ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
73
Время на прочтение
2 мин

Кукурузно-яблочные маффины: рецепт ароматной выпечки

Мягкие, ароматные, с легкой хрусткостью кукурузной муки и нежной сладостью яблок, эти маффины станут вашим новым фаворитом осеннего сезона.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Кукурузно-яблочные маффины

Кукурузно-яблочные маффины / © Associated Press

В прохладные дни, когда воздух пахнет корицей, а руки сами тянутся к теплому напитку, хочется чего-то домашнего и нежного. На странице Jennieeeeeg поделились рецептом, который стал вирусным среди поклонников натуральной кухни: веганские кукурузно-яблочные маффины. Без яиц и молочных продуктов, но с максимумом вкуса, текстуры и аромата. А еще, с легкой ноткой детства, когда мама пекла яблочный пирог и кухня наполнялась теплом.

Этот десерт — баланс между домашним уютом и современным сознанием, ведь он полностью веганский и не требует сложных ингредиентов.

Ингредиенты

Сухие ингредиенты

  • пшеничная мука 150 г

  • кукурузная мука 50 г

  • коричневый сахар 125 г

  • разрыхлитель 12 г

  • соль

  • корица

  • ваниль

Жидкие ингредиенты

  • растительное молоко (соевое, овсяное или миндальное) 125 мл

  • растительное масло 125 мл

  • яблоки 1 шт.

Подача

  • измельченные миндальные орешки

  • веганский ванильный крем

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 160°C.

  2. В большой миске смешайте все сухие ингредиенты.

  3. Влейте молоко и масло, перемешайте до однородности.

  4. Добавьте яблоко и аккуратно добавьте в тесто.

  5. Разложите тесто в формочки для маффинов.

  6. Выпекайте 20 мин при 160°C, затем повысьте температуру до 180°C и пеките еще 7-10 мин, пока верхушки не станут золотистыми.

  7. Остудите перед подачей или перед нанесением крема.

Вегетарианский ванильный крем

Ингредиенты

  • растительное молоко 100 мл

  • сахар 1-2 ч. л

  • кукурузный крахмал 1 ч. л

  • ванильный экстракт ¼ ч. л

  • корица

  • соль

Приготовление

  1. Разведите крахмал в 2 ст. л холодного молока.

  2. Остальное молоко подогрейте с сахаром, ванилью, корицей и солью, не доводите до кипения.

  3. Влейте крахмальную смесь и варите, помешивая 2-3 мин до загустения.

  4. Немного остудите и намажьте на маффины или подайте отдельно.

Подавайте маффины теплыми, с чашкой латте, травяного чая или глинтвейна. Их можно украсить миндалем, карамелизированными яблоками или щепоткой корицы сверху. А если хотите превратить их в настоящий десерт, разрежьте пополам и начините ванильным кремом или ложкой орехового пасты.

Эти маффины — доказательство, что простота может быть вкусной. Немного кукурузной муки, яблоко, любимая чашка кофе и осень становится теплее. Ведь домашняя выпечка — это не просто о вкусе, это о заботе, спокойствии и любви в каждой крошке.

Дата публикации
Количество просмотров
73
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie