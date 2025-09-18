ТСН в социальных сетях

Рецепты
129
2 мин

Креветки Саганаки: рецепт греческой закуски

Греческая кухня всегда ассоциируется с морем, солнцем и невероятными ароматами специй. И если вы мечтаете почувствовать себя в атмосфере средиземноморского отдыха, попробуйте приготовить креветки Саганаки — традиционное греческое блюдо, которое подают в качестве закуски или легкого ужина.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Креветки Саганаки instagram.com_evgeniakarpa

Креветки Саганаки instagram.com_evgeniakarpa / © Instagram

Это блюдо простое в приготовлении, но одновременно элегантное и изысканное. Рецепт, о котором рассказали на странице evgeniakarpa, подарит вам настоящий взрыв вкусов: нежные креветки в густом томатном соусе с вином, ароматом орегано и чесноком, а завершающей нотой станет пикантная фета и свежий тимьян.

Ингредиенты

Креветки

  • Сырые креветки 500 г

  • Чеснок 3 зубчика

  • Оливковое масло 3-4 ст. л

  • Соль

  • Черный молотый перец

  • Сок половины лимона

Соус

  • Лук репчатый 1 шт.

  • Консервированные томаты в собственном соку 400 г

  • Сухое белое вино 100 мл

  • Сахар 1 ст. л

  • Сушеный орегано

  • Соль

  • Сыр фета 100 г

  • Свежий тимьян

Приготовление

  1. В миске смешайте креветки с измельченным чесноком, оливковым маслом, соком лимона, солью и перцем. Дайте настояться 10-15 мин.

  2. На разогретой сковороде обжарьте креветки 1-2 мин до легкого румянца. Выньте и отложите.

  3. На той же сковороде обжарьте лук до золотистости. Добавьте измельченные томаты, вино, сахар и специи. Уварите соус 7-10 мин, чтобы он стал гуще.

  4. Верните креветки в соус, слегка прогрейте, а сверху присыпьте фетой и свежим тимьяном.

  5. Подавайте горячими — пробуйте со свежим хлебом, спагетти или хрустящими палочками из теста фило.

Приготовление хрустиков из теста Фило

  • Лист теста смажьте взбитым яйцом.

  • Сложите вдвое, снова смажьте яйцом.

  • Посыпьте смесью семян (кунжут, лен, тыквенные семечки).

  • Выпекайте в духовке при 200°C примерно 5-6 мин до золотистой корочки.

Советы

  • Если вы не употребляете алкоголь, замените вино куриным или овощным бульоном.

  • Настоящего средиземноморского вкуса придаст щепотка сушеного базилика или чили для легкой остроты.

Это блюдо идеально подходит для ужина с бокалом белого вина, романтического свидания или встречи с друзьями. Оно сочетает простоту приготовления и ресторанный уровень вкуса. А главное, позволяет почувствовать частичку Греции прямо у вас на кухне.

