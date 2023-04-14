Котлеты с начинкой из сыра и яиц: оригинальный рецепт любимого блюда

Котлеты получаются очень нежными, воздушными и вкусными. Начинка из сыра, вареного яйца и зелени прекрасно дополняют мясо.

Такие котлеты могут находиться в холодильнике несколько дней и оставаться такими же вкусными, будто только что были приготовлены.

Ингредиенты

фарш – 500 г

яйцо – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

белый батон – 100 г

молоко – 30 г

кориандр

перец черный молотый

панировочные сухари

соль

Начинка

сыр твердый – 100 г

вареное яйцо – 2 шт.

укроп, петрушка – пучок

растительное масло для жарки

Приготовление

Фарш соедините с измельченным луком и чесноком, а затем добавьте яйцо, кориандр, перец, соль. Мякоть батона залейте молоком на три минуты, отожмите и добавьте в фарш. Все хорошо вымесите до однородного состояния.

Начинка для котлет. Яйца сварите вкрутую, остудите, почистите и натрите на мелкой терке. Сыр тоже натрите. Зелень вымойте, обсушите и мелко нарежьте. В глубокой миске соедините сыр, яйца, зелень и перемешайте.

Берите руками, смоченными в воде, сырой фарш. Формируйте из него шарик, сплющивайте его в лепешку. В центр выложите начинку и сформируйте котлету. Обваляйте со всех сторон в панировочных сухарях.

На сковороде с разогретым растительным маслом обжарьте котлеты, на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.

Советы

Фарш используйте любой.

Фарш желательно отбить, он должен стать гладким и однородным.

Читайте также: