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Котлеты с сыром в томатном соусе: рецепт необычного горячего
Если вы очень любите котлеты, но в классическом приготовлении они уже надоели, то попробуйте их приготовить с сыром в томатном соусе.
Котлеты получаются сочными, нежными, а густой, ароматный соус станет отличным дополнением к любому гарниру: картофельному пюре, макаронам или рассыпчатому рису.
Ингредиенты:
фарш куриный — 700 гр;
яйцо куриное — 1 шт;
сыр твердый — 150 гр;
панировочные сухари — 2 ст л;
чеснок сушеный — 1 ч л;
паприка — 1 ч л;
перец черный молотый;
соль;
растительное масло.
Для соуса:
томатная паста — 2 ст л;
сахар — 2 ч л;
вода — 300 мл;
перец черный молотый;
соль;
растительное масло.
Приготовление:
В миску выложите фарш, яйцо, панировочные сухари, чеснок, паприку, перец черный молотый, посолите и хорошо отбейте фарш руками, чтобы котлеты были пышными и держали форму.
Твердый сыр нарежьте на небольшие кубики.
Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета, добавьте томатную пасту, перец черный молотый, посолите, влейте горячую воду, перемешайте и тушите 5-7 минут.
Влажными руками сформируйте котлеты, вовнутрь положите сыр, хорошо закройте его фаршем, и обжарьте на сковороде с растительным маслом, на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета. Выложите котлеты в томатный соус и тушите при закрытой крышке, на медленном огне 15-20 минут.
Советы:
Использовать можно любой твердый сыр.
Томатную пасту можно заменить томатным соусом.