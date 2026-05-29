Крем-суп из порея и картофеля: рецепт блюда, как из французского бистро

На странице DieteticAesthetic рассказали о рецепте кремового супа из порея и картофеля, который легко повторить дома даже после долгого рабочего дня.

В нем нет сливок или большого количества масла, но текстура все равно получается густой и шелковистой. Секрет в правильно проваренном картофеле и медленно обжаренном порее, которые придают супу деликатную сладость.

Ингредиенты

сливочное масло 1 ст. л

чеснок 3 зубчика

порей 1 шт.

картофель 4 шт.

костный бульон 470 мл

соль

перец

лавровый листок 2 шт.

тимьян 3 веточки

Для подачи

оливковое масло

зеленый лук или шнитт-лук

свежемолотый перец

Приготовление

Начинать стоит с порея, его нарезают кольцами и обжаривают на сливочном масле примерно 3 мин на среднем огне. Затем добавляют измельченный чеснок и готовят еще около 2 мин до появления выразительного аромата. Далее в кастрюлю отправляют нарезанный картофель, соль, перец, лавровый лист и тимьян. Все заливают костным бульоном и доводят до кипения. После этого суп стоит накрыть крышкой и оставить на медленном огне примерно на 15 мин пока картофель не станет мягким. Финальный этап — взбить суп погружным блендером до кремовой текстуры. Перед подачей автор рецепта советует добавить немного оливкового масла, черного перца и свежей зелени.

Крем-суп из порея и картофеля — это именно тот рецепт, который доказывает, что лучшая еда не всегда сложная. В нем есть все, что мы так любим, так что иногда тарелка теплого супа работает лучше любого полезного ритуала для здоровья.

