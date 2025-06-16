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Круассан с куриной котлетой: рецепт вкусного бутерброда
Что может быть вкуснее свежеиспеченного круассана? Разве что круассан, наполненный сочной куриной котлетой, овощами, авокадо, творогом и ароматным соусом.
Такой сэндвич идеально подходит для неторопливого завтрака, бранчи или даже перекуса. А главное — приготовить его гораздо проще, чем кажется. На странице Tasty Stories рассказали о рецепте вкусного блюда, которое подарит вам гастрономическое наслаждение и станет любимым среди всех домашних рецептов.
Классические круасаны обычно ассоциируются со сладкими начинками, однако во французской кухне давно существует традиция готовить их и с солеными наполнениями — сыром, ветчиной, лососем, овощами. Сочетание хрустящего теста, сочной начинки и свежих овощей создает гармоничный, сбалансированный вкус.
Ингредиенты
- Готовые круасаны (замороженные или свежие)
- 6 шт.
- Куриное филе
- 400–500 г
- Приправа для курицы
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- Соль
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- Укроп (свежий, нарезанный)
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- Сыр ломтиками
- 6 шт.
- Маринованные огурцы
- 2шт.
- Помидор (большой, спелый)
- 1 шт.
- Авокадо
- 1 шт.
- Красный лук
- 1 шт.
- Уксус (яблочный или винный)
- 2 ст. л
- Кипяток
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- Листья салата
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- Соус бургерный (или другой любимый)
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- Масло
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Приготовление
Подготовка круассанов
Если вы используете готовые замороженные круассаны, размораживайте и выпекайте их в соответствии с инструкцией на упаковке. Обычно это 15–20 мин при температуре 180–200°C до золотистой корочки.
Свежеиспеченные круасаны оставьте остывать на решетке.
Приготовление котлет
Куриное филе измельчите на фарше в блендере или мясорубке.
Добавьте соль, приправу для курицы и нарезанный укроп.
Тщательно перемешайте фарш.
Смоченными в воде руками сформируйте котлеты овальной формы — они должны легко умещаться в круассан.
Обжарьте котлеты на среднем огне в разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон (примерно 3–4 мин с каждой стороны).
За 1 мин до готовности уложите сверху по кусочку сыра, накройте крышкой, чтобы он расплавился.
Маринование лука
Нарежьте красный лук тоненькими полукольцами.
Поместите его в глубокую тарелку.
Залейте уксусом и кипятком (около 200 мл).
Оставьте мариноваться на 5 мин.
Подготовка других ингредиентов
Помидор нарежьте полукольцами.
Авокадо нарежьте тонкими ломтиками или кубиками.
Маринованные огурцы нарежьте тонкими кружочками.
Листья салата промойте и обсушите.
Приготовление сэндвича
Остывшие круасаны надрежьте вдоль (не до конца, чтобы удобнее было наполнять).
По желанию подрумяньте внутреннюю часть круассанов на сухой сковороде или в тостере для приятной хрустящей текстуры.
Смажьте внутреннюю поверхность соусом.
Выложите слои в следующей последовательности: листья салата, маринованный лук, авокадо, помидор, куриная котлета с творогом, маринованные огурцы.
Накройте верхней частью круассана.
Для удобства фиксируйте сэндвич шпажкой или зубочисткой.
Подача
Подавайте круассаны еще теплыми, с любимым напитком — ароматным кофе, смузи или даже легким бокалом вина для праздничного бранча.
Советы
Вместо курицы можно использовать индейку, говядину или рыбные котлеты.
Авокадо можно заменить гуакамоле или пастой из авокадо и лимонного сока.
Круасаны с куриной котлетой — это идеальное сочетание нежного теста, сочной начинки и свежих овощей.