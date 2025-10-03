Крокеты из запеченной курицы: рецепт невероятно вкусного блюда

Сегодня мы делимся рецептом крокетов из запеченной курицы, фудблогера Eric Lahuerta, которые имеют невероятно насыщенный вкус благодаря использованию ароматной домашней зажарки, сливочной основы и золотистой панировки.

Курицу хорошо вымойте и обсушите, внутрь положите половину лимона и несколько веточек розмарина.

Снаружи натрите солью и перцем, полейте оливковым маслом.

Выложите в форму для запекания, налейте на дно немного воды и поставьте в разогретую до 200°C духовку на 1 час.

Когда мясо приготовится, охладите, отделите от костей и мелко измельчите вместе с хрустящей кожурой.

В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и готовьте 4-5 мин на среднем огне, постоянно помешивая.

Постепенно вливайте молоко, взбивайте венчиком, чтобы избежать комочков. Должен получиться густой, гладкий соус бешамель.

Добавьте измельченную курицу, карамелизированный лук и несколько ложек сока, который остался после запекания.

Тушите еще 8-10 мин на слабом огне до кремовой консистенции. При необходимости добавьте соль и перец.

Выложите массу на большую форму или противень, разровняйте и накройте пленкой.

Оставьте в холодильнике на 10-12 часов, это позволит сформировать плотную текстуру.

Из охлажденной массы сформируйте небольшие шарики или овальные крокеты.

Обваляйте сначала в муке, затем во взбитом яйце и в конце концов в сухарях.