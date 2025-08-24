ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
67
Время на прочтение
2 мин

Кукуруза BBQ: интересный рецепт летнего гарнира

Лето — это сезон вечеринок на открытом воздухе, ароматного гриля и легких закусок, которые можно готовить быстро и с удовольствием. Одним из настоящих хитов этого лета стала кукуруза BBQ.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Кукуруза BBQ:

Кукуруза BBQ: / © Credits

Кукуруза BBQ — это трендовая закуска, которая уже покорила соцсети. О секрете ее приготовления рассказала фудблогерка Georgina Thomas и он достаточно прост, ведь початок разрезают вдоль на 4 части, после запекания или гриля кукуруза слегка скручивается и кусочки становятся похожими на ребрышки. Это не только вкусно, но и очень эффектно — вместо классического початка кукуруза подается в виде небольших кусочков, которые удобно есть руками.

Ингредиенты

Кукуруза

  • Кукуруза 3 кочана

  • Оливковое масло 4 ст. л

  • Копченая паприка 1 ч. л

  • Сухая BBQ-приправа 3 ч. л

  • Лайм 1 шт.

  • Тертый пармезан 2-3 ст. л

  • Свежий зеленый лук 2 ст. л

Соус

  • Греческий йогурт 1,5 ст. л

  • Майонез 1 ст. л

  • Острый чили-соус 1 ст. л

  • Сок лайма 0,5 ст. л

Приготовление

  1. Разрежьте кочаны вдоль на четыре части, для этого удобнее всего использовать большой острый нож.

  2. Выложите кусочки на противень, смажьте оливковым маслом, посыпьте приправой BBQ и копченой паприкой. Перемешайте руками, чтобы специи хорошо распределились.

  3. Выложите кукурузу срезом вверх, сбрызните еще немного оливковым маслом и поставьте в духовку разогретую до 190°C на 40-45 мин, пока зерна не станут золотистыми.

  4. В миске смешайте йогурт, майонез, соус и сок лайма до однородности.

  5. Выложите кукурузные ребрышки в миску, полейте соком лайма, посыпьте тертым пармезаном и свежим зеленым луком. Подайте с пикантным соусом для обмакивания.

Советы

  • Для более нежного вкуса замените острый соус на сладкий чили или кетчуп.

  • Если готовите на природе, вместо духовки поджарьте кукурузу на гриле. Они будут иметь еще более выразительный аромат дыма.

  • Сыр можно использовать любой твердый, от классического пармезана до «Голландского».

  • Лайм легко заменить лимоном, а вместо зеленого лука подойдет кинза или петрушка.

Кукуруза BBQ — летний рецепт, который стоит добавить в свою кулинарную копилку. Они сочетают в себе аромат гриля, легкую пикантность и свежесть лайма, а главное — дарят праздничное настроение даже в обычный день.

