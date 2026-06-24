ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
140
Время на прочтение
1 мин

Котлеты с сыром в томатном соусе: рецепт необычного горячего

Если вы очень любите котлеты, но в классическом приготовлении они уже надоели, то попробуйте их приготовить с сыром в томатном соусе.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Комментарии
Котлеты с сыром в томатном соусе

Котлеты с сыром в томатном соусе / © Credits

Котлеты получаются сочными, нежными, а густой, ароматный соус станет отличным дополнением к любому гарниру: картофельному пюре, макаронам или рассыпчатому рису.

Ингредиенты:

  • фарш куриный — 700 гр;

  • яйцо куриное — 1 шт;

  • сыр твердый — 150 гр;

  • панировочные сухари — 2 ст л;

  • чеснок сушеный — 1 ч л;

  • паприка — 1 ч л;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • растительное масло.

Для соуса:

  • томатная паста — 2 ст л;

  • сахар — 2 ч л;

  • вода — 300 мл;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • растительное масло.

Приготовление:

  1. В миску выложите фарш, яйцо, панировочные сухари, чеснок, паприку, перец черный молотый, посолите и хорошо отбейте фарш руками, чтобы котлеты были пышными и держали форму.

  2. Твердый сыр нарежьте на небольшие кубики.

  3. Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета, добавьте томатную пасту, перец черный молотый, посолите, влейте горячую воду, перемешайте и тушите 5-7 минут.

  4. Влажными руками сформируйте котлеты, вовнутрь положите сыр, хорошо закройте его фаршем, и обжарьте на сковороде с растительным маслом, на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета. Выложите котлеты в томатный соус и тушите при закрытой крышке, на медленном огне 15-20 минут.

Советы:

  • Использовать можно любой твердый сыр.

  • Томатную пасту можно заменить томатным соусом.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
140
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie