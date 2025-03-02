Крученики с черносливом: рецепт украинского блюда

Крученики – это одно из самых вкусных и любимых блюд украинской кухни, которое с давних времен украшало праздничные столы. Они сочетают нежность свинины, аромат чернослива и сочность моркови, создают идеальную гармонию вкусов.
Это блюдо не только питательное, но и изысканное с виду, поэтому станет отличным вариантом для семейного обеда или особых событий. О рецепте рассказали на страницеinnalafood.
Ингредиенты
- Свиной биток
- 500 г
- Приправа "Азербайджанская"
- Чернослив
- 120 г
- Морковь
- 1 шт.
- Сливки
- 250 мл
- Зелень
Приготовление
- Чтобы крученики получились нежными и сочными, необходимо правильно подготовить мясо. Для этого нарежьте свиной биток на порционные куски, выложите на доску, накройте пищевой пленкой и тщательно отбейте кухонным молотком. Чем лучше будет отбито мясо, тем нежнее будут крученики.
- После этого приправьте свинину натуральной приправой, которая придаст блюду пикантный вкус и аромат.
- Пока мясо пропитывается специями, приготовьте начинку. Чернослив нарежьте мелкими кусочками, а морковь натрите на терке. Это сочетание сделает блюдо особенно нежным и слегка сладковатым.
- На каждый кусочек отбитого мяса выложите чуть-чуть начинки, после чего аккуратно скрутите рулетики. Крученики хорошо держат форму, но при необходимости их можно зафиксировать зубочисткой.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте рулетики на большом огне до румяной корочки. Это позволит "запечатать" сочность внутри мяса.
- Чтобы сделать блюдо еще более нежным, залейте крученики сливками, добавьте зелень и еще немного приправы. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите в течение 20–25 мин до готовности.
- Готовые крученики можно подавать горячими, дополнив картофельным пюре, гречневой кашей или свежими овощами. Сливочный соус сделает блюдо еще более нежным, а ароматная приправа раскроет все грани вкуса.
Попробуйте приготовить это традиционное украинское блюдо и удивите родных настоящим кулинарным мастерством.
Приятного аппетита!
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