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Крабовый салат с молодой капустой: интересный рецепт
Крабовый салат давно стал классикой на наших кухнях. Его готовят в будни и в праздники, добавляют новые ингредиенты, создают собственные вариации, которые передаются из поколения в поколение. Но если вы еще не пробовали крабовый салат с молодой капустой, приготовьтесь удивиться: это идеальное сочетание легкости, нежности и сочного вкуса.
Такой салат станет любимым не только среди взрослых, но среди детей. Он отлично подходит как самостоятельное блюдо, гарнир к рыбе или курице, а также как легкий перекус в течение дня. А о его рецепте рассказали на странице Liliya.cooking.
Ингредиенты
- Молодая капуста
- 300г
- Крабовые палочки или мясо краба
- 250г
- Куриные яйца
- 4 шт.
- Свежий огурец
- 1 шт.
- Кукуруза консервированная
- 200–250 г
- Зеленый лук
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- Майонез (или греческий йогурт)
- 2–3 ст. л
- Соль
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- Перец
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Приготовление
Капусту тонко нашинкуйте. Если она немного жесткая — легонько примните руками, чтобы стала более мягкой и нежной.
Яйца сварите вкрутую, остудите, почистите и нарежьте кубиками.
Крабовые палочки нарежьте средними кусочками.
Огурец натрите на большой терке или нарежьте соломкой.
С кукурузы слейте жидкость.
Зеленый лук мелко покрошите.
В большой миске соедините все ингредиенты, добавьте майонез или йогурт, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте.
Готовый салат лучше хранить в холодильнике в закрытом контейнере не дольше 1 суток, поскольку свежие овощи быстро теряют текстуру и могут пускать сок.
Крабовый салат с молодой капустой — это вкусный, легкий и эстетический вариант для любого повода. Он радует как вкусовыми оттенками, так и полезностью. Неудивительно, что именно такой рецепт набирает популярность — он универсален, доступен и действительно вкусен.