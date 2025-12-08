Крабовый салат с жареными яичными блинами: рецепт к праздничному столу

Крабовый салат с жареными яичными блинами

Если вы думаете, что знаете все о крабовых салатах, фудблогеру Алене Карпюк есть что рассказать, ее версия с жареными яичными блинами — тот случай, когда знакомый вкус вдруг получает элегантное обновление.

Блюдо уже успело собрать много просмотров в соцсетях. Нежная текстура яичного блина, сладость кукурузы, прохладный, уже охлажденный рис и сочные крабовые палочки создают идеальный баланс. Это салат, который «просится» и на семейный обед, и на праздничный стол, и в коробку для ланча.

Ингредиенты Крабовые палочки 300 г Рис 100 г Кукуруза консервированная 1 банка Яйца 4 шт. Майонез 4 ст. л. Соль

Приготовление

Отварите рис до мягкости, промойте холодной водой, чтобы он остался рассыпчатым, и дайте полностью остыть. Нарежьте крабовые палочки аккуратными кубиками. Взбейте яйца со щепоткой соли и ложкой майонеза. Вылейте смесь на хорошо разогретую сковороду и пожарите тонкий омлет-блин. Дайте ему остыть и нарежьте тонкими полосками. В большой миске соедините рис, кукурузу, крабовые палочки и полоски омлета. Добавьте майонез, аккуратно перемешайте и посолите по вкусу. Поставьте салат в холодильник на 20-30 мин, так вкус станет глубже и насыщеннее.

Этот салат готовится быстро и выглядит празднично, он идеален для вечеринок, семейных обедов и внезапных гостей. Если хотите более легкую версию, то вместо майонеза используйте греческий йогурт и ложку горчицы.