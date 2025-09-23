ТСН в социальных сетях

Кролик в сметане: рецепт нежного мяса

Крольчатина считается одним из самых диетических и полезных видов мяса. Она легкоусвояема, богата белком, содержит минимум жира и холестерина, а еще — практически не вызывает аллергий. Поэтому недаром блюда из кролика рекомендуют даже детям и людям с чувствительным пищеварением.

Однако часто хозяйки жалуются, что мясо получается сухим, жестким или теряет вкус. Секрет же заключается в правильном способе приготовления. И один из лучших — тушение кролика в сметане. Сметанный соус делает мясо нежным, сочным и ароматным, а добавление специй и грибов придает блюду глубокий, изысканный вкус, об этом рассказала фудблогер Ольга Рябенко.

Ингредиенты

Крольчатина
600-800 г
Мука
120 г
Соль
1 ст. л
Черный перец
½ ст. л.
Мускатный орех
1 ч. л
Розмарин сушеный
1 ч. л
Сливочное масло
40 г
Чеснок
4 зубчика
Лук
1 шт.
Грибы (вешенки или шампиньоны)
350 г
Горчица
1 ст. л
Сметана
3 ст. л.
Вода
Свежий тимьян или петрушка

Приготовление

  1. Если у вас целый кролик, разделите его на части. Тщательно промойте и обсушите салфеткой.

  2. В миске смешайте муку с солью, перцем, мускатным орехом и розмарином. Обваляйте кусочки мяса в ароматной муке.

  3. На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте кролика до золотистой корочки, переложите мясо на тарелку.

  4. В той же сковороде поджарьте измельченный чеснок и лук до прозрачности. Добавьте грибы, немного посолите и обжарьте до румяного цвета.

  5. Верните мясо в сковороду и залейте водой так, чтобы жидкость покрывала кусочки. Добавьте специи по своему вкусу, накройте крышкой и тушите около 40 мин на среднем огне.

  6. Введите горчицу и сметану, хорошо перемешайте и доварите еще 5 мин на слабом огне.

  7. Украсьте свежим тимьяном или петрушкой. Блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом или гречкой.

Если вы хотите удивить семью или гостей, приготовьте кролика в сметане. Это блюдо, которое доказывает, что полезное может быть еще и невероятно вкусным.

