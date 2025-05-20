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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

Крабовый салат с молодой капустой: интересный рецепт

Крабовый салат давно стал классикой на наших кухнях. Его готовят в будни и в праздники, добавляют новые ингредиенты, создают собственные вариации, которые передаются из поколения в поколение. Но если вы еще не пробовали крабовый салат с молодой капустой, приготовьтесь удивиться: это идеальное сочетание легкости, нежности и сочного вкуса.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Крабовый салат с молодой капустой: интересный рецепт

Крабовый салат с молодой капустой: интересный рецепт / © Credits

Такой салат станет любимым не только среди взрослых, но среди детей. Он отлично подходит как самостоятельное блюдо, гарнир к рыбе или курице, а также как легкий перекус в течение дня. А о его рецепте рассказали на странице Liliya.cooking.

Ингредиенты

Молодая капуста
300г
Крабовые палочки или мясо краба
250г
Куриные яйца
4 шт.
Свежий огурец
1 шт.
Кукуруза консервированная
200–250 г
Зеленый лук
Майонез (или греческий йогурт)
2–3 ст. л
Соль
Перец

Приготовление

  1. Капусту тонко нашинкуйте. Если она немного жесткая — легонько примните руками, чтобы стала более мягкой и нежной.

  2. Яйца сварите вкрутую, остудите, почистите и нарежьте кубиками.

  3. Крабовые палочки нарежьте средними кусочками.

  4. Огурец натрите на большой терке или нарежьте соломкой.

  5. С кукурузы слейте жидкость.

  6. Зеленый лук мелко покрошите.

  7. В большой миске соедините все ингредиенты, добавьте майонез или йогурт, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте.

Готовый салат лучше хранить в холодильнике в закрытом контейнере не дольше 1 суток, поскольку свежие овощи быстро теряют текстуру и могут пускать сок.

Крабовый салат с молодой капустой — это вкусный, легкий и эстетический вариант для любого повода. Он радует как вкусовыми оттенками, так и полезностью. Неудивительно, что именно такой рецепт набирает популярность — он универсален, доступен и действительно вкусен.

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