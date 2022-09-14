Креветки в горшочке: очень простое блюдо, которое обожала королева Елизавета II

Это блюдо считается очень простым и доступным, даже простонародным. Когда-то оно было в повседневном меню английских моряков.

Бывший шеф-повар королевы Елизаветы II Даррен Макгрейди, который много лет проработал на дворцовой кухне и сопровождал Ее Величество в нескольких турах, утверждает, что королева особенно любила креветки Моркам-Бей в горшочках на тостах. Эти креветки мариновались в пряном масле, а затем королева ела их с теплыми тостами.

Приготовить такие креветки несложно. Для приготовления выбирайте самые простые мелкие очищенные креветки, не забывайте, хоть это блюдо и было любимым у королевы, по происхождению оно не столь благородно.

Ингредиенты

сливочное масло - 100 г

кайенский перец - щепотка

натертый мускатный орех - на кончике ножа

креветки - 350 г

лимон - пару долек для подачи

Приготовление

Растопите масло, добавьте туда приправы и немного прогрейте в нем креветки. Затем достаньте креветки, разложите в маленькие формочки или горшочки и дайте остыть, после чего поставьте их в холодильник на 20 минут, чтобы они окончательно застыли.

Снова немного разогрейте масло, если оно застыло, и залейте им креветки в формочках. Поставьте все в холодильник на ночь.

Королева ела креветки в масле на теплых тостах, а вы можете последовать ее примеру или поджарить для подачи хлеб на оливковом масле.

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