Крем-карамель: рецепт десерта с французским шармом
Есть десерты, которые созданы для изысканных ресторанов, а есть те, которые хочется приготовить дома — чтобы насладиться моментом, ароматом, нежностью. Крем-карамель — именно такой. Легкий, шелковистый и соблазнительно карамельный, он поражает простотой приготовления и ресторанным результатом.
Фудблогер Рома Емец поделился рецептом, который можно смело занести в кулинарную сокровищницу: минимум ингредиентов, максимум удовольствия. А еще — секретная деталь — свежая клубничная сальса, которая добавляет десерту летнего настроения.
Crème Caramel — родом из Франции. Это мягкий яично-молочный крем со слоем карамели, который после остывания превращается в ровную зеркальную поверхность с легким глянцем. В ресторанах его подают с едва оттаявшей карамелью, которая струится по краям и образует золотистые полосы. Но не беспокойтесь, приготовить его дома не сложнее, чем обычный пудинг.
Ингредиенты
Крем
Яйца куриные 4 шт.
Сахар 80 г
Ванильный сахар или ваниль 1 ч. л
Соль 1/5 ч. л
Молоко 400 г
Карамель
Сахар 100 г
Вода 30 г
Клубничная сальса
Клубника 200 г
Сахарная пудра 1 ч. л
Мята
Цедра лайма или лимона
Приготовление
Начните с основы — карамели. Именно она создает магический золотой слой, который превращает простой крем в произведение искусства.
В сотейнике смешайте 100 г сахара и 30 г воды.
Поставьте на средний огонь и дождитесь, пока сахар полностью растворится.
Уменьшите огонь и дайте карамели загустеть и приобрести янтарный цвет — не перемешивайте лопаткой, просто осторожно покачивайте сотейник.
Разлейте карамель по формам, пока она горячая и равномерно покроет дно.
В миске взбейте яйца, сахар, ванильный сахар и соль до однородности, без пены.
В сотейнике нагрейте молоко до кипения, затем снимите с огня.
Медленно вливайте горячее молоко в яичную смесь, постоянно помешивайте.
Процедите крем через мелкое сито, чтобы он стал идеально гладким и снимите пену.
На дно формы для запекания положите полотенце и поставьте на него формы с карамелью.
Разлейте крем по формам, примерно на две трети.
Влейте в форму кипящую воду так, чтобы она доходила до половины высоты форм.
Выпекайте 40 минут при 150°C.
После запекания охладите при комнатной температуре 2 часа, затем накройте пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 10 часов. Именно это время создает ту самую «бархатную» текстуру.
Пока крем застывает, приготовьте ароматную клубничную сальсу. Нарежьте клубнику мелкими кубиками.
Добавьте сахарную пудру, измельченную мяту, цедру и немного сока лайма.
Осторожно перемешайте и оставьте настаиваться в холодильнике.
Подача
Перед подачей опустите формочки с кремом в горячую воду на 5 секунд, осторожно проведите ножом по краям и переверните на тарелку. Карамель равномерно стечет по бокам и создаст глянцевую поверхность.
Украсьте клубничной сальсой и несколькими листочками мяты.
Этот десерт поражает простотой, ведь нет сливок и сложных техник. Но в нем есть главное — баланс. Сладость карамели, нежность молока, аромат ванили и легкая кислинка клубники. Идеальный финал любого ужина.
Крем-карамель — это не просто десерт, это ритуал нежности. Подавайте его в прозрачных креманках, дополните ягодами, фисташками или лепестками съедобных цветов и ваш стол будет выглядеть как во французском кафе.
Простота, элегантность и легкий привкус карамели, вот за что этот десерт любят во всем мире. И теперь вы можете приготовить его дома.