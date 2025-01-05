Крем-брюле: рецепт вкусного французского десерта

Крем-брюле – это классика французской кухни, которая всегда ассоциируется с изысканностью и удовольствием. Хрустящая карамельная корочка и нежный кремовый вкус делают этот десерт любимцем многих гурманов.

Благодаря простоте ингредиентов и легкости приготовления вы можете удивить своих близких, создав настоящий кулинарный шедевр в домашних условиях, а поделились им на странице romayemets

Ингредиенты Яйца (желтки) 7 шт. Сахар 60 г Сахар ванильный ½ ч. л Сливки 30% 350 г

Приготовление

Отделите желтки от белков. Для крем-брюле используются только желтки. Соедините их с сахаром и ванильным сахаром. Легкими движениями перемешайте массу венчиком, но не сбивайте. Это поможет сберечь гладкую текстуру будущего крема. Сливки 30% доведите до кипения. Для этого нагревайте их на среднем огне, постоянно помешивая во избежание пригорания. Как только сливки закипают, снимите их с плиты. Понемногу вливайте горячие сливки в яичную смесь, постоянно перемешивая венчиком. Делайте это осторожно, чтобы желтки не свернулись. В результате вы получите однородную смесь. Разлейте крем по керамическим формам. Снимите пенку с поверхности каждой формы с помощью ложки или бумажной салфетки – это поможет получить идеально ровный десерт. На дно противня налейте горячую воду так, чтобы она покрывала формы наполовину. Поставьте противень с формами в разогретую до 160°C духовку. Выпекайте крем-брюле 20–25 минут. Время зависит от размера форм: меньшие выпекаются быстрее. Готовность проверяйте, слегка потряс форму – центр должен быть слегка желеобразным. Извлеките формы из духовки и дайте десерту полностью остыть при комнатной температуре. Затем поставьте его в холодильник на несколько часов, чтобы крем полностью застыл и приобрел нежную текстуру. Перед подачей посыпьте поверхность крема тонким слоем сахара. С помощью газовой горелки осторожно расплавьте сахар до образования золотистой корочки. Если у вас нет горелки, можно использовать духовой шкаф с грилем, поставив формы под него на несколько минут.

Советы:

Используйте свежие яйца и качественные сливки – это основа вкуса.

Внимательно следите за температурой выпекания во избежание пересыхания десерта.

Для карамелизации берите мелкий сахар – он плавится более равномерно.

#десерт #десерты #карамель #простирецепты ♬ оригинальный звук — Рома Емец @romayemets Крем-брюле. Рецепт приготовления простого и нежного десерта Рецепт ➡️Яйца куриные (желток)-7 шт ➡️Сахар-60 гр ➡️Сахар ванильный-1/2 ч/л. ➡️Сливки 30% -350 гр. Отделяем желтки от белков и к желткам добавляем сахар и ванильный сахар. Перемешиваем венчиком. Сливки 30% доводим до кипения. Вводим понемногу сливки в яичную смесь и постоянно перемешиваем. Разливаем по керамическим формам и снимаем лишнюю пенку. На дно протвинья заливаем горячую воду. Чтобы вода покрыла половину формы. Выпекать при 160 С 20-25 мин. В зависимости от размера формы. Даем десерту остыть. Посыпаем сахаром. Делаем корочку и наслаждаемся нежным десертом. #крембрюле

Ваша кухня наполнится тонким ароматом ванили и карамели. Крем-брюле – это доказательство того, что роскошь может быть простой. Не бойтесь экспериментировать и создавать десерт, который станет изюминкой любого праздника или в обычный вечер.

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