Крем-брюле из греческого йогурта: оригинальный рецепт

Иногда хочется порадовать себя нежным и утонченным десертом, но в то же время не нарушать принципы здорового питания. Если вы предпочитаете легкое, полезное и изысканное лакомство, то этот рецепт станет вашим любимым.

Крем-брюле из греческого йогурта – идеальное сочетание кремовой текстуры, нежного вкуса ванили и хрустящей карамельной корочки. Он не содержит сливок и большого количества сахара, однако сохраняет классическое обаяние французского десерта, а как его приготовить рассказали на странице mattsfitchef.

Греческий йогурт делает блюдо более полезным, обогащает его белком, а также придает легкую кислинку, которая прекрасно сочетается с карамелизированным топингом. Кроме того, этот вариант крем-брюле готовится гораздо быстрее и проще, чем традиционный, ведь вам не нужно варить крем на водяной бане или использовать сложные техники.

Ингредиенты Яйцо 1 шт. Густой греческий йогурт 180 г Подсластитель 1/2 ст. л Ванильный экстракт 1/2 ч. л Коричневый сахар 1 час. л

Приготовление

Разогрейте духовку до 165°C, чтобы она была готова к выпеканию. Если на поверхности йогурта образовалась водянистая жидкость, аккуратно удалите ее, чтобы крем-брюле имел идеальную текстуру. В глубокой миске смешайте греческий йогурт, яйцо, подсластитель и ванильный экстракт. Хорошо размешайте до однородности, чтобы получить однородную консистенцию. Перелейте полученную смесь в порционные емкости (около 11 см в диаметре и объемом 300 мл). Посыпьте поверхность одной чайной ложкой коричневого сахара для создания карамельной корочки. Выпекайте в духовке 25-30 мин, пока десерт не приобретет нежную, но плотную структуру. Перед подачей по желанию дополнительно карамелизуйте верхний слой с помощью горелки или короткого нагревания под грилем.

Советы:

Для более яркого вкуса можно добавить немного лимонной цедры или щепотку корицы в йогуртовую массу.

Если у вас нет кухонной горелки, можно воспользоваться духовкой в режиме гриля, чтобы получить карамелизированную корочку.

Этот десерт – настоящая находка для тех, кто ценит нежный вкус, легкость в приготовлении и пользу для здоровья. Крем-брюле из греческого йогурта идеально подойдет как для вечернего чаепития, так и для особых моментов, когда хочется порадовать себя и своих близких чем-нибудь изысканным.

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