Крокеты из баклажанов: рецепт овощной закуски

Это роскошная альтернатива классическим крокетам, которая точно покорит вас с первого кусочка. Фудблогер Eric Lahuerta поделился рецептом в своем Instagram.

Пармезан (можно заменить на твердый сыр) 100г

Разогрейте духовой шкаф до 250°C. Положите баклажаны на противень и запекайте 40 мин, пока они не станут мягкими внутри. Затем остудите и снимите кожуру.

В сотейнике растопите сливочное масло. Добавьте муку и обжаривайте 5 мин на среднем огне, мука должна приобрести золотистый цвет и приятный ореховый аромат.

Постепенно вливайте горячее молоко, непрерывно помешивайте. Варите до загустения и получится густая, нежная соусообразная масса.

Нарежьте запеченную мякоть баклажанов полосками или измельчите блендером, но не до пюре и добавьте к бешамели. Перемешайте и тушите еще 10 мин.

Натрите пармезан прямо в массу и перемешайте. Посолите, поперчите по вкусу.

Выложите массу в форму, например глубокую тарелку или лоток, накройте пленкой и поставьте в холодильник как минимум на 12 часов. Идеально — на ночь.

Из охлажденной массы сформуйте шарики или небольшие палочки. Обваляйте их в муке, затем в яйце и сухарях.