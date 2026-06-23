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Кремовый салат из молодой капусты: летний рецепт
Молодая капуста часто остается в тени более ярких сезонных овощей, но стоит лишь добавить к ней нежный сливочный соус, немного редиса с морковью и обычный салат превращается в настоящий хит летнего меню.
Летняя кухня — это простые продукты, свежие вкусы и рецепты, которые не требуют много времени на приготовление. Именно поэтому салаты каждый год вновь попадают в список фаворитов.
Один из таких рецептов — кремовый салат из молодой капусты от фуд-блогера Ольги Рябенко. Хрустящая капуста, сочный редис, сладковатая морковь и насыщенный соус на основе греческого йогурта создают сочетание, которое может легко составить конкуренцию популярным ресторанным салатам.
Ингредиенты
Для салата
молодая капуста
морковь
редис
Для кремового соуса
греческий йогурт — 250 г
майонез — 2 ст. л.
горчица — 1 ст. л
лимонный сок — 1 ст. л
соль
перец
сахар
чеснок — 1 зубчик
мелко нарезанный укроп — 2 ст. л
Приготовление
Молодую капусту очень тонко нашинкуйте.
Морковь натрите на терке.
Редис нарежьте тонкими кружочками или полукольцами.
Отдельно приготовьте соус: для этого смешайте греческий йогурт, майонез, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок и укроп.
Добавьте соль, перец и щепотку сахара по вкусу.
Готовый соус добавьте к овощам и тщательно перемешайте, чтобы он равномерно покрыл каждый кусочек.
После этого поставьте салат в холодильник на 15–20 минут.
Советы
Ольга Рябенко советует перед смешиванием немного помять нашинкованную капусту руками вместе с небольшим количеством соли. Этот простой лайфхак помогает сделать текстуру ещё нежнее, а салат — сочнее.
Кремовый салат из молодой капусты сочетает в себе свежесть сезонных овощей, нежность йогуртового соуса и приятный хруст каждого кусочка. Идеально подходит в качестве самостоятельного легкого блюда, гарнира к мясу или рыбе, а также дополнения к летнему пикнику.