Кремовый рис с морепродуктами в мисо-соусе — рецепт блюда, которое поражает вкусом и имеет ресторанный вид
Только представьте, нежный кремовый рис, сочные креветки и мидии, ароматный лук и сливочный мисо-соус, все это подается просто в одной миске. Это не только удобно, но и красиво — идеальный вариант для ужина с друзьями или романтического вечера дома.
Рис и морепродукты давно стали классикой мировой кухни, но сочетание их в нежном мисо-соусе — настоящий гастрономический хит. Такой рецепт легко адаптировать под собственный вкус, ведь можно выбрать жасминовый или среднезернистый рис, добавить больше сыра или сливок, и блюдо все равно останется легким и ароматным. Важно лишь придерживаться нескольких простых шагов о которых рассказали на странице leocoookss.
Ингредиенты
- Рис (среднезернистый или жасминовый)
- 150 г
- Креветки (очищенные)
- 150 г
- Мидии
- 100 г
- Луковица
- 1 шт.
- Сливки
- 100-150 мл
- Мисо паста
- 1 ст. л
- Мука
- 1 ст. л
- Яйца
- 2 шт.
- Сыр (пармезан или любой твердый)
-
- Зеленый лук
-
- Соль
-
- Перец
-
- Масло
-
Приготовление
Отвариваем рис в пропорции 1:1, чтобы он был нежным и немного клейким.
Очищаем креветки и мидии.
Креветки нарезаем на три части, лук мелко шинкуем.
Морепродукты солим и перчим по собственному вкусу.
На сковороде обжариваем лук до прозрачности, добавляем 1 ст. л муки и перемешиваем до однородности.
Вливаем сливки, добавляем мисо-пасту, соль и перец — соус становится ароматным и нежным.
Кладем морепродукты в соус и обжариваем еще 2-3 мин, чтобы они сохранили сочность.
Натираем сыр, а яйца взбиваем в небольшой тарелке.
В миску или любую жаростойкую форму выкладываем готовый рис, добавляем яйца и зеленый лук, сверху морепродукты в соусе и посыпаем сыром.
Отправляем в духовку на 15-20 мин разогретую до 180°C, чтобы блюдо стало теплым, сыр расплавился, а вкусы соединились.
Подаем блюдо сразу в той же миске еще горячим, чтобы сыр был тягучим.
Кремовый рис с морепродуктами в мисо-соусе — это не просто ужин, а маленький гастрономический ритуал, который делает будничный вечер особенным.