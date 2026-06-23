Кремовый салат из молодой капусты: летний рецепт

Кремовый салат из молодой капусты instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

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Летняя кухня — это простые продукты, свежие вкусы и рецепты, которые не требуют много времени на приготовление. Именно поэтому салаты каждый год вновь попадают в список фаворитов.

Один из таких рецептов — кремовый салат из молодой капусты от фуд-блогера Ольги Рябенко. Хрустящая капуста, сочный редис, сладковатая морковь и насыщенный соус на основе греческого йогурта создают сочетание, которое может легко составить конкуренцию популярным ресторанным салатам.

Ингредиенты

Для салата

молодая капуста

морковь

редис

Для кремового соуса

греческий йогурт — 250 г

майонез — 2 ст. л.

горчица — 1 ст. л

лимонный сок — 1 ст. л

соль

перец

сахар

чеснок — 1 зубчик

мелко нарезанный укроп — 2 ст. л

Кремовый салат из молодой капусты instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготовление

Молодую капусту очень тонко нашинкуйте. Морковь натрите на терке. Редис нарежьте тонкими кружочками или полукольцами. Отдельно приготовьте соус: для этого смешайте греческий йогурт, майонез, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок и укроп. Добавьте соль, перец и щепотку сахара по вкусу. Готовый соус добавьте к овощам и тщательно перемешайте, чтобы он равномерно покрыл каждый кусочек. После этого поставьте салат в холодильник на 15–20 минут.

Советы

Ольга Рябенко советует перед смешиванием немного помять нашинкованную капусту руками вместе с небольшим количеством соли. Этот простой лайфхак помогает сделать текстуру ещё нежнее, а салат — сочнее.

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Кремовый салат из молодой капусты сочетает в себе свежесть сезонных овощей, нежность йогуртового соуса и приятный хруст каждого кусочка. Идеально подходит в качестве самостоятельного легкого блюда, гарнира к мясу или рыбе, а также дополнения к летнему пикнику.

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