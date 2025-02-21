Котлеты с капустой и курицей: необычный рецепт

Если вы ищете способ разнообразить свое меню, попробуйте приготовить котлеты с капустой и курицей – настоящую находку для тех, кто ценит нестандартные сочетания вкусов.
Эти котлеты невероятно вкусные и очень просты в приготовлении, что делает их идеальным вариантом для семейного обеда или ужина в кругу друзей. О рецепте этого удивительно вкусного блюда рассказали на странице receptoria1.
Ингредиенты
- Капуста
- 500 г
- Куриное филе
- 500 г
- Лук
- 2 шт.
- Яйцо
- 1 шт.
- Манко
- 2 ст. л
- Соль
- Перец
- Приправа
Приготовление
- Поместите капусту в блендер, измельчите и переместите в большую миску.
- Далее, добавьте полкилограмма куриного филе, предварительно измельченного до состояния, которое вам нравится.
- Также измельчите и добавьте 2 средние луковицы.
- Объедините все подготовленные ингредиенты, добавьте соль, перец и приправу. Затем 1 куриное яйцо и манку. Хорошо размешайте, чтобы смесь стала однородной.
- Дайте смеси настояться в течение 20 мин. Этот шаг позволит компонентам лучше соединиться, а манка немного набухнет, это будет способствовать формированию котлет.
- Начинайте жарить котлетки. Обжаривайте их с обеих сторон примерно по 3 мин, пока не появится хорошая золотистая корочка. Когда котлеты готовы, добавьте немного воды и накройте крышкой на 2 мин – это поможет им стать более мягкими и сочными.
@receptoria1 КАРУСТНО-КУРЬИЕ КОТЛЕТЫ. Дужеее вкусно Капуста 500 г Куриное филе 500 г Лук 2 шт Яйцо 1 шт Манка 2 ст.л Соль Перец Приправа «12 овощей»( или же по Вашему вкусу) ❤️Вкусного # вкусные рецепты #простые рецепты ♬ Elegant and lively violin jazz — Cuisine , food , gourmet, cafe (1310636) - Ponetto
Эти котлеты с капустой и курицей – идеальный пример того, как можно сочетать традиционные ингредиенты с оригинальным подходом, создать блюдо, которое удивит даже самых требовательных гурманов.
Приятного аппетита!
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