Крученики с черносливом: рецепт украинского блюда

Крученики – это одно из самых вкусных и любимых блюд украинской кухни, которое с давних времен украшало праздничные столы. Они сочетают нежность свинины, аромат чернослива и сочность моркови, создают идеальную гармонию вкусов.

Это блюдо не только питательное, но и изысканное с виду, поэтому станет отличным вариантом для семейного обеда или особых событий. О рецепте рассказали на страницеinnalafood.

Ингредиенты Свиной биток 500 г Приправа "Азербайджанская" Чернослив 120 г Морковь 1 шт. Сливки 250 мл Зелень

Приготовление

Чтобы крученики получились нежными и сочными, необходимо правильно подготовить мясо. Для этого нарежьте свиной биток на порционные куски, выложите на доску, накройте пищевой пленкой и тщательно отбейте кухонным молотком. Чем лучше будет отбито мясо, тем нежнее будут крученики. После этого приправьте свинину натуральной приправой, которая придаст блюду пикантный вкус и аромат. Пока мясо пропитывается специями, приготовьте начинку. Чернослив нарежьте мелкими кусочками, а морковь натрите на терке. Это сочетание сделает блюдо особенно нежным и слегка сладковатым. На каждый кусочек отбитого мяса выложите чуть-чуть начинки, после чего аккуратно скрутите рулетики. Крученики хорошо держат форму, но при необходимости их можно зафиксировать зубочисткой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте рулетики на большом огне до румяной корочки. Это позволит "запечатать" сочность внутри мяса. Чтобы сделать блюдо еще более нежным, залейте крученики сливками, добавьте зелень и еще немного приправы. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите в течение 20–25 мин до готовности. Готовые крученики можно подавать горячими, дополнив картофельным пюре, гречневой кашей или свежими овощами. Сливочный соус сделает блюдо еще более нежным, а ароматная приправа раскроет все грани вкуса.

Попробуйте приготовить это традиционное украинское блюдо и удивите родных настоящим кулинарным мастерством.

Приятного аппетита!

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