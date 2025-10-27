- Дата публикации
Кукурузно-яблочные маффины: рецепт ароматной выпечки
Мягкие, ароматные, с легкой хрусткостью кукурузной муки и нежной сладостью яблок, эти маффины станут вашим новым фаворитом осеннего сезона.
В прохладные дни, когда воздух пахнет корицей, а руки сами тянутся к теплому напитку, хочется чего-то домашнего и нежного. На странице Jennieeeeeg поделились рецептом, который стал вирусным среди поклонников натуральной кухни: веганские кукурузно-яблочные маффины. Без яиц и молочных продуктов, но с максимумом вкуса, текстуры и аромата. А еще, с легкой ноткой детства, когда мама пекла яблочный пирог и кухня наполнялась теплом.
Этот десерт — баланс между домашним уютом и современным сознанием, ведь он полностью веганский и не требует сложных ингредиентов.
Ингредиенты
Сухие ингредиенты
пшеничная мука 150 г
кукурузная мука 50 г
коричневый сахар 125 г
разрыхлитель 12 г
соль
корица
ваниль
Жидкие ингредиенты
растительное молоко (соевое, овсяное или миндальное) 125 мл
растительное масло 125 мл
яблоки 1 шт.
Подача
измельченные миндальные орешки
веганский ванильный крем
Приготовление
Разогрейте духовку до 160°C.
В большой миске смешайте все сухие ингредиенты.
Влейте молоко и масло, перемешайте до однородности.
Добавьте яблоко и аккуратно добавьте в тесто.
Разложите тесто в формочки для маффинов.
Выпекайте 20 мин при 160°C, затем повысьте температуру до 180°C и пеките еще 7-10 мин, пока верхушки не станут золотистыми.
Остудите перед подачей или перед нанесением крема.
Вегетарианский ванильный крем
Ингредиенты
растительное молоко 100 мл
сахар 1-2 ч. л
кукурузный крахмал 1 ч. л
ванильный экстракт ¼ ч. л
корица
соль
Приготовление
Разведите крахмал в 2 ст. л холодного молока.
Остальное молоко подогрейте с сахаром, ванилью, корицей и солью, не доводите до кипения.
Влейте крахмальную смесь и варите, помешивая 2-3 мин до загустения.
Немного остудите и намажьте на маффины или подайте отдельно.
Подавайте маффины теплыми, с чашкой латте, травяного чая или глинтвейна. Их можно украсить миндалем, карамелизированными яблоками или щепоткой корицы сверху. А если хотите превратить их в настоящий десерт, разрежьте пополам и начините ванильным кремом или ложкой орехового пасты.
Эти маффины — доказательство, что простота может быть вкусной. Немного кукурузной муки, яблоко, любимая чашка кофе и осень становится теплее. Ведь домашняя выпечка — это не просто о вкусе, это о заботе, спокойствии и любви в каждой крошке.