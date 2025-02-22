Крем-брюле из греческого йогурта: оригинальный рецепт

Иногда хочется порадовать себя нежным и утонченным десертом, но в то же время не нарушать принципы здорового питания. Если вы предпочитаете легкое, полезное и изысканное лакомство, то этот рецепт станет вашим любимым.
Крем-брюле из греческого йогурта – идеальное сочетание кремовой текстуры, нежного вкуса ванили и хрустящей карамельной корочки. Он не содержит сливок и большого количества сахара, однако сохраняет классическое обаяние французского десерта, а как его приготовить рассказали на странице mattsfitchef.
Греческий йогурт делает блюдо более полезным, обогащает его белком, а также придает легкую кислинку, которая прекрасно сочетается с карамелизированным топингом. Кроме того, этот вариант крем-брюле готовится гораздо быстрее и проще, чем традиционный, ведь вам не нужно варить крем на водяной бане или использовать сложные техники.
Ингредиенты
- Яйцо
- 1 шт.
- Густой греческий йогурт
- 180 г
- Подсластитель
- 1/2 ст. л
- Ванильный экстракт
- 1/2 ч. л
- Коричневый сахар
- 1 час. л
Приготовление
- Разогрейте духовку до 165°C, чтобы она была готова к выпеканию.
- Если на поверхности йогурта образовалась водянистая жидкость, аккуратно удалите ее, чтобы крем-брюле имел идеальную текстуру.
- В глубокой миске смешайте греческий йогурт, яйцо, подсластитель и ванильный экстракт. Хорошо размешайте до однородности, чтобы получить однородную консистенцию.
- Перелейте полученную смесь в порционные емкости (около 11 см в диаметре и объемом 300 мл).
- Посыпьте поверхность одной чайной ложкой коричневого сахара для создания карамельной корочки.
- Выпекайте в духовке 25-30 мин, пока десерт не приобретет нежную, но плотную структуру.
- Перед подачей по желанию дополнительно карамелизуйте верхний слой с помощью горелки или короткого нагревания под грилем.
Советы:
- Для более яркого вкуса можно добавить немного лимонной цедры или щепотку корицы в йогуртовую массу.
- Если у вас нет кухонной горелки, можно воспользоваться духовкой в режиме гриля, чтобы получить карамелизированную корочку.
Этот десерт – настоящая находка для тех, кто ценит нежный вкус, легкость в приготовлении и пользу для здоровья. Крем-брюле из греческого йогурта идеально подойдет как для вечернего чаепития, так и для особых моментов, когда хочется порадовать себя и своих близких чем-нибудь изысканным.
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