает простые ингредиенты и эффектную подачу. Снаружи — золотистая панировка, внутри — мягкая сливочная начинка с яйцом, плавленым сыром и укропом.
Ингредиенты
Для котлет
куриный фарш 650 г
белый хлеб 100 г
молоко 150 мл
соль
перец
Для начинки
вареные яйца 4 шт.
плавленый сыр 2 шт.
сливочное масло 90 г
укроп
соль
сухой чеснок
Для панировки
яйца 2 шт.
панировочные сухари
Приготовление
Белый хлеб замочите в молоке на несколько минут, чтобы он хорошо размяк.
К куриному фаршу добавьте размоченный хлеб, соль и перец.
Тщательно вымешайте массу до однородности.
Вареные яйца натрите или разомните вилкой.
Добавьте плавленые сырки, мягкое сливочное масло, измельченный укроп, соль и сухой чеснок.
Хорошо перемешайте до кремовой консистенции.
Влажными руками возьмите немного фарша и сформируйте плоскую основу. В центр выложите примерно 2 ч. л. начинки, после чего аккуратно заверните фарш вокруг нее и формируйте овальную котлету.
Каждую котлету сначала окуните во взбитые яйца, а затем обваляйте в панировочных сухарях.
Выложите котлеты на противень или в форму для запекания.
Готовьте 25-30 мин. Первые 15 мин — без конвекции, еще 10 мин — с конвекцией для аппетитной золотистой корочки.
Подавайте горячими с картофельным пюре, салатом или просто со свежими овощами.
Котлеты «Птичье молоко» — пример того, как простое домашнее блюдо может легко адаптироваться к современной кухне. Они сочетают сразу несколько вещей, которые сегодня особенно ценят в еде, а именно комфорт, насыщенный вкус, простые ингредиенты и эффектную текстуру.