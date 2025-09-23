- Дата публикации
Кролик в сметане: рецепт нежного мяса
Крольчатина считается одним из самых диетических и полезных видов мяса. Она легкоусвояема, богата белком, содержит минимум жира и холестерина, а еще — практически не вызывает аллергий. Поэтому недаром блюда из кролика рекомендуют даже детям и людям с чувствительным пищеварением.
Однако часто хозяйки жалуются, что мясо получается сухим, жестким или теряет вкус. Секрет же заключается в правильном способе приготовления. И один из лучших — тушение кролика в сметане. Сметанный соус делает мясо нежным, сочным и ароматным, а добавление специй и грибов придает блюду глубокий, изысканный вкус, об этом рассказала фудблогер Ольга Рябенко.
Ингредиенты
- Крольчатина
- 600-800 г
- Мука
- 120 г
- Соль
- 1 ст. л
- Черный перец
- ½ ст. л.
- Мускатный орех
- 1 ч. л
- Розмарин сушеный
- 1 ч. л
- Сливочное масло
- 40 г
- Чеснок
- 4 зубчика
- Лук
- 1 шт.
- Грибы (вешенки или шампиньоны)
- 350 г
- Горчица
- 1 ст. л
- Сметана
- 3 ст. л.
- Вода
-
- Свежий тимьян или петрушка
-
Приготовление
Если у вас целый кролик, разделите его на части. Тщательно промойте и обсушите салфеткой.
В миске смешайте муку с солью, перцем, мускатным орехом и розмарином. Обваляйте кусочки мяса в ароматной муке.
На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте кролика до золотистой корочки, переложите мясо на тарелку.
В той же сковороде поджарьте измельченный чеснок и лук до прозрачности. Добавьте грибы, немного посолите и обжарьте до румяного цвета.
Верните мясо в сковороду и залейте водой так, чтобы жидкость покрывала кусочки. Добавьте специи по своему вкусу, накройте крышкой и тушите около 40 мин на среднем огне.
Введите горчицу и сметану, хорошо перемешайте и доварите еще 5 мин на слабом огне.
Украсьте свежим тимьяном или петрушкой. Блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом или гречкой.
Если вы хотите удивить семью или гостей, приготовьте кролика в сметане. Это блюдо, которое доказывает, что полезное может быть еще и невероятно вкусным.