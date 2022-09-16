Крем-суп из сыра с брокколи: изысканный рецепт

Это очень эффектное и полезное блюдо содержит много белка и витаминов. Оно отлично подойдет как блюдо выходного дня и даже может подаваться к столу во время торжественного обеда или ужина.
О пользе брокколи лишний раз говорить не стоит. Эта капуста действительно очень богата клетчаткой и витаминами. В сочетании с сыром, который обеспечивает организм белком и кальцием, блюдо становится не только вкусным, но и очень полезным.
Ингредиенты
- брокколи - одна большая головка (стебли нарезать ломтиками и разделить на маленькие соцветия (около 6 чашек)
- оливковое масло - 3 ст. л.
- соль и свежемолотый черный перец
- измельченные хлопья красного перца - четверть ч. л.
- сливочное масло - 2 ст. л.
- луковица - 1 шт., нарезанная кубиками
- чеснок - 3 зубчика, измельчить
- свежий тимьян - 1 ч. л., нарезанный
- тертый выдержанный белый сыр (например, чеддер) - 400 г
- куриный бульон - 4 ст.
- молоко - 2 ст.
Приготовление
Разложите брокколи в один слой на противне, сбрызните оливковым маслом, приправьте 1 чайной ложкой соли и 1 чайной ложкой перца и хлопьями красного перца. Запекайте брокколи, пока она не станет мягкой и слегка не поджарится, от 25 до 30 минут.
В кастрюле растопите сливочное масло на среднем огне, пока оно не станет слегка ореховым и поджаренным. Добавьте лук и пассеруйте до прозрачности, около 5 минут. Добавьте чеснок и тимьян и готовьте до появления аромата, еще около 1 минуты. Приправьте солью и перцем.
Добавьте в кастрюлю половину жареной брокколи, затем бульон и молоко. Доведите до кипения и выключите огонь. С помощью погружного блендера взбейте смесь до однородности. Добавьте отложенную брокколи и тертый сыр, верните на огонь и помешивайте, пока сыр полностью не расплавится. Попробуйте и при необходимости посолите.
Подавайте суп с поджаренными на оливковом масле чесночными гренками.
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