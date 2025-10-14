ТСН в социальных сетях

Крем-карамель: рецепт десерта с французским шармом

Есть десерты, которые созданы для изысканных ресторанов, а есть те, которые хочется приготовить дома — чтобы насладиться моментом, ароматом, нежностью. Крем-карамель — именно такой. Легкий, шелковистый и соблазнительно карамельный, он поражает простотой приготовления и ресторанным результатом.

Крем-карамель tiktok.com_romayemets

Фудблогер Рома Емец поделился рецептом, который можно смело занести в кулинарную сокровищницу: минимум ингредиентов, максимум удовольствия. А еще — секретная деталь — свежая клубничная сальса, которая добавляет десерту летнего настроения.

Crème Caramel — родом из Франции. Это мягкий яично-молочный крем со слоем карамели, который после остывания превращается в ровную зеркальную поверхность с легким глянцем. В ресторанах его подают с едва оттаявшей карамелью, которая струится по краям и образует золотистые полосы. Но не беспокойтесь, приготовить его дома не сложнее, чем обычный пудинг.

Ингредиенты

Крем

  • Яйца куриные 4 шт.

  • Сахар 80 г

  • Ванильный сахар или ваниль 1 ч. л

  • Соль 1/5 ч. л

  • Молоко 400 г

Карамель

  • Сахар 100 г

  • Вода 30 г

Клубничная сальса

  • Клубника 200 г

  • Сахарная пудра 1 ч. л

  • Мята

  • Цедра лайма или лимона

Приготовление

  1. Начните с основы — карамели. Именно она создает магический золотой слой, который превращает простой крем в произведение искусства.

  2. В сотейнике смешайте 100 г сахара и 30 г воды.

  3. Поставьте на средний огонь и дождитесь, пока сахар полностью растворится.

  4. Уменьшите огонь и дайте карамели загустеть и приобрести янтарный цвет — не перемешивайте лопаткой, просто осторожно покачивайте сотейник.

  5. Разлейте карамель по формам, пока она горячая и равномерно покроет дно.

  6. В миске взбейте яйца, сахар, ванильный сахар и соль до однородности, без пены.

  7. В сотейнике нагрейте молоко до кипения, затем снимите с огня.

  8. Медленно вливайте горячее молоко в яичную смесь, постоянно помешивайте.

  9. Процедите крем через мелкое сито, чтобы он стал идеально гладким и снимите пену.

  10. На дно формы для запекания положите полотенце и поставьте на него формы с карамелью.

  11. Разлейте крем по формам, примерно на две трети.

  12. Влейте в форму кипящую воду так, чтобы она доходила до половины высоты форм.

  13. Выпекайте 40 минут при 150°C.

  14. После запекания охладите при комнатной температуре 2 часа, затем накройте пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 10 часов. Именно это время создает ту самую «бархатную» текстуру.

  15. Пока крем застывает, приготовьте ароматную клубничную сальсу. Нарежьте клубнику мелкими кубиками.

  16. Добавьте сахарную пудру, измельченную мяту, цедру и немного сока лайма.
    Осторожно перемешайте и оставьте настаиваться в холодильнике.

Подача

  • Перед подачей опустите формочки с кремом в горячую воду на 5 секунд, осторожно проведите ножом по краям и переверните на тарелку. Карамель равномерно стечет по бокам и создаст глянцевую поверхность.

  • Украсьте клубничной сальсой и несколькими листочками мяты.

Этот десерт поражает простотой, ведь нет сливок и сложных техник. Но в нем есть главное — баланс. Сладость карамели, нежность молока, аромат ванили и легкая кислинка клубники. Идеальный финал любого ужина.

Крем-карамель — это не просто десерт, это ритуал нежности. Подавайте его в прозрачных креманках, дополните ягодами, фисташками или лепестками съедобных цветов и ваш стол будет выглядеть как во французском кафе.

Простота, элегантность и легкий привкус карамели, вот за что этот десерт любят во всем мире. И теперь вы можете приготовить его дома.

