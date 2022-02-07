Креветки в соусе терияки: рецепт для романтического ужина

Когда, как не в День святого Валентина, удивлять своих любимых, причем удивлять не только подарками, но и новыми невероятно вкусными блюдами.
Креветки в соусе терияки как будто специально предназначены для такого особого дня, потому что в состав этого блюда входят продукты-афродизиаки. Соединение креветок, вина, кунжутного масла, имбиря и чеснока, которые находятся в списке афродизиаков далеко не на последнем месте, подарит вам не только новые вкусовые ощущения, но и может стать прологом незабываемого свидания.
Ингредиенты:
- 500 г креветок
- 30 г имбиря
- 2 зубка чеснока
- 150 мл сухого белого вина
- 50 мл соуса терияки
- 25 мл воды
- 1 чайная ложка кунжутного масла
- 1 чайная ложка сахара
- 0,5 чайной ложки крахмала
Приготовление
Креветки очистить и вымыть.
Вино довести до кипения, проварить пару минут, влить соус терияки и кунжутное масло, добавить натертый на мелкой терке имбирь, измельченный чеснок и сахар и томить на медленном огне еще 3 минуты.
Креветки залить слегка остывшим соусом и оставить мариноваться при комнатной температуре на 15-20 минут.
Подготовленные креветки вместе с маринадом поместить в сковороду и тушить 3-5 минут, после чего креветки вынуть, а соус загустить, добавив разведенный в воде крахмал.
На заметку
Чтобы увеличить количество афродизиаков в готовом блюде, притрусите его при подаче кунжутом.
Для особой пикантности и остроты добавьте в соус перец чили.
Легкую кислинку и цитрусовую нотку маринаду придадут лимонный и апельсиновый сок и натертая на мелкой терке цедра.
Любители экзотики могут готовить соус с добавлением измельченного ананаса.
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