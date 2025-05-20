Крабовый салат с молодой капустой: интересный рецепт / © Credits

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Такой салат станет любимым не только среди взрослых, но среди детей. Он отлично подходит как самостоятельное блюдо, гарнир к рыбе или курице, а также как легкий перекус в течение дня. А о его рецепте рассказали на странице Liliya.cooking.

Ингредиенты Молодая капуста 300г Крабовые палочки или мясо краба 250г Куриные яйца 4 шт. Свежий огурец 1 шт. Кукуруза консервированная 200–250 г Зеленый лук Майонез (или греческий йогурт) 2–3 ст. л Соль Перец

Приготовление

Капусту тонко нашинкуйте. Если она немного жесткая — легонько примните руками, чтобы стала более мягкой и нежной. Яйца сварите вкрутую, остудите, почистите и нарежьте кубиками. Крабовые палочки нарежьте средними кусочками. Огурец натрите на большой терке или нарежьте соломкой. С кукурузы слейте жидкость. Зеленый лук мелко покрошите. В большой миске соедините все ингредиенты, добавьте майонез или йогурт, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте.

Готовый салат лучше хранить в холодильнике в закрытом контейнере не дольше 1 суток, поскольку свежие овощи быстро теряют текстуру и могут пускать сок.

Крабовый салат с молодой капустой — это вкусный, легкий и эстетический вариант для любого повода. Он радует как вкусовыми оттенками, так и полезностью. Неудивительно, что именно такой рецепт набирает популярность — он универсален, доступен и действительно вкусен.

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