Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Крем-брюле из греческого йогурта: оригинальный рецепт

Крем-брюле из греческого йогурта: оригинальный рецепт

Крем-брюле / Фото: Associated Press

Иногда хочется порадовать себя нежным и утонченным десертом, но в то же время не нарушать принципы здорового питания. Если вы предпочитаете легкое, полезное и изысканное лакомство, то этот рецепт станет вашим любимым.

Крем-брюле из греческого йогурта – идеальное сочетание кремовой текстуры, нежного вкуса ванили и хрустящей карамельной корочки. Он не содержит сливок и большого количества сахара, однако сохраняет классическое обаяние французского десерта, а как его приготовить рассказали на странице mattsfitchef.

Греческий йогурт делает блюдо более полезным, обогащает его белком, а также придает легкую кислинку, которая прекрасно сочетается с карамелизированным топингом. Кроме того, этот вариант крем-брюле готовится гораздо быстрее и проще, чем традиционный, ведь вам не нужно варить крем на водяной бане или использовать сложные техники.

Ингредиенты

Яйцо
1 шт.
Густой греческий йогурт
180 г
Подсластитель
1/2 ст. л
Ванильный экстракт
1/2 ч. л
Коричневый сахар
1 час. л

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 165°C, чтобы она была готова к выпеканию.
  2. Если на поверхности йогурта образовалась водянистая жидкость, аккуратно удалите ее, чтобы крем-брюле имел идеальную текстуру.
  3. В глубокой миске смешайте греческий йогурт, яйцо, подсластитель и ванильный экстракт. Хорошо размешайте до однородности, чтобы получить однородную консистенцию.
  4. Перелейте полученную смесь в порционные емкости (около 11 см в диаметре и объемом 300 мл).
  5. Посыпьте поверхность одной чайной ложкой коричневого сахара для создания карамельной корочки.
  6. Выпекайте в духовке 25-30 мин, пока десерт не приобретет нежную, но плотную структуру.
  7. Перед подачей по желанию дополнительно карамелизуйте верхний слой с помощью горелки или короткого нагревания под грилем.

Советы:

  • Для более яркого вкуса можно добавить немного лимонной цедры или щепотку корицы в йогуртовую массу.
  • Если у вас нет кухонной горелки, можно воспользоваться духовкой в режиме гриля, чтобы получить карамелизированную корочку.

Этот десерт – настоящая находка для тех, кто ценит нежный вкус, легкость в приготовлении и пользу для здоровья. Крем-брюле из греческого йогурта идеально подойдет как для вечернего чаепития, так и для особых моментов, когда хочется порадовать себя и своих близких чем-нибудь изысканным.

Мы также писали, как приготовить домашнее шоколадное масло.

Читайте также:

Казацкий медовик! Фирменный рецепт ветерана Александра Дидура! – Рецепты Сниданка с 1+1

Казацкий медовик! Фирменный рецепт ветерана Александра Дидура! – Рецепты Сниданка с 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация