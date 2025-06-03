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Кролик в сметане: рецепт роскошного горячего блюда
Кролик – это не только вкусно, но и очень полезно.
Мясо кролика отлично сочетается со сметаной, которая придает блюду мягкость и сочность. Блюдо украсит любой праздничный стол.
Ингредиенты
- кролик
- 1,7 кг
- лук репчатій
- 2 шт.
- сметана 20-25%
- 200 г
- молоко
- 100 мл
- вода
- 1, 5 ст.
- мука
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- сливочное масло
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- растительное масло
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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У кролика удалите жир, пленки, почки и легкие.
Разрежьте на порционные кусочки, помойте, залейте холодной водой и оставьте на 30 минут, затем обсушите бумажным полотенцем.
В муку добавьте соль, перец черный молотый, перемешайте.
Обваляйте каждый кусочек кролика в муке и обжарьте на сковороде со сливочным маслом с двух сторон до золотистой корочки.
Выложите в кастрюлю.
Лук очистите и нарежьте полукольцами.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до мягкости, затем выложите его на мясо.
Сметану соедините с молоком, влейте один стакан теплой воды, перемешайте венчиком и залейте кролика.
Тушите на медленном огне, при закрытой крышке один час, затем влейте еще 0,5 стакана воды, посолите по вкусу и тушите еще один час.
Дайте настояться блюду 20-30 минут.
Советы:
Кастрюлю используйте с толстым дном.