ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
56
Время на прочтение
2 мин

Кремовый рис с морепродуктами в мисо-соусе — рецепт блюда, которое поражает вкусом и имеет ресторанный вид

Только представьте, нежный кремовый рис, сочные креветки и мидии, ароматный лук и сливочный мисо-соус, все это подается просто в одной миске. Это не только удобно, но и красиво — идеальный вариант для ужина с друзьями или романтического вечера дома.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
145 ккал
Кремовый рис с морепродуктами

Кремовый рис с морепродуктами / © Associated Press

Рис и морепродукты давно стали классикой мировой кухни, но сочетание их в нежном мисо-соусе — настоящий гастрономический хит. Такой рецепт легко адаптировать под собственный вкус, ведь можно выбрать жасминовый или среднезернистый рис, добавить больше сыра или сливок, и блюдо все равно останется легким и ароматным. Важно лишь придерживаться нескольких простых шагов о которых рассказали на странице leocoookss.

Ингредиенты

Рис (среднезернистый или жасминовый)
150 г
Креветки (очищенные)
150 г
Мидии
100 г
Луковица
1 шт.
Сливки
100-150 мл
Мисо паста
1 ст. л
Мука
1 ст. л
Яйца
2 шт.
Сыр (пармезан или любой твердый)
Зеленый лук
Соль
Перец
Масло

Приготовление

  1. Отвариваем рис в пропорции 1:1, чтобы он был нежным и немного клейким.

  2. Очищаем креветки и мидии.

  3. Креветки нарезаем на три части, лук мелко шинкуем.

  4. Морепродукты солим и перчим по собственному вкусу.

  5. На сковороде обжариваем лук до прозрачности, добавляем 1 ст. л муки и перемешиваем до однородности.

  6. Вливаем сливки, добавляем мисо-пасту, соль и перец — соус становится ароматным и нежным.

  7. Кладем морепродукты в соус и обжариваем еще 2-3 мин, чтобы они сохранили сочность.

  8. Натираем сыр, а яйца взбиваем в небольшой тарелке.

  9. В миску или любую жаростойкую форму выкладываем готовый рис, добавляем яйца и зеленый лук, сверху морепродукты в соусе и посыпаем сыром.

  10. Отправляем в духовку на 15-20 мин разогретую до 180°C, чтобы блюдо стало теплым, сыр расплавился, а вкусы соединились.

  11. Подаем блюдо сразу в той же миске еще горячим, чтобы сыр был тягучим.

Кремовый рис с морепродуктами в мисо-соусе instagram.com/leocoookss / © Instagram

Кремовый рис с морепродуктами в мисо-соусе — это не просто ужин, а маленький гастрономический ритуал, который делает будничный вечер особенным.

Дата публикации
Количество просмотров
56
56
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie