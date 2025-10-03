ТСН в социальных сетях

Крокеты из запеченной курицы: рецепт невероятно вкусного блюда

Крокеты из курицы — блюдо, которое давно завоевало сердца гурманов во всем мире. В Испании их готовят почти в каждом доме, хрустящие снаружи и нежные внутри, они подходят и как закуска к вечеринке, и как основное блюдо для семейного ужина.

Крокеты из запеченной курицы

Крокеты из запеченной курицы / © Associated Press

Сегодня мы делимся рецептом крокетов из запеченной курицы, фудблогера Eric Lahuerta, которые имеют невероятно насыщенный вкус благодаря использованию ароматной домашней зажарки, сливочной основы и золотистой панировки.

Ингредиенты

Курица

  • Курица 1 шт.

  • Оливковое масло 2-3 ст. л

  • Лимон 1 шт.

  • Свежий розмарин 1 веточка

  • Соль

  • Перец

  • Вода 150 мл

Начинка крокетов

  • Сливочное масло 200 г

  • Мука 200 г

  • Молоко 2 л

  • Карамелизированный лук 30 г

  • Сок из запекания курицы

  • Соль

  • Перец

Панировка

  • Мука

  • Яйцо

  • Панировочные сухари

  • Оливковое масло

Приготовление

  1. Курицу хорошо вымойте и обсушите, внутрь положите половину лимона и несколько веточек розмарина.

  2. Снаружи натрите солью и перцем, полейте оливковым маслом.

  3. Выложите в форму для запекания, налейте на дно немного воды и поставьте в разогретую до 200°C духовку на 1 час.

  4. Когда мясо приготовится, охладите, отделите от костей и мелко измельчите вместе с хрустящей кожурой.

  5. В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и готовьте 4-5 мин на среднем огне, постоянно помешивая.

  6. Постепенно вливайте молоко, взбивайте венчиком, чтобы избежать комочков. Должен получиться густой, гладкий соус бешамель.

  7. Добавьте измельченную курицу, карамелизированный лук и несколько ложек сока, который остался после запекания.

  8. Тушите еще 8-10 мин на слабом огне до кремовой консистенции. При необходимости добавьте соль и перец.

  9. Выложите массу на большую форму или противень, разровняйте и накройте пленкой.

  10. Оставьте в холодильнике на 10-12 часов, это позволит сформировать плотную текстуру.

  11. Из охлажденной массы сформируйте небольшие шарики или овальные крокеты.

  12. Обваляйте сначала в муке, затем во взбитом яйце и в конце концов в сухарях.

  13. Обжарьте в глубокой сковороде или фритюре до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Советы

  • Если хотите сделать закуску более легкой, запекайте крокеты в духовке при 190°C в течение 20 мин вместо жарки во фритюре.

  • Для интенсивного вкуса можно добавить в массу тертый пармезан или мускатный орех.

  • Крокеты прекрасно замораживаются, просто сформируйте, запанируйте и заморозьте, а перед подачей поджарьте или запеките.

Крокеты из курицы — это гармония хрустящей корочки и нежной начинки. Они идеальны для вечеринок, праздничного стола или просто как сытный семейный ужин. Попробуйте приготовить и вы убедитесь, что эта классика испанской кухни заслуживает почетного места в вашей кулинарной записной книжке.

