Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Креветки в горшочке: очень простое блюдо, которое обожала королева Елизавета II

Дата публикации
Просмотры
618
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Креветки в горшочке: очень простое блюдо, которое обожала королева Елизавета II

Фото: Credits

Это блюдо считается очень простым и доступным, даже простонародным. Когда-то оно было в повседневном меню английских моряков.

Бывший шеф-повар королевы Елизаветы II Даррен Макгрейди, который много лет проработал на дворцовой кухне и сопровождал Ее Величество в нескольких турах, утверждает, что королева особенно любила креветки Моркам-Бей в горшочках на тостах. Эти креветки мариновались в пряном масле, а затем королева ела их с теплыми тостами. 

Приготовить такие креветки несложно. Для приготовления выбирайте самые простые мелкие очищенные креветки, не забывайте, хоть это блюдо и было любимым у королевы, по происхождению оно не столь благородно. 

Ингредиенты

  • сливочное масло - 100 г
  • кайенский перец - щепотка
  • натертый мускатный орех - на кончике ножа
  • креветки - 350 г
  • лимон - пару долек для подачи

Приготовление

Растопите масло, добавьте туда приправы и немного прогрейте в нем креветки. Затем достаньте креветки, разложите в маленькие формочки или горшочки и дайте остыть, после чего поставьте их в холодильник на 20 минут, чтобы они окончательно застыли. 

Снова немного разогрейте масло, если оно застыло, и залейте им креветки в формочках. Поставьте все в холодильник на ночь. 

Королева ела креветки в масле на теплых тостах, а вы можете последовать ее примеру или поджарить для подачи хлеб на оливковом масле. 

Читайте также: 

Готовим любимое блюдо Королевы Елизаветы II — рыбный паштет

Готовим любимое блюдо Королевы Елизаветы II — рыбный паштет

Похожие темы:

Следующая публикация