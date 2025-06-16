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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
261
Время на прочтение
2 мин

Круассан с куриной котлетой: рецепт вкусного бутерброда

Что может быть вкуснее свежеиспеченного круассана? Разве что круассан, наполненный сочной куриной котлетой, овощами, авокадо, творогом и ароматным соусом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
190 ккал
Круассан с куриной котлетой

Круассан с куриной котлетой / © Credits

Такой сэндвич идеально подходит для неторопливого завтрака, бранчи или даже перекуса. А главное — приготовить его гораздо проще, чем кажется. На странице Tasty Stories рассказали о рецепте вкусного блюда, которое подарит вам гастрономическое наслаждение и станет любимым среди всех домашних рецептов.

Классические круасаны обычно ассоциируются со сладкими начинками, однако во французской кухне давно существует традиция готовить их и с солеными наполнениями — сыром, ветчиной, лососем, овощами. Сочетание хрустящего теста, сочной начинки и свежих овощей создает гармоничный, сбалансированный вкус.

Ингредиенты

Готовые круасаны (замороженные или свежие)
6 шт.
Куриное филе
400–500 г
Приправа для курицы
Соль
Укроп (свежий, нарезанный)
Сыр ломтиками
6 шт.
Маринованные огурцы
2шт.
Помидор (большой, спелый)
1 шт.
Авокадо
1 шт.
Красный лук
1 шт.
Уксус (яблочный или винный)
2 ст. л
Кипяток
Листья салата
Соус бургерный (или другой любимый)
Масло

Приготовление

Подготовка круассанов

  1. Если вы используете готовые замороженные круассаны, размораживайте и выпекайте их в соответствии с инструкцией на упаковке. Обычно это 15–20 мин при температуре 180–200°C до золотистой корочки.

  2. Свежеиспеченные круасаны оставьте остывать на решетке.

Приготовление котлет

  1. Куриное филе измельчите на фарше в блендере или мясорубке.

  2. Добавьте соль, приправу для курицы и нарезанный укроп.

  3. Тщательно перемешайте фарш.

  4. Смоченными в воде руками сформируйте котлеты овальной формы — они должны легко умещаться в круассан.

  5. Обжарьте котлеты на среднем огне в разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон (примерно 3–4 мин с каждой стороны).

  6. За 1 мин до готовности уложите сверху по кусочку сыра, накройте крышкой, чтобы он расплавился.

Маринование лука

  1. Нарежьте красный лук тоненькими полукольцами.

  2. Поместите его в глубокую тарелку.

  3. Залейте уксусом и кипятком (около 200 мл).

  4. Оставьте мариноваться на 5 мин.

Подготовка других ингредиентов

  1. Помидор нарежьте полукольцами.

  2. Авокадо нарежьте тонкими ломтиками или кубиками.

  3. Маринованные огурцы нарежьте тонкими кружочками.

  4. Листья салата промойте и обсушите.

Приготовление сэндвича

  1. Остывшие круасаны надрежьте вдоль (не до конца, чтобы удобнее было наполнять).

  2. По желанию подрумяньте внутреннюю часть круассанов на сухой сковороде или в тостере для приятной хрустящей текстуры.

  3. Смажьте внутреннюю поверхность соусом.

  4. Выложите слои в следующей последовательности: листья салата, маринованный лук, авокадо, помидор, куриная котлета с творогом, маринованные огурцы.

  5. Накройте верхней частью круассана.

  6. Для удобства фиксируйте сэндвич шпажкой или зубочисткой.

Подача

Подавайте круассаны еще теплыми, с любимым напитком — ароматным кофе, смузи или даже легким бокалом вина для праздничного бранча.

Советы

  • Вместо курицы можно использовать индейку, говядину или рыбные котлеты.

  • Авокадо можно заменить гуакамоле или пастой из авокадо и лимонного сока.

Круасаны с куриной котлетой — это идеальное сочетание нежного теста, сочной начинки и свежих овощей.

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