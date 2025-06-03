Котлеты в сливочном соусе: рецепт изысканного домашнего блюда / © Credits

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Эти котлеты сочетают в себе нежную структуру, сочный вкус и невероятно кремовую соусу, которая доставляет настоящее удовольствие. Этот рецепт — идеальный вариант для ужина с семьей или для вкусного обеда, который не стыдно подать гостям. Рецептом на своей странице поделилась популярная фудблогер Ольга Рябенко.

Ингредиенты

Для котлет

Фарш (куриный, индюшиный или свинно-говяжий) 600 г

Яйцо 1 шт.

Крем-сыр (любой сливочный) 150 г

Панировочные сухари 2 ст. л

Чеснок 2 зубчика

Итальянские травы (смесь базилика, орегано, чабреца) 2 ч. л

Соль

Перец

Для соуса

Сливочное масло 60 г

Мука 1 ст. л

Сливки 30-33% 150 мл

Бульон (овощной или мясной) или вода 250 мл

Соевый соус 60 мл

Горчица (лучше дижонская) 1 ст. л

Свежая петрушка

Приготовление

В большой миске соедините мясной фарш, яйцо, сухари, измельченный чеснок, итальянские травы, соль и перец. Добавьте крем-сыр и хорошо вымесите массу — она должна стать однородной, нежной и немного липкой. Для удобства смажьте руки каплей растительного масла. Из фарша сформуйте небольшие маленькие котлетки. Обжарьте их на среднем огне по обе стороны по 2–3 мин до румяной корочки. Готовые котлетки переложите на тарелку. В той же сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и быстро перемешайте до однородности. Затем постепенно вливайте бульон и сливки, интенсивно помешивайте, чтобы не образовывались комочки. Добавьте соевый соус, горчицу, соль и перец. Доведите соус до легкой загущения. Поверните обжаренные котлетки на сковороду, накройте крышкой и тушите 7–10 мин на слабом огне. За это время они впитают аромат соуса и станут еще более сочными. Посыпьте блюдо свежей петрушкой. Идеально подходит с картофельным пюре, рисом, пастой или даже булгуром.

Советы

Для более пикантного вкуса добавьте к фаршу мелко нарезанный укроп или зеленый лук.

Если сливки слишком жирные, замените половину порции молоком или овощным бульоном.

Подавайте котлетки в сливочном соусе в глубокой тарелке, украсив листьями базилика или микрозеленкой, с гарниром из картофеля или пасты и бокалом белого сухого вина. Это будет идеальный ужин для двоих или всей семьи.