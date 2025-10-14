ТСН в социальных сетях

Рецепты
41
2 мин

Круассаны с курицей BBQ: рецепт идеального завтрака

Когда разламываете теплый круассан, а внутри тянется расплавленный сыр, чувствуете, что жизнь прекрасна. Сладковато-пряное мясо, сливочный сыр и тонкий дымный аромат BBQ создают идеальный контраст с хрустящим тестом.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
1 час
270 ккал
На странице tastystories.feed поделились рецептом, который сочетает французскую нежность теста и американский драйв соуса BBQ. Этот рецепт — не о диете, а об удовольствии. Идеальный вариант для семейного бранча или позднего завтрака в стиле «ленивого воскресенья».

Ингредиенты

Круассаны
4 шт.
Куриное бедро
1,5-2 шт.
Приправа для курицы
1 ст. л
Соль
Соус барбекю
3 ст. л.
Сыр
8 кусков
Корейская морковь

Приготовление

  1. Смешайте приправу для курицы со щепоткой соли и небольшим количеством масла.

  2. Обмажьте бедра маринадом и запекайте примерно 30 мин при 190°C до румяной корочки.

  3. Дайте мясу немного остыть, затем разберите его на волокна.

  4. Соедините курицу с соусом BBQ, чтобы она стала сочной и ароматной.

  5. Пока курица впитывает соус, займитесь круассанами. Их можно купить готовыми или испечь из теста, если есть время и вдохновение. Круассаны разрежьте пополам, пока они еще теплые.

  • Выложите внутрь слой курицы BBQ, сыр и немного корейской моркови.

  • Поставьте круассаны в духовку на несколько минут, чтобы сыр начал плавиться, или поджарьте на сковороде.

Подача

  • Подавайте их сразу, как только достали из духовки, именно тогда они самые вкусные

  • Подавайте круассаны на деревянной доске или тарелке с зеленым базиликом, несколькими ломтиками лайма или пиалой с дополнительным соусом BBQ для погружения.

  • Для баланса вкуса прекрасно подойдет бокал охлажденного белого вина или латте с карамелью, если готовите бранч.

Круассаны с курицей BBQ — это больше, чем просто рецепт. Это напоминание, что кулинария может быть интересной и настолько вкусной, что невозможно оторваться. Выходной имеет вкус соуса BBQ и хрустящего круассана.

41
