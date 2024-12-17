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Крем-суп из цветной капусты: интересный рецепт сливочного блюда

Крем-суп из цветной капусты: интересный рецепт сливочного блюда

Крем-суп из цветной капусты / Фото: Credits

Это сытное и ароматное блюдо, способное подарить ощущение уюта и согреть в прохладный день.

Идеальный как для обеда или ужина, этот суп готовится довольно быстро, а простой состав делает его доступным даже для начинающих кулинаров, а рассказали о его рецепте на странице alfiecooks. Рецепт рассчитан на 4-6 порций.

Ингредиенты

Цветная капуста
1 головка
Белый лук
1 шт.
Картофель
1 шт.
Сливочное масло
1 ст. л
Чеснок
4 зубчика
Тимьян
1 ст. л
Овощной бульон
1 л
Сливки
250 мл
Зеленый лук
Оливковое масло
Соль
Перец

Приготовление

  1. Удалите листья из капусты и разделите ее на соцветия, стебель мелко нашинкуйте.
  2. Нарежьте лук кубиками, а картофель – небольшими кусочками для равномерного приготовления.
  3. Разогрейте в кастрюле 1 ст. л оливкового масла на среднем огне. Добавить сливочное масло и растопите его.
  4. Добавьте нарезанный лук и картофель, приправьте щепоткой соли и тушите около 5-10 минут, пока овощи не станут мягкими и ароматными.
  5. Мелко измельчите чеснок и листья тимьяна. Добавьте их к овощам и обжарьте еще 2-3 минуты, пока чеснок не станет выделять свой аромат.
  6. Добавьте соцветие цветной капусты (несколько кусочков оставьте для подачи) в кастрюлю. Перемешайте и тушите еще 5 минут, чтобы капуста поджарилась и раскрыла свой нежный вкус.
  7. Влейте овощной бульон так, чтобы он полностью покрыл овощи. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите под крышкой 15-20 минут, пока цветная капуста не станет совсем мягкой.
  8. Добавьте в кастрюлю сливки и перемешайте, чтобы соединились все ингредиенты.
  9. Переложите суп в блендер или воспользуйтесь погружным блендером. Взбейте суп в кремовую текстуру.
  10. При необходимости добавьте несколько больше бульона для получения желаемой консистенции. Приправьте солью и перцем по вкусу.
  11. Оставшиеся кусочки цветной капусты разрежьте пополам и обжарьте на сковороде до карамелизации. Это придаст блюду элегантный вид и дополнительный аромат.
  12. Разлейте суп в красивые миски. Сверху выложите карамелизированные кусочки цветной капусты, немного измельченного зеленого лука и несколько капель сливок.
  13. Подавайте крем-суп с горячими тостами со сливочным маслом или хрустящим багетом.

Крем-суп из цветной капусты – это не просто блюдо, а настоящее произведение кулинарного искусства, которое можно подать и как будничный обед, и как изысканный вариант для гостей. Готовьте с удовольствием и удивляйте близких своим мастерством.

Приятного аппетита!

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