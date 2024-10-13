Круассаны с грушей, сыром бри и медом: рецепт оригинальной закуски

Для воздушных круассанов, которые тают во рту, обязательно используйте спелые, сочные груши и только сыр бри.
Для приготовления вам понадобятся готовое слоеное тесто, груши, сыр бри, мед и орехи. Хрустящее слоеное тесто, ароматная груша и сыр – это идеальное блюдо для завтрака или перекуса.
Ингредиенты
- слоеное тесто дрожжевое
- 500 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- груша
- 2 шт.
- сыр бри
- 150 г
- грецкие орехи
- 50 г
- мед
- 2 ст. л.
- Груши помойте и обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте их пополам и удалите сердцевину. Каждую половинку нарежьте вдоль тонкими ломтиками.
- Сыр бри нарежьте брусочками.
- Ядра грецкого ореха измельчите.
- Яйцо взбейте венчиком.
- Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
- На присыпанную слегка мукой, рабочую поверхность, выложите слоеное тесто, раскатайте слегка его скалкой и нарежьте на треугольники.
- На каждый треугольник выложите кусочек груши, сыра, посыпьте орехами, полейте медом и скрутите рулетиком.
- Все рулетики выложите на противень, застеленный пергаментом, и смажьте яйцом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 25 минут.
Советы:
- Мед используйте жидкий.
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