Кремовый рис с морепродуктами / © Associated Press

Рис и морепродукты давно стали классикой мировой кухни, но сочетание их в нежном мисо-соусе — настоящий гастрономический хит. Такой рецепт легко адаптировать под собственный вкус, ведь можно выбрать жасминовый или среднезернистый рис, добавить больше сыра или сливок, и блюдо все равно останется легким и ароматным. Важно лишь придерживаться нескольких простых шагов о которых рассказали на странице leocoookss.

Ингредиенты Рис (среднезернистый или жасминовый) 150 г Креветки (очищенные) 150 г Мидии 100 г Луковица 1 шт. Сливки 100-150 мл Мисо паста 1 ст. л Мука 1 ст. л Яйца 2 шт. Сыр (пармезан или любой твердый) Зеленый лук Соль Перец Масло

Приготовление

Отвариваем рис в пропорции 1:1, чтобы он был нежным и немного клейким. Очищаем креветки и мидии. Креветки нарезаем на три части, лук мелко шинкуем. Морепродукты солим и перчим по собственному вкусу. На сковороде обжариваем лук до прозрачности, добавляем 1 ст. л муки и перемешиваем до однородности. Вливаем сливки, добавляем мисо-пасту, соль и перец — соус становится ароматным и нежным. Кладем морепродукты в соус и обжариваем еще 2-3 мин, чтобы они сохранили сочность. Натираем сыр, а яйца взбиваем в небольшой тарелке. В миску или любую жаростойкую форму выкладываем готовый рис, добавляем яйца и зеленый лук, сверху морепродукты в соусе и посыпаем сыром. Отправляем в духовку на 15-20 мин разогретую до 180°C, чтобы блюдо стало теплым, сыр расплавился, а вкусы соединились. Подаем блюдо сразу в той же миске еще горячим, чтобы сыр был тягучим.

Кремовый рис с морепродуктами в мисо-соусе instagram.com/leocoookss / © Instagram

Кремовый рис с морепродуктами в мисо-соусе — это не просто ужин, а маленький гастрономический ритуал, который делает будничный вечер особенным.