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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
205
Время на прочтение
2 мин

Кремовый салат из молодой капусты: летний рецепт

Молодая капуста часто остается в тени более ярких сезонных овощей, но стоит лишь добавить к ней нежный сливочный соус, немного редиса с морковью и обычный салат превращается в настоящий хит летнего меню.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Кремовый салат из молодой капусты instagram.com/olga_riabenko_

Кремовый салат из молодой капусты instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Летняя кухня — это простые продукты, свежие вкусы и рецепты, которые не требуют много времени на приготовление. Именно поэтому салаты каждый год вновь попадают в список фаворитов.

Один из таких рецептов — кремовый салат из молодой капусты от фуд-блогера Ольги Рябенко. Хрустящая капуста, сочный редис, сладковатая морковь и насыщенный соус на основе греческого йогурта создают сочетание, которое может легко составить конкуренцию популярным ресторанным салатам.

Ингредиенты

Для салата

  • молодая капуста

  • морковь

  • редис

Для кремового соуса

  • греческий йогурт — 250 г

  • майонез — 2 ст. л.

  • горчица — 1 ст. л

  • лимонный сок — 1 ст. л

  • соль

  • перец

  • сахар

  • чеснок — 1 зубчик

  • мелко нарезанный укроп — 2 ст. л

Кремовый салат из молодой капусты instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Кремовый салат из молодой капусты instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготовление

  1. Молодую капусту очень тонко нашинкуйте.

  2. Морковь натрите на терке.

  3. Редис нарежьте тонкими кружочками или полукольцами.

  4. Отдельно приготовьте соус: для этого смешайте греческий йогурт, майонез, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок и укроп.

  5. Добавьте соль, перец и щепотку сахара по вкусу.

  6. Готовый соус добавьте к овощам и тщательно перемешайте, чтобы он равномерно покрыл каждый кусочек.

  7. После этого поставьте салат в холодильник на 15–20 минут.

Советы

Ольга Рябенко советует перед смешиванием немного помять нашинкованную капусту руками вместе с небольшим количеством соли. Этот простой лайфхак помогает сделать текстуру ещё нежнее, а салат — сочнее.

Кремовый салат из молодой капусты сочетает в себе свежесть сезонных овощей, нежность йогуртового соуса и приятный хруст каждого кусочка. Идеально подходит в качестве самостоятельного легкого блюда, гарнира к мясу или рыбе, а также дополнения к летнему пикнику.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
205
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