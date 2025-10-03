- Дата публикации
Крокеты из запеченной курицы: рецепт невероятно вкусного блюда
Крокеты из курицы — блюдо, которое давно завоевало сердца гурманов во всем мире. В Испании их готовят почти в каждом доме, хрустящие снаружи и нежные внутри, они подходят и как закуска к вечеринке, и как основное блюдо для семейного ужина.
Сегодня мы делимся рецептом крокетов из запеченной курицы, фудблогера Eric Lahuerta, которые имеют невероятно насыщенный вкус благодаря использованию ароматной домашней зажарки, сливочной основы и золотистой панировки.
Ингредиенты
Курица
Курица 1 шт.
Оливковое масло 2-3 ст. л
Лимон 1 шт.
Свежий розмарин 1 веточка
Соль
Перец
Вода 150 мл
Начинка крокетов
Сливочное масло 200 г
Мука 200 г
Молоко 2 л
Карамелизированный лук 30 г
Сок из запекания курицы
Соль
Перец
Панировка
Мука
Яйцо
Панировочные сухари
Оливковое масло
Приготовление
Курицу хорошо вымойте и обсушите, внутрь положите половину лимона и несколько веточек розмарина.
Снаружи натрите солью и перцем, полейте оливковым маслом.
Выложите в форму для запекания, налейте на дно немного воды и поставьте в разогретую до 200°C духовку на 1 час.
Когда мясо приготовится, охладите, отделите от костей и мелко измельчите вместе с хрустящей кожурой.
В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и готовьте 4-5 мин на среднем огне, постоянно помешивая.
Постепенно вливайте молоко, взбивайте венчиком, чтобы избежать комочков. Должен получиться густой, гладкий соус бешамель.
Добавьте измельченную курицу, карамелизированный лук и несколько ложек сока, который остался после запекания.
Тушите еще 8-10 мин на слабом огне до кремовой консистенции. При необходимости добавьте соль и перец.
Выложите массу на большую форму или противень, разровняйте и накройте пленкой.
Оставьте в холодильнике на 10-12 часов, это позволит сформировать плотную текстуру.
Из охлажденной массы сформируйте небольшие шарики или овальные крокеты.
Обваляйте сначала в муке, затем во взбитом яйце и в конце концов в сухарях.
Обжарьте в глубокой сковороде или фритюре до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Советы
Если хотите сделать закуску более легкой, запекайте крокеты в духовке при 190°C в течение 20 мин вместо жарки во фритюре.
Для интенсивного вкуса можно добавить в массу тертый пармезан или мускатный орех.
Крокеты прекрасно замораживаются, просто сформируйте, запанируйте и заморозьте, а перед подачей поджарьте или запеките.
Крокеты из курицы — это гармония хрустящей корочки и нежной начинки. Они идеальны для вечеринок, праздничного стола или просто как сытный семейный ужин. Попробуйте приготовить и вы убедитесь, что эта классика испанской кухни заслуживает почетного места в вашей кулинарной записной книжке.