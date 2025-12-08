- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 9
- Время на прочтение
- 1 мин
Крабовый салат с жареными яичными блинами: рецепт к праздничному столу
В этом сезоне в моде простые, ностальгические, но «обновленные» салаты. Без хаоса ингредиентов и лишних гастрономических напряжений.
Если вы думаете, что знаете все о крабовых салатах, фудблогеру Алене Карпюк есть что рассказать, ее версия с жареными яичными блинами — тот случай, когда знакомый вкус вдруг получает элегантное обновление.
Блюдо уже успело собрать много просмотров в соцсетях. Нежная текстура яичного блина, сладость кукурузы, прохладный, уже охлажденный рис и сочные крабовые палочки создают идеальный баланс. Это салат, который «просится» и на семейный обед, и на праздничный стол, и в коробку для ланча.
Ингредиенты
- Крабовые палочки
- 300 г
- Рис
- 100 г
- Кукуруза консервированная
- 1 банка
- Яйца
- 4 шт.
- Майонез
- 4 ст. л.
- Соль
Приготовление
Отварите рис до мягкости, промойте холодной водой, чтобы он остался рассыпчатым, и дайте полностью остыть.
Нарежьте крабовые палочки аккуратными кубиками.
Взбейте яйца со щепоткой соли и ложкой майонеза. Вылейте смесь на хорошо разогретую сковороду и пожарите тонкий омлет-блин. Дайте ему остыть и нарежьте тонкими полосками.
В большой миске соедините рис, кукурузу, крабовые палочки и полоски омлета.
Добавьте майонез, аккуратно перемешайте и посолите по вкусу.
Поставьте салат в холодильник на 20-30 мин, так вкус станет глубже и насыщеннее.
Этот салат готовится быстро и выглядит празднично, он идеален для вечеринок, семейных обедов и внезапных гостей. Если хотите более легкую версию, то вместо майонеза используйте греческий йогурт и ложку горчицы.