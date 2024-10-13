Круассаны с грушей, сыром бри и медом: рецепт оригинальной закуски

Для воздушных круассанов, которые тают во рту, обязательно используйте спелые, сочные груши и только сыр бри.

Для приготовления вам понадобятся готовое слоеное тесто, груши, сыр бри, мед и орехи. Хрустящее слоеное тесто, ароматная груша и сыр – это идеальное блюдо для завтрака или перекуса.

Ингредиенты слоеное тесто дрожжевое 500 г яйцо куриное 1 шт. груша 2 шт. сыр бри 150 г грецкие орехи 50 г мед 2 ст. л.

Груши помойте и обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте их пополам и удалите сердцевину. Каждую половинку нарежьте вдоль тонкими ломтиками. Сыр бри нарежьте брусочками. Ядра грецкого ореха измельчите. Яйцо взбейте венчиком. Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре. На присыпанную слегка мукой, рабочую поверхность, выложите слоеное тесто, раскатайте слегка его скалкой и нарежьте на треугольники. На каждый треугольник выложите кусочек груши, сыра, посыпьте орехами, полейте медом и скрутите рулетиком. Все рулетики выложите на противень, застеленный пергаментом, и смажьте яйцом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 25 минут.

Советы:

Мед используйте жидкий.

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