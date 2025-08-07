ТСН в социальных сетях

Рецепты
87
2 мин

Крокеты из баклажанов: рецепт овощной закуски

Если вы ищете необычную, но одновременно изящную овощную закуску, крокеты из баклажанов станут настоящим открытием. Они сочетают в себе насыщенный вкус запеченных овощей, сливочную нежность бешамель и солоноватый акцент сыра пармезан.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
14 часов
170 ккал
Крокеты из баклажанов

Крокеты из баклажанов / © Credits

Это роскошная альтернатива классическим крокетам, которая точно покорит вас с первого кусочка. Фудблогер Eric Lahuerta поделился рецептом в своем Instagram.

Ингредиенты

Баклажаны
4 шт.
Сливочное масло
120г
Мука
120г
Молоко
1 л
Пармезан (можно заменить на твердый сыр)
100г
Соль
Черный перец
Масло
Яйца
Мука
Панировочные сухари

Приготовление

  1. Разогрейте духовой шкаф до 250°C. Положите баклажаны на противень и запекайте 40 мин, пока они не станут мягкими внутри. Затем остудите и снимите кожуру.

  2. В сотейнике растопите сливочное масло. Добавьте муку и обжаривайте 5 мин на среднем огне, мука должна приобрести золотистый цвет и приятный ореховый аромат.

  3. Постепенно вливайте горячее молоко, непрерывно помешивайте. Варите до загустения и получится густая, нежная соусообразная масса.

  4. Нарежьте запеченную мякоть баклажанов полосками или измельчите блендером, но не до пюре и добавьте к бешамели. Перемешайте и тушите еще 10 мин.

  5. Натрите пармезан прямо в массу и перемешайте. Посолите, поперчите по вкусу.

  6. Выложите массу в форму, например глубокую тарелку или лоток, накройте пленкой и поставьте в холодильник как минимум на 12 часов. Идеально — на ночь.

  7. Из охлажденной массы сформуйте шарики или небольшие палочки. Обваляйте их в муке, затем в яйце и сухарях.

  8. В глубокой сковороде или фритюре обжарьте крокеты до золотистой корочки. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Подача

  • С соусом айоли, греческим йогуртом или соусом из свежих томатов

  • Как закуску к вину или игристому

  • В виде тапас — маленьких испанских закусок

  • На пикник

Совет

Если вы хотите облегчить блюдо, запеките крокеты в духовке при 200°C в течение 20–25 мин. Не забудьте смазать их растительным маслом перед выпеканием, чтобы образовалась хрустящая корочка.

Баклажаны богаты клетчаткой и антиоксидантами, а пармезан — прекрасный источник кальция. Эти крокеты — вкусное сочетание пользы и удовольствия, и попробуйте приготовить их уже на этой неделе.

Приятного аппетита!

