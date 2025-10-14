Круассаны с курицей BBQ: рецепт идеального завтрака: рецепт идеального завтрака / © Credits

На странице tastystories.feed поделились рецептом, который сочетает французскую нежность теста и американский драйв соуса BBQ. Этот рецепт — не о диете, а об удовольствии. Идеальный вариант для семейного бранча или позднего завтрака в стиле «ленивого воскресенья».

Ингредиенты Круассаны 4 шт. Куриное бедро 1,5-2 шт. Приправа для курицы 1 ст. л Соль Соус барбекю 3 ст. л. Сыр 8 кусков Корейская морковь

Приготовление

Смешайте приправу для курицы со щепоткой соли и небольшим количеством масла. Обмажьте бедра маринадом и запекайте примерно 30 мин при 190°C до румяной корочки. Дайте мясу немного остыть, затем разберите его на волокна. Соедините курицу с соусом BBQ, чтобы она стала сочной и ароматной. Пока курица впитывает соус, займитесь круассанами. Их можно купить готовыми или испечь из теста, если есть время и вдохновение. Круассаны разрежьте пополам, пока они еще теплые.

Выложите внутрь слой курицы BBQ, сыр и немного корейской моркови.

Поставьте круассаны в духовку на несколько минут, чтобы сыр начал плавиться, или поджарьте на сковороде.

Подача

Подавайте их сразу, как только достали из духовки, именно тогда они самые вкусные

Подавайте круассаны на деревянной доске или тарелке с зеленым базиликом, несколькими ломтиками лайма или пиалой с дополнительным соусом BBQ для погружения.

Для баланса вкуса прекрасно подойдет бокал охлажденного белого вина или латте с карамелью, если готовите бранч.

Круассаны с курицей BBQ — это больше, чем просто рецепт. Это напоминание, что кулинария может быть интересной и настолько вкусной, что невозможно оторваться. Выходной имеет вкус соуса BBQ и хрустящего круассана.