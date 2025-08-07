- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 2 мин
Крокеты из баклажанов: рецепт овощной закуски
Если вы ищете необычную, но одновременно изящную овощную закуску, крокеты из баклажанов станут настоящим открытием. Они сочетают в себе насыщенный вкус запеченных овощей, сливочную нежность бешамель и солоноватый акцент сыра пармезан.
Это роскошная альтернатива классическим крокетам, которая точно покорит вас с первого кусочка. Фудблогер Eric Lahuerta поделился рецептом в своем Instagram.
Ингредиенты
- Баклажаны
- 4 шт.
- Сливочное масло
- 120г
- Мука
- 120г
- Молоко
- 1 л
- Пармезан (можно заменить на твердый сыр)
- 100г
- Соль
-
- Черный перец
-
- Масло
-
- Яйца
-
- Мука
-
- Панировочные сухари
-
Приготовление
Разогрейте духовой шкаф до 250°C. Положите баклажаны на противень и запекайте 40 мин, пока они не станут мягкими внутри. Затем остудите и снимите кожуру.
В сотейнике растопите сливочное масло. Добавьте муку и обжаривайте 5 мин на среднем огне, мука должна приобрести золотистый цвет и приятный ореховый аромат.
Постепенно вливайте горячее молоко, непрерывно помешивайте. Варите до загустения и получится густая, нежная соусообразная масса.
Нарежьте запеченную мякоть баклажанов полосками или измельчите блендером, но не до пюре и добавьте к бешамели. Перемешайте и тушите еще 10 мин.
Натрите пармезан прямо в массу и перемешайте. Посолите, поперчите по вкусу.
Выложите массу в форму, например глубокую тарелку или лоток, накройте пленкой и поставьте в холодильник как минимум на 12 часов. Идеально — на ночь.
Из охлажденной массы сформуйте шарики или небольшие палочки. Обваляйте их в муке, затем в яйце и сухарях.
В глубокой сковороде или фритюре обжарьте крокеты до золотистой корочки. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Подача
С соусом айоли, греческим йогуртом или соусом из свежих томатов
Как закуску к вину или игристому
В виде тапас — маленьких испанских закусок
На пикник
Совет
Если вы хотите облегчить блюдо, запеките крокеты в духовке при 200°C в течение 20–25 мин. Не забудьте смазать их растительным маслом перед выпеканием, чтобы образовалась хрустящая корочка.
Баклажаны богаты клетчаткой и антиоксидантами, а пармезан — прекрасный источник кальция. Эти крокеты — вкусное сочетание пользы и удовольствия, и попробуйте приготовить их уже на этой неделе.
Приятного аппетита!