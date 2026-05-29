Рецепты
81
2 мин

Крем-суп из порея и картофеля: рецепт блюда, как из французского бистро

Крем-суп из порея и картофеля — нежный, бархатный и удивительно простой в приготовлении, он давно стал классикой европейской домашней кухни. А теперь этот рецепт снова набирает популярность в соцсетях.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Крем-суп из порея и картофеля / © Instagram

На странице DieteticAesthetic рассказали о рецепте кремового супа из порея и картофеля, который легко повторить дома даже после долгого рабочего дня.

В нем нет сливок или большого количества масла, но текстура все равно получается густой и шелковистой. Секрет в правильно проваренном картофеле и медленно обжаренном порее, которые придают супу деликатную сладость.

Ингредиенты

  • сливочное масло 1 ст. л

  • чеснок 3 зубчика

  • порей 1 шт.

  • картофель 4 шт.

  • костный бульон 470 мл

  • соль

  • перец

  • лавровый листок 2 шт.

  • тимьян 3 веточки

Для подачи

  • оливковое масло

  • зеленый лук или шнитт-лук

  • свежемолотый перец

Приготовление

  1. Начинать стоит с порея, его нарезают кольцами и обжаривают на сливочном масле примерно 3 мин на среднем огне.

  2. Затем добавляют измельченный чеснок и готовят еще около 2 мин до появления выразительного аромата.

  3. Далее в кастрюлю отправляют нарезанный картофель, соль, перец, лавровый лист и тимьян.

  4. Все заливают костным бульоном и доводят до кипения.

  5. После этого суп стоит накрыть крышкой и оставить на медленном огне примерно на 15 мин пока картофель не станет мягким.

  6. Финальный этап — взбить суп погружным блендером до кремовой текстуры.

  7. Перед подачей автор рецепта советует добавить немного оливкового масла, черного перца и свежей зелени.

Крем-суп из порея и картофеля — это именно тот рецепт, который доказывает, что лучшая еда не всегда сложная. В нем есть все, что мы так любим, так что иногда тарелка теплого супа работает лучше любого полезного ритуала для здоровья.

