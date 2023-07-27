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Крабовые палочки в кляре: рецепт оригинальной закуски

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1350
Время на прочтение
1 мин
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Крабовые палочки в кляре: рецепт оригинальной закуски

Крабовые палочки в кляре / Фото: Credits

Крабовые палочки в кляре – вкусная закуска.  Ее можно подавать к столу как в горячем, так и в холодном виде. 

Для закуски понадобятся крабовые палочки, яйца, молоко, мука. Блюдо можно подать к пиву, овощным салатам или с любимым соусом.

Ингредиенты

  • крабовые палочки – 200 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • молоко – 1 ст. л.;
  • вода – 1 ст. л.;
  • мука – 50 г;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • растительное масло;
  • соль.

Приготовление

Крабовые палочки очистите от пленки. Сбрызните лимонным соком. Посолите по вкусу и полейте одной столовой ложкой растительного масла. Перемешайте и поставьте в холодильник на 15 минут.

Для кляра смешайте желток, молоко, воду и муку. Дайте постоять 10 минут. Взбейте белок венчиком и осторожно вмешайте его в тесто.

Аккуратно обмакивайте крабовые палочки в кляр. Обжаривайте в разогретом растительном масле на среднем огне до золотистой корочки.

Приготовленные палочки выложите на бумажные салфетки, чтобы они впитали лишнее масло.

Советы

  • Если вы хотите приготовить блюдо сразу, выбирайте охлажденные крабовые палочки.

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Дата публикации
Просмотры
1350
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