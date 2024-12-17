Крем-суп из цветной капусты: интересный рецепт сливочного блюда

Это сытное и ароматное блюдо, способное подарить ощущение уюта и согреть в прохладный день.
Идеальный как для обеда или ужина, этот суп готовится довольно быстро, а простой состав делает его доступным даже для начинающих кулинаров, а рассказали о его рецепте на странице alfiecooks. Рецепт рассчитан на 4-6 порций.
Ингредиенты
- Цветная капуста
- 1 головка
- Белый лук
- 1 шт.
- Картофель
- 1 шт.
- Сливочное масло
- 1 ст. л
- Чеснок
- 4 зубчика
- Тимьян
- 1 ст. л
- Овощной бульон
- 1 л
- Сливки
- 250 мл
- Зеленый лук
- Оливковое масло
- Соль
- Перец
Приготовление
- Удалите листья из капусты и разделите ее на соцветия, стебель мелко нашинкуйте.
- Нарежьте лук кубиками, а картофель – небольшими кусочками для равномерного приготовления.
- Разогрейте в кастрюле 1 ст. л оливкового масла на среднем огне. Добавить сливочное масло и растопите его.
- Добавьте нарезанный лук и картофель, приправьте щепоткой соли и тушите около 5-10 минут, пока овощи не станут мягкими и ароматными.
- Мелко измельчите чеснок и листья тимьяна. Добавьте их к овощам и обжарьте еще 2-3 минуты, пока чеснок не станет выделять свой аромат.
- Добавьте соцветие цветной капусты (несколько кусочков оставьте для подачи) в кастрюлю. Перемешайте и тушите еще 5 минут, чтобы капуста поджарилась и раскрыла свой нежный вкус.
- Влейте овощной бульон так, чтобы он полностью покрыл овощи. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите под крышкой 15-20 минут, пока цветная капуста не станет совсем мягкой.
- Добавьте в кастрюлю сливки и перемешайте, чтобы соединились все ингредиенты.
- Переложите суп в блендер или воспользуйтесь погружным блендером. Взбейте суп в кремовую текстуру.
- При необходимости добавьте несколько больше бульона для получения желаемой консистенции. Приправьте солью и перцем по вкусу.
- Оставшиеся кусочки цветной капусты разрежьте пополам и обжарьте на сковороде до карамелизации. Это придаст блюду элегантный вид и дополнительный аромат.
- Разлейте суп в красивые миски. Сверху выложите карамелизированные кусочки цветной капусты, немного измельченного зеленого лука и несколько капель сливок.
- Подавайте крем-суп с горячими тостами со сливочным маслом или хрустящим багетом.
Крем-суп из цветной капусты – это не просто блюдо, а настоящее произведение кулинарного искусства, которое можно подать и как будничный обед, и как изысканный вариант для гостей. Готовьте с удовольствием и удивляйте близких своим мастерством.
Приятного аппетита!
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