Крудо из белой рыбы: рецепт итальянского сашими

Круто - одна из тех закусок, которые точно удивят гостей. Сырая рыба, политая оливковым маслом, хлопьями морской соли, цитрусовыми и травами не останется незамеченной на столе.

Крудо готовится из сырой рыбы или моллюсков, приправленных и заправленных, как правило, оливковым маслом и цитрусовыми, а иногда и уксусом. К свежей, качественной сырой рыбе и заправке, вы можете добавить все, что пожелаете, от свежих трав и тонко нарезанных овощей или чили до каперсов, специй или микрозелени.

Ингредиенты оливковое масло 50 мл лимонный сок 2 ст. л. соль черный перец

Заморозьте рыбу на 20-30 минут, чтобы ее было легче нарезать. Приготовьте заправку Crudo. Натрите лимон на цедр. Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец в миске. Отложите это в сторону. Нарежьте рыбу очень тонкими ломтиками. Выложите половину взбитой заправки крудо на тарелку, сверху положите рыбу — в ряд, по кругу или как вам нравится. Положите овощи, зелень, чили и любые добавки, которые вы хотите использовать, затем полейте рыбу оставшейся заправкой крудо. Украсьте цедрой и хлопьями чили. Охладите до подачи. Закуску лучше всего подавать холодной.

Совет:

В качестве заправки возьмите тонко нарезанный свежий чили, свежие травы (базилик, кинза, укроп, итальянская петрушка, эстрагон, мята, микрозелень), огурец, редис, маринованный лук, каперсы, поджаренные кедровые орехи, рукколу.

Читайте также: