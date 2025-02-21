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Котлеты с капустой и курицей: необычный рецепт

Котлеты с капустой и курицей: необычный рецепт

Котлеты с капустой и курицей / Фото: Credits

Если вы ищете способ разнообразить свое меню, попробуйте приготовить котлеты с капустой и курицей – настоящую находку для тех, кто ценит нестандартные сочетания вкусов.

Эти котлеты невероятно вкусные и очень просты в приготовлении, что делает их идеальным вариантом для семейного обеда или ужина в кругу друзей. О рецепте этого удивительно вкусного блюда рассказали на странице receptoria1.

Ингредиенты

Капуста
500 г
Куриное филе
500 г
Лук
2 шт.
Яйцо
1 шт.
Манко
2 ст. л
Соль
Перец
Приправа

Приготовление

  1. Поместите капусту в блендер, измельчите и переместите в большую миску.
  2. Далее, добавьте полкилограмма куриного филе, предварительно измельченного до состояния, которое вам нравится.
  3. Также измельчите и добавьте 2 средние луковицы.
  4. Объедините все подготовленные ингредиенты, добавьте соль, перец и приправу. Затем 1 куриное яйцо и манку. Хорошо размешайте, чтобы смесь стала однородной.
  5. Дайте смеси настояться в течение 20 мин. Этот шаг позволит компонентам лучше соединиться, а манка немного набухнет, это будет способствовать формированию котлет.
  6. Начинайте жарить котлетки. Обжаривайте их с обеих сторон примерно по 3 мин, пока не появится хорошая золотистая корочка. Когда котлеты готовы, добавьте немного воды и накройте крышкой на 2 мин – это поможет им стать более мягкими и сочными.
@receptoria1 КАРУСТНО-КУРЬИЕ КОТЛЕТЫ. Дужеее вкусно Капуста 500 г Куриное филе 500 г Лук 2 шт Яйцо 1 шт Манка 2 ст.л Соль Перец Приправа «12 овощей»( или же по Вашему вкусу) ❤️Вкусного # вкусные рецепты #простые рецептыElegant and lively violin jazz — Cuisine , food , gourmet, cafe (1310636) - Ponetto

Эти котлеты с капустой и курицей – идеальный пример того, как можно сочетать традиционные ингредиенты с оригинальным подходом, создать блюдо, которое удивит даже самых требовательных гурманов.

Приятного аппетита!

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