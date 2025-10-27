Кукурузно-яблочные маффины: рецепт ароматной выпечки

Кукурузно-яблочные маффины / © Associated Press

В прохладные дни, когда воздух пахнет корицей, а руки сами тянутся к теплому напитку, хочется чего-то домашнего и нежного. На странице Jennieeeeeg поделились рецептом, который стал вирусным среди поклонников натуральной кухни: веганские кукурузно-яблочные маффины. Без яиц и молочных продуктов, но с максимумом вкуса, текстуры и аромата. А еще, с легкой ноткой детства, когда мама пекла яблочный пирог и кухня наполнялась теплом.

Этот десерт — баланс между домашним уютом и современным сознанием, ведь он полностью веганский и не требует сложных ингредиентов.

Ингредиенты

Сухие ингредиенты

пшеничная мука 150 г

кукурузная мука 50 г

коричневый сахар 125 г

разрыхлитель 12 г

соль

корица

ваниль

Жидкие ингредиенты

растительное молоко (соевое, овсяное или миндальное) 125 мл

растительное масло 125 мл

яблоки 1 шт.

Подача

измельченные миндальные орешки

веганский ванильный крем

Приготовление

Разогрейте духовку до 160°C. В большой миске смешайте все сухие ингредиенты. Влейте молоко и масло, перемешайте до однородности. Добавьте яблоко и аккуратно добавьте в тесто. Разложите тесто в формочки для маффинов. Выпекайте 20 мин при 160°C, затем повысьте температуру до 180°C и пеките еще 7-10 мин, пока верхушки не станут золотистыми. Остудите перед подачей или перед нанесением крема.

Вегетарианский ванильный крем

Ингредиенты

растительное молоко 100 мл

сахар 1-2 ч. л

кукурузный крахмал 1 ч. л

ванильный экстракт ¼ ч. л

корица

соль

Приготовление

Разведите крахмал в 2 ст. л холодного молока. Остальное молоко подогрейте с сахаром, ванилью, корицей и солью, не доводите до кипения. Влейте крахмальную смесь и варите, помешивая 2-3 мин до загустения. Немного остудите и намажьте на маффины или подайте отдельно.

Подавайте маффины теплыми, с чашкой латте, травяного чая или глинтвейна. Их можно украсить миндалем, карамелизированными яблоками или щепоткой корицы сверху. А если хотите превратить их в настоящий десерт, разрежьте пополам и начините ванильным кремом или ложкой орехового пасты.

Эти маффины — доказательство, что простота может быть вкусной. Немного кукурузной муки, яблоко, любимая чашка кофе и осень становится теплее. Ведь домашняя выпечка — это не просто о вкусе, это о заботе, спокойствии и любви в каждой крошке.