Крем-суп из порея и картофеля: рецепт блюда, как из французского бистро
Крем-суп из порея и картофеля — нежный, бархатный и удивительно простой в приготовлении, он давно стал классикой европейской домашней кухни. А теперь этот рецепт снова набирает популярность в соцсетях.
На странице DieteticAesthetic рассказали о рецепте кремового супа из порея и картофеля, который легко повторить дома даже после долгого рабочего дня.
В нем нет сливок или большого количества масла, но текстура все равно получается густой и шелковистой. Секрет в правильно проваренном картофеле и медленно обжаренном порее, которые придают супу деликатную сладость.
Ингредиенты
сливочное масло 1 ст. л
чеснок 3 зубчика
порей 1 шт.
картофель 4 шт.
костный бульон 470 мл
соль
перец
лавровый листок 2 шт.
тимьян 3 веточки
Для подачи
оливковое масло
зеленый лук или шнитт-лук
свежемолотый перец
Приготовление
Начинать стоит с порея, его нарезают кольцами и обжаривают на сливочном масле примерно 3 мин на среднем огне.
Затем добавляют измельченный чеснок и готовят еще около 2 мин до появления выразительного аромата.
Далее в кастрюлю отправляют нарезанный картофель, соль, перец, лавровый лист и тимьян.
Все заливают костным бульоном и доводят до кипения.
После этого суп стоит накрыть крышкой и оставить на медленном огне примерно на 15 мин пока картофель не станет мягким.
Финальный этап — взбить суп погружным блендером до кремовой текстуры.
Перед подачей автор рецепта советует добавить немного оливкового масла, черного перца и свежей зелени.
Крем-суп из порея и картофеля — это именно тот рецепт, который доказывает, что лучшая еда не всегда сложная. В нем есть все, что мы так любим, так что иногда тарелка теплого супа работает лучше любого полезного ритуала для здоровья.