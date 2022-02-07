Креветки в соусе терияки: рецепт для романтического ужина

Когда, как не в День святого Валентина, удивлять своих любимых, причем удивлять не только подарками, но и новыми невероятно вкусными блюдами.

Креветки в соусе терияки как будто специально предназначены для такого особого дня, потому что в состав этого блюда входят продукты-афродизиаки. Соединение креветок, вина, кунжутного масла, имбиря и чеснока, которые находятся в списке афродизиаков далеко не на последнем месте, подарит вам не только новые вкусовые ощущения, но и может стать прологом незабываемого свидания.

Ингредиенты:

500 г креветок

30 г имбиря

2 зубка чеснока

150 мл сухого белого вина

50 мл соуса терияки

25 мл воды

1 чайная ложка кунжутного масла

1 чайная ложка сахара

0,5 чайной ложки крахмала

Приготовление

Креветки очистить и вымыть.

Вино довести до кипения, проварить пару минут, влить соус терияки и кунжутное масло, добавить натертый на мелкой терке имбирь, измельченный чеснок и сахар и томить на медленном огне еще 3 минуты.

Креветки залить слегка остывшим соусом и оставить мариноваться при комнатной температуре на 15-20 минут.

Подготовленные креветки вместе с маринадом поместить в сковороду и тушить 3-5 минут, после чего креветки вынуть, а соус загустить, добавив разведенный в воде крахмал.

На заметку

Чтобы увеличить количество афродизиаков в готовом блюде, притрусите его при подаче кунжутом.

Для особой пикантности и остроты добавьте в соус перец чили.

Легкую кислинку и цитрусовую нотку маринаду придадут лимонный и апельсиновый сок и натертая на мелкой терке цедра.

Любители экзотики могут готовить соус с добавлением измельченного ананаса.

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