Кролик в сметане: рецепт нежного мяса

Кролик в сметане / © Credits

Реклама

Однако часто хозяйки жалуются, что мясо получается сухим, жестким или теряет вкус. Секрет же заключается в правильном способе приготовления. И один из лучших — тушение кролика в сметане. Сметанный соус делает мясо нежным, сочным и ароматным, а добавление специй и грибов придает блюду глубокий, изысканный вкус, об этом рассказала фудблогер Ольга Рябенко.

Ингредиенты Крольчатина 600-800 г Мука 120 г Соль 1 ст. л Черный перец ½ ст. л. Мускатный орех 1 ч. л Розмарин сушеный 1 ч. л Сливочное масло 40 г Чеснок 4 зубчика Лук 1 шт. Грибы (вешенки или шампиньоны) 350 г Горчица 1 ст. л Сметана 3 ст. л. Вода Свежий тимьян или петрушка

Приготовление

Если у вас целый кролик, разделите его на части. Тщательно промойте и обсушите салфеткой. В миске смешайте муку с солью, перцем, мускатным орехом и розмарином. Обваляйте кусочки мяса в ароматной муке. На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте кролика до золотистой корочки, переложите мясо на тарелку. В той же сковороде поджарьте измельченный чеснок и лук до прозрачности. Добавьте грибы, немного посолите и обжарьте до румяного цвета. Верните мясо в сковороду и залейте водой так, чтобы жидкость покрывала кусочки. Добавьте специи по своему вкусу, накройте крышкой и тушите около 40 мин на среднем огне. Введите горчицу и сметану, хорошо перемешайте и доварите еще 5 мин на слабом огне. Украсьте свежим тимьяном или петрушкой. Блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом или гречкой.

Если вы хотите удивить семью или гостей, приготовьте кролика в сметане. Это блюдо, которое доказывает, что полезное может быть еще и невероятно вкусным.