Крабовые палочки в кляре: рецепт оригинальной закуски

Крабовые палочки в кляре – вкусная закуска. Ее можно подавать к столу как в горячем, так и в холодном виде.
Для закуски понадобятся крабовые палочки, яйца, молоко, мука. Блюдо можно подать к пиву, овощным салатам или с любимым соусом.
Ингредиенты
- крабовые палочки – 200 г;
- яйцо – 1 шт.;
- молоко – 1 ст. л.;
- вода – 1 ст. л.;
- мука – 50 г;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- растительное масло;
- соль.
Приготовление
Крабовые палочки очистите от пленки. Сбрызните лимонным соком. Посолите по вкусу и полейте одной столовой ложкой растительного масла. Перемешайте и поставьте в холодильник на 15 минут.
Для кляра смешайте желток, молоко, воду и муку. Дайте постоять 10 минут. Взбейте белок венчиком и осторожно вмешайте его в тесто.
Аккуратно обмакивайте крабовые палочки в кляр. Обжаривайте в разогретом растительном масле на среднем огне до золотистой корочки.
Приготовленные палочки выложите на бумажные салфетки, чтобы они впитали лишнее масло.
Советы
- Если вы хотите приготовить блюдо сразу, выбирайте охлажденные крабовые палочки.
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