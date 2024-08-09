Крудо из белой рыбы: рецепт итальянского сашими

Круто - одна из тех закусок, которые точно удивят гостей. Сырая рыба, политая оливковым маслом, хлопьями морской соли, цитрусовыми и травами не останется незамеченной на столе.
Крудо готовится из сырой рыбы или моллюсков, приправленных и заправленных, как правило, оливковым маслом и цитрусовыми, а иногда и уксусом. К свежей, качественной сырой рыбе и заправке, вы можете добавить все, что пожелаете, от свежих трав и тонко нарезанных овощей или чили до каперсов, специй или микрозелени.
Ингредиенты
- оливковое масло
- 50 мл
- лимонный сок
- 2 ст. л.
- соль
- черный перец
- Заморозьте рыбу на 20-30 минут, чтобы ее было легче нарезать.
- Приготовьте заправку Crudo. Натрите лимон на цедр. Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец в миске. Отложите это в сторону.
- Нарежьте рыбу очень тонкими ломтиками.
- Выложите половину взбитой заправки крудо на тарелку, сверху положите рыбу — в ряд, по кругу или как вам нравится.
- Положите овощи, зелень, чили и любые добавки, которые вы хотите использовать, затем полейте рыбу оставшейся заправкой крудо. Украсьте цедрой и хлопьями чили.
- Охладите до подачи. Закуску лучше всего подавать холодной.
Совет:
В качестве заправки возьмите тонко нарезанный свежий чили, свежие травы (базилик, кинза, укроп, итальянская петрушка, эстрагон, мята, микрозелень), огурец, редис, маринованный лук, каперсы, поджаренные кедровые орехи, рукколу.
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