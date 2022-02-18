Блины креп сюзетт – французская классика: рецепт от Евгения Клопотенко

Если вы хотите почувствовать романтическую атмосферу французского кафе, у вас есть идеальный способ – приготовьте удивительно простой и вкусный французский десерт прямо у себя на кухне.

Быстро и просто. Для этого нам понадобятся обычные блины, апельсин, сахар, коньяк и немного огня. И именно последний придаст этому блюду божественный вкус, который легко может свести с ума.

Время подготовки — 15 минут

Время приготовления — 10 минут

Ингредиенты:

мука — 130 г

молоко — 340 мл

яйца — 2 шт.

подсолнечное масло (и дополнительно для жарки) — 2 ст. л.

сахар — 2 ст. л.

соль — 1 щепотка

Для соуса:

апельсин сок и цедра большого апельсина — 1 шт.

сахар — 2 ст. л.

коньяк — 3 ст. л.

Приготовление:

Приготовьте блины. Муку просейте. Смешайте в миске яйцо, соль, сахар, растительное масло и перемешайте венчиком до однородного состояния. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Влейте молоко небольшими порциями и хорошо перемешайте. Сковородку смажьте небольшим количеством растительного масла, при помощи половника вылейте тесто на сковородку и распределите его по всей поверхности, наклоняя сковородку из стороны в сторону. Выпекайте 1 минуту, затем переверните на другую сторону и выпекайте еще одну минуту. Готовые блины выложите на тарелку.

Креп сюзетт / klopotenko.com

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Апельсин хорошо промойте и снимите с него тонкую цедру при помощи ножа или экономки. Выдавите сок апельсина и налейте его на чистую сковородку. Добавьте цедру и сахар, нагрейте до кипения, чтобы сок начал немного упариваться. Блины сложите вчетверо в виде треугольников и выложите на сковородку с апельсиновым сиропом.

Креп сюзетт / klopotenko.com

Тушите блины в сиропе в течение минуты с каждой стороны. Переворачивайте их при помощи лопатки.

Креп сюзетт / klopotenko.com

Влейте на сковородку коньяк и зажгите его при помощи спички или зажигалки. Будьте предельно осторожны, коньяк очень быстро вспыхивает. Не рекомендую вам поджигать сковородку с коньяком вблизи легковоспламеняющихся штор и в легковоспламеняющейся одежде с длинным рукавом. Но не стоит бояться этого процесса. Всего несколько секунд и алкоголь выпарится, оставив приятное послевкусие. Выложите блины на тарелку. При желании дополните десерт шариком сливочного пломбира.

Креп сюзетт / klopotenko.com

Готовить — это просто!

Больше рецептов на klopotenko.com, а также в эфире программы "Сніданок з 1+1" и "Сніданок. Вихідний".

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