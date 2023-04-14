Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Котлеты с начинкой из сыра и яиц: оригинальный рецепт любимого блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
172
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Котлеты с начинкой из сыра и яиц: оригинальный рецепт любимого блюда

Фото: Credits

Котлеты получаются очень нежными, воздушными и вкусными. Начинка из сыра, вареного яйца и зелени прекрасно дополняют мясо.

Такие котлеты могут находиться в холодильнике несколько дней и оставаться такими же вкусными, будто только что были приготовлены.

Ингредиенты

  • фарш – 500 г
  • яйцо – 1 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • белый батон – 100 г
  • молоко – 30 г
  • кориандр
  • перец черный молотый
  • панировочные сухари
  • соль

Начинка

  • сыр твердый – 100 г
  • вареное яйцо – 2 шт.
  • укроп, петрушка – пучок
  • растительное масло для жарки

Приготовление

Фарш соедините с измельченным луком и чесноком, а затем добавьте яйцо, кориандр, перец, соль. Мякоть батона залейте молоком на три минуты, отожмите и добавьте в фарш. Все хорошо вымесите до однородного состояния.

Начинка для котлет. Яйца сварите вкрутую, остудите, почистите и натрите на мелкой терке. Сыр тоже натрите. Зелень вымойте, обсушите и мелко нарежьте. В глубокой миске соедините сыр, яйца, зелень и перемешайте.

Берите руками, смоченными в воде, сырой фарш. Формируйте из него шарик, сплющивайте его в лепешку. В центр выложите начинку и сформируйте котлету. Обваляйте со всех сторон в панировочных сухарях.

На сковороде с разогретым растительным маслом обжарьте котлеты, на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.

Советы

  • Фарш используйте любой.
  • Фарш желательно отбить, он должен стать гладким и однородным.

Читайте также: 

Простой и сытный завтрак: рецепт пиццы-сэндвича

Простой и сытный завтрак: рецепт пиццы-сэндвича

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
172
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация