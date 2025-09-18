Креветки Саганаки: рецепт греческой закуски

Креветки Саганаки instagram.com_evgeniakarpa / © Instagram

Это блюдо простое в приготовлении, но одновременно элегантное и изысканное. Рецепт, о котором рассказали на странице evgeniakarpa, подарит вам настоящий взрыв вкусов: нежные креветки в густом томатном соусе с вином, ароматом орегано и чесноком, а завершающей нотой станет пикантная фета и свежий тимьян.

Ингредиенты

Креветки

Сырые креветки 500 г

Чеснок 3 зубчика

Оливковое масло 3-4 ст. л

Соль

Черный молотый перец

Сок половины лимона

Соус

Лук репчатый 1 шт.

Консервированные томаты в собственном соку 400 г

Сухое белое вино 100 мл

Сахар 1 ст. л

Сушеный орегано

Соль

Сыр фета 100 г

Свежий тимьян

Приготовление

В миске смешайте креветки с измельченным чесноком, оливковым маслом, соком лимона, солью и перцем. Дайте настояться 10-15 мин. На разогретой сковороде обжарьте креветки 1-2 мин до легкого румянца. Выньте и отложите. На той же сковороде обжарьте лук до золотистости. Добавьте измельченные томаты, вино, сахар и специи. Уварите соус 7-10 мин, чтобы он стал гуще. Верните креветки в соус, слегка прогрейте, а сверху присыпьте фетой и свежим тимьяном. Подавайте горячими — пробуйте со свежим хлебом, спагетти или хрустящими палочками из теста фило.

Приготовление хрустиков из теста Фило

Лист теста смажьте взбитым яйцом.

Сложите вдвое, снова смажьте яйцом.

Посыпьте смесью семян (кунжут, лен, тыквенные семечки).

Выпекайте в духовке при 200°C примерно 5-6 мин до золотистой корочки.

Советы

Если вы не употребляете алкоголь, замените вино куриным или овощным бульоном.

Настоящего средиземноморского вкуса придаст щепотка сушеного базилика или чили для легкой остроты.

Это блюдо идеально подходит для ужина с бокалом белого вина, романтического свидания или встречи с друзьями. Оно сочетает простоту приготовления и ресторанный уровень вкуса. А главное, позволяет почувствовать частичку Греции прямо у вас на кухне.