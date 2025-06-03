Кролик в сметане: рецепт роскошного горячего блюда

Мясо кролика отлично сочетается со сметаной, которая придает блюду мягкость и сочность. Блюдо украсит любой праздничный стол.

У кролика удалите жир, пленки, почки и легкие.

Разрежьте на порционные кусочки, помойте, залейте холодной водой и оставьте на 30 минут, затем обсушите бумажным полотенцем.

В муку добавьте соль, перец черный молотый, перемешайте.

Обваляйте каждый кусочек кролика в муке и обжарьте на сковороде со сливочным маслом с двух сторон до золотистой корочки.

Выложите в кастрюлю.

Лук очистите и нарежьте полукольцами.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до мягкости, затем выложите его на мясо.

Сметану соедините с молоком, влейте один стакан теплой воды, перемешайте венчиком и залейте кролика.

Тушите на медленном огне, при закрытой крышке один час, затем влейте еще 0,5 стакана воды, посолите по вкусу и тушите еще один час.