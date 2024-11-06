Кремовое картофельное пюре: рецепт гарнира, который можно заморозить и разогреть перед подачей

Если у вас внезапно появляются на пороге гости или нет времени приготовить полноценный ужин, готовый гарнир в морозилке может сильно облегчить задачу.

Ингредиенты картофель 2500 г сливочный сыр 250 г масло 1 ст. л. сметана 150 г чесночный порошок 0,5 ч. л. мускатный орех щепотка соль свежемолотый черный перец

1. Положите картофель, нарезанный кубиками, в большую кастрюлю и залейте холодной водой. Убедитесь, что он покрыт водой не менее чем на 2 см.

2. Доведите воду до кипения на сильном огне, затем убавьте огонь до среднего и варите картофель, пока вилка не будет легко прокалывать его, 20–25 минут.

3. Слейте картофель в дуршлаг и верните его в кастрюлю. Несколько раз перемешайте, чтобы картофель пропарился в горячей кастрюле и удалил лишнюю влагу.

4. Добавьте в кастрюлю сливочный сыр, масло и сметану, а затем разомните картофель толкушкой до однородной массы. Избегайте чрезмерного перемешивания, иначе картофель станет клейким, но не бойтесь разминать его до тех пор, пока он не станет мягким и пушистым.

5. Приправьте картофель чесночным порошком, мускатным орехом, солью и перцем. Перемешайте до однородности.

6. Это картофельное пюре можно хранить в холодильнике до двух дней, а затем разогреть в духовке при температуре 180 градусов, накрыв фольгой, в течение 45 минут или в микроволновке с шагом в 1 минуту, помешивая между разогревами. Его также можно заморозить отдельными порциями. Выложите порции по 1 стакану на пергамент, и заморозьте. После заморозки снимите с картофеля пергамент и храните в пакетах для заморозки до шести месяцев. Разморозьте в холодильнике, а затем разогрейте, как указано выше.

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