Круассан с куриной котлетой: рецепт вкусного бутерброда

Круассан с куриной котлетой / © Credits

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Такой сэндвич идеально подходит для неторопливого завтрака, бранчи или даже перекуса. А главное — приготовить его гораздо проще, чем кажется. На странице Tasty Stories рассказали о рецепте вкусного блюда, которое подарит вам гастрономическое наслаждение и станет любимым среди всех домашних рецептов.

Классические круасаны обычно ассоциируются со сладкими начинками, однако во французской кухне давно существует традиция готовить их и с солеными наполнениями — сыром, ветчиной, лососем, овощами. Сочетание хрустящего теста, сочной начинки и свежих овощей создает гармоничный, сбалансированный вкус.

Ингредиенты Готовые круасаны (замороженные или свежие) 6 шт. Куриное филе 400–500 г Приправа для курицы Соль Укроп (свежий, нарезанный) Сыр ломтиками 6 шт. Маринованные огурцы 2шт. Помидор (большой, спелый) 1 шт. Авокадо 1 шт. Красный лук 1 шт. Уксус (яблочный или винный) 2 ст. л Кипяток Листья салата Соус бургерный (или другой любимый) Масло

Приготовление

Подготовка круассанов

Если вы используете готовые замороженные круассаны, размораживайте и выпекайте их в соответствии с инструкцией на упаковке. Обычно это 15–20 мин при температуре 180–200°C до золотистой корочки. Свежеиспеченные круасаны оставьте остывать на решетке.

Приготовление котлет

Куриное филе измельчите на фарше в блендере или мясорубке. Добавьте соль, приправу для курицы и нарезанный укроп. Тщательно перемешайте фарш. Смоченными в воде руками сформируйте котлеты овальной формы — они должны легко умещаться в круассан. Обжарьте котлеты на среднем огне в разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон (примерно 3–4 мин с каждой стороны). За 1 мин до готовности уложите сверху по кусочку сыра, накройте крышкой, чтобы он расплавился.

Маринование лука

Нарежьте красный лук тоненькими полукольцами. Поместите его в глубокую тарелку. Залейте уксусом и кипятком (около 200 мл). Оставьте мариноваться на 5 мин.

Подготовка других ингредиентов

Помидор нарежьте полукольцами. Авокадо нарежьте тонкими ломтиками или кубиками. Маринованные огурцы нарежьте тонкими кружочками. Листья салата промойте и обсушите.

Приготовление сэндвича

Остывшие круасаны надрежьте вдоль (не до конца, чтобы удобнее было наполнять). По желанию подрумяньте внутреннюю часть круассанов на сухой сковороде или в тостере для приятной хрустящей текстуры. Смажьте внутреннюю поверхность соусом. Выложите слои в следующей последовательности: листья салата, маринованный лук, авокадо, помидор, куриная котлета с творогом, маринованные огурцы. Накройте верхней частью круассана. Для удобства фиксируйте сэндвич шпажкой или зубочисткой.

Подача

Подавайте круассаны еще теплыми, с любимым напитком — ароматным кофе, смузи или даже легким бокалом вина для праздничного бранча.

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Советы

Вместо курицы можно использовать индейку, говядину или рыбные котлеты.

Авокадо можно заменить гуакамоле или пастой из авокадо и лимонного сока.

Круасаны с куриной котлетой — это идеальное сочетание нежного теста, сочной начинки и свежих овощей.