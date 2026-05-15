Котлеты "Птичье молоко" tiktok.com/@an.cookbook

Домашние котлеты снова в центре внимания, но теперь в более современном формате, с сочной начинкой, запеканием в духовке вместо жарки и текстурой, которая легко конкурирует с ресторанными блюдами.

Котлеты «Птичье молоко», о рецепте которых рассказали на странице an.cookbook — это пример еды, которая сочетает простые ингредиенты и эффектную подачу. Снаружи — золотистая панировка, внутри — мягкая сливочная начинка с яйцом, плавленым сыром и укропом.

Ингредиенты

Для котлет

куриный фарш 650 г

белый хлеб 100 г

молоко 150 мл

соль

перец

Для начинки

вареные яйца 4 шт.

плавленый сыр 2 шт.

сливочное масло 90 г

укроп

соль

сухой чеснок

Для панировки

яйца 2 шт.

панировочные сухари

Приготовление

Белый хлеб замочите в молоке на несколько минут, чтобы он хорошо размяк. К куриному фаршу добавьте размоченный хлеб, соль и перец. Тщательно вымешайте массу до однородности. Вареные яйца натрите или разомните вилкой. Добавьте плавленые сырки, мягкое сливочное масло, измельченный укроп, соль и сухой чеснок. Хорошо перемешайте до кремовой консистенции. Влажными руками возьмите немного фарша и сформируйте плоскую основу. В центр выложите примерно 2 ч. л. начинки, после чего аккуратно заверните фарш вокруг нее и формируйте овальную котлету. Каждую котлету сначала окуните во взбитые яйца, а затем обваляйте в панировочных сухарях. Выложите котлеты на противень или в форму для запекания. Готовьте 25-30 мин. Первые 15 мин — без конвекции, еще 10 мин — с конвекцией для аппетитной золотистой корочки. Подавайте горячими с картофельным пюре, салатом или просто со свежими овощами.

Котлеты «Птичье молоко» — пример того, как простое домашнее блюдо может легко адаптироваться к современной кухне. Они сочетают сразу несколько вещей, которые сегодня особенно ценят в еде, а именно комфорт, насыщенный вкус, простые ингредиенты и эффектную текстуру.

