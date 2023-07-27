Крабовые палочки в кляре: рецепт оригинальной закуски

Крабовые палочки в кляре – вкусная закуска. Ее можно подавать к столу как в горячем, так и в холодном виде.

Для закуски понадобятся крабовые палочки, яйца, молоко, мука. Блюдо можно подать к пиву, овощным салатам или с любимым соусом.

Ингредиенты

крабовые палочки – 200 г;

яйцо – 1 шт.;

молоко – 1 ст. л.;

вода – 1 ст. л.;

мука – 50 г;

лимонный сок – 1 ст. л.;

растительное масло;

соль.

Приготовление

Крабовые палочки очистите от пленки. Сбрызните лимонным соком. Посолите по вкусу и полейте одной столовой ложкой растительного масла. Перемешайте и поставьте в холодильник на 15 минут.

Для кляра смешайте желток, молоко, воду и муку. Дайте постоять 10 минут. Взбейте белок венчиком и осторожно вмешайте его в тесто.

Аккуратно обмакивайте крабовые палочки в кляр. Обжаривайте в разогретом растительном масле на среднем огне до золотистой корочки.

Приготовленные палочки выложите на бумажные салфетки, чтобы они впитали лишнее масло.

Советы

Если вы хотите приготовить блюдо сразу, выбирайте охлажденные крабовые палочки.

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