Крем-карамель: рецепт десерта с французским шармом

Крем-карамель tiktok.com_romayemets

Фудблогер Рома Емец поделился рецептом, который можно смело занести в кулинарную сокровищницу: минимум ингредиентов, максимум удовольствия. А еще — секретная деталь — свежая клубничная сальса, которая добавляет десерту летнего настроения.

Crème Caramel — родом из Франции. Это мягкий яично-молочный крем со слоем карамели, который после остывания превращается в ровную зеркальную поверхность с легким глянцем. В ресторанах его подают с едва оттаявшей карамелью, которая струится по краям и образует золотистые полосы. Но не беспокойтесь, приготовить его дома не сложнее, чем обычный пудинг.

Ингредиенты

Крем

Яйца куриные 4 шт.

Сахар 80 г

Ванильный сахар или ваниль 1 ч. л

Соль 1/5 ч. л

Молоко 400 г

Карамель

Сахар 100 г

Вода 30 г

Клубничная сальса

Клубника 200 г

Сахарная пудра 1 ч. л

Мята

Цедра лайма или лимона

Приготовление

Начните с основы — карамели. Именно она создает магический золотой слой, который превращает простой крем в произведение искусства. В сотейнике смешайте 100 г сахара и 30 г воды. Поставьте на средний огонь и дождитесь, пока сахар полностью растворится. Уменьшите огонь и дайте карамели загустеть и приобрести янтарный цвет — не перемешивайте лопаткой, просто осторожно покачивайте сотейник. Разлейте карамель по формам, пока она горячая и равномерно покроет дно. В миске взбейте яйца, сахар, ванильный сахар и соль до однородности, без пены. В сотейнике нагрейте молоко до кипения, затем снимите с огня. Медленно вливайте горячее молоко в яичную смесь, постоянно помешивайте. Процедите крем через мелкое сито, чтобы он стал идеально гладким и снимите пену. На дно формы для запекания положите полотенце и поставьте на него формы с карамелью. Разлейте крем по формам, примерно на две трети. Влейте в форму кипящую воду так, чтобы она доходила до половины высоты форм. Выпекайте 40 минут при 150°C. После запекания охладите при комнатной температуре 2 часа, затем накройте пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 10 часов. Именно это время создает ту самую «бархатную» текстуру. Пока крем застывает, приготовьте ароматную клубничную сальсу. Нарежьте клубнику мелкими кубиками. Добавьте сахарную пудру, измельченную мяту, цедру и немного сока лайма.

Осторожно перемешайте и оставьте настаиваться в холодильнике.

Подача

Перед подачей опустите формочки с кремом в горячую воду на 5 секунд, осторожно проведите ножом по краям и переверните на тарелку. Карамель равномерно стечет по бокам и создаст глянцевую поверхность.

Украсьте клубничной сальсой и несколькими листочками мяты.

Этот десерт поражает простотой, ведь нет сливок и сложных техник. Но в нем есть главное — баланс. Сладость карамели, нежность молока, аромат ванили и легкая кислинка клубники. Идеальный финал любого ужина.

Крем-карамель — это не просто десерт, это ритуал нежности. Подавайте его в прозрачных креманках, дополните ягодами, фисташками или лепестками съедобных цветов и ваш стол будет выглядеть как во французском кафе.

Простота, элегантность и легкий привкус карамели, вот за что этот десерт любят во всем мире. И теперь вы можете приготовить его дома.