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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин

Кролик в сметане: рецепт роскошного горячего блюда

Кролик  – это не только вкусно, но и очень полезно.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
163 ккал
Кролик в сметане

Кролик в сметане / © Credits

Мясо кролика отлично сочетается со сметаной, которая придает блюду мягкость и сочность. Блюдо украсит любой праздничный стол.

Ингредиенты

кролик
1,7 кг
лук репчатій
2 шт.
сметана 20-25%
200 г
молоко
100 мл
вода
1, 5 ст.
мука
сливочное масло
растительное масло
1 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. У кролика удалите жир, пленки, почки и легкие.

  2. Разрежьте на порционные кусочки, помойте, залейте холодной водой и оставьте на 30 минут, затем обсушите бумажным полотенцем.

  3. В муку добавьте соль, перец черный молотый, перемешайте.

  4. Обваляйте каждый кусочек кролика в муке и обжарьте на сковороде со сливочным маслом с двух сторон до золотистой корочки.

  5. Выложите в кастрюлю.

  6. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

  7. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до мягкости, затем выложите его на мясо.

  8. Сметану соедините с молоком, влейте один стакан теплой воды, перемешайте венчиком и залейте кролика.

  9. Тушите на медленном огне, при закрытой крышке один час, затем влейте еще 0,5 стакана воды, посолите по вкусу и тушите еще один час.

  10. Дайте настояться блюду 20-30 минут.

Советы:

  • Кастрюлю используйте с толстым дном.

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Дата публикации
Количество просмотров
126
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