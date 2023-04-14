Котлеты с начинкой из сыра и яиц: оригинальный рецепт любимого блюда

Котлеты получаются очень нежными, воздушными и вкусными. Начинка из сыра, вареного яйца и зелени прекрасно дополняют мясо.
Такие котлеты могут находиться в холодильнике несколько дней и оставаться такими же вкусными, будто только что были приготовлены.
Ингредиенты
- фарш – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- белый батон – 100 г
- молоко – 30 г
- кориандр
- перец черный молотый
- панировочные сухари
- соль
Начинка
- сыр твердый – 100 г
- вареное яйцо – 2 шт.
- укроп, петрушка – пучок
- растительное масло для жарки
Приготовление
Фарш соедините с измельченным луком и чесноком, а затем добавьте яйцо, кориандр, перец, соль. Мякоть батона залейте молоком на три минуты, отожмите и добавьте в фарш. Все хорошо вымесите до однородного состояния.
Начинка для котлет. Яйца сварите вкрутую, остудите, почистите и натрите на мелкой терке. Сыр тоже натрите. Зелень вымойте, обсушите и мелко нарежьте. В глубокой миске соедините сыр, яйца, зелень и перемешайте.
Берите руками, смоченными в воде, сырой фарш. Формируйте из него шарик, сплющивайте его в лепешку. В центр выложите начинку и сформируйте котлету. Обваляйте со всех сторон в панировочных сухарях.
На сковороде с разогретым растительным маслом обжарьте котлеты, на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.
Советы
- Фарш используйте любой.
- Фарш желательно отбить, он должен стать гладким и однородным.
Читайте также:
- Куриные рулетики с сыром и зеленью: интересный рецепт
- Яичный рулет с куриным филе: необычный рецепт
- Чесночный конфи и курица с лимоном: очень необычный рецепт