Кукуруза BBQ: интересный рецепт летнего гарнира

Содержание Ингредиенты Кукуруза Соус Приготовление Советы

Кукуруза BBQ — это трендовая закуска, которая уже покорила соцсети. О секрете ее приготовления рассказала фудблогерка Georgina Thomas и он достаточно прост, ведь початок разрезают вдоль на 4 части, после запекания или гриля кукуруза слегка скручивается и кусочки становятся похожими на ребрышки. Это не только вкусно, но и очень эффектно — вместо классического початка кукуруза подается в виде небольших кусочков, которые удобно есть руками.

Ингредиенты

Кукуруза

Кукуруза 3 кочана

Оливковое масло 4 ст. л

Копченая паприка 1 ч. л

Сухая BBQ-приправа 3 ч. л

Лайм 1 шт.

Тертый пармезан 2-3 ст. л

Свежий зеленый лук 2 ст. л

Соус

Греческий йогурт 1,5 ст. л

Майонез 1 ст. л

Острый чили-соус 1 ст. л

Сок лайма 0,5 ст. л

Приготовление

Разрежьте кочаны вдоль на четыре части, для этого удобнее всего использовать большой острый нож. Выложите кусочки на противень, смажьте оливковым маслом, посыпьте приправой BBQ и копченой паприкой. Перемешайте руками, чтобы специи хорошо распределились. Выложите кукурузу срезом вверх, сбрызните еще немного оливковым маслом и поставьте в духовку разогретую до 190°C на 40-45 мин, пока зерна не станут золотистыми. В миске смешайте йогурт, майонез, соус и сок лайма до однородности. Выложите кукурузные ребрышки в миску, полейте соком лайма, посыпьте тертым пармезаном и свежим зеленым луком. Подайте с пикантным соусом для обмакивания.

Советы

Для более нежного вкуса замените острый соус на сладкий чили или кетчуп.

Если готовите на природе, вместо духовки поджарьте кукурузу на гриле. Они будут иметь еще более выразительный аромат дыма.

Сыр можно использовать любой твердый, от классического пармезана до «Голландского».

Лайм легко заменить лимоном, а вместо зеленого лука подойдет кинза или петрушка.

Кукуруза BBQ — летний рецепт, который стоит добавить в свою кулинарную копилку. Они сочетают в себе аромат гриля, легкую пикантность и свежесть лайма, а главное — дарят праздничное настроение даже в обычный день.