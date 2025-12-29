Кулеш: рецепт давнего казацкого блюда

Кулеш / © Credits

Сегодня кулеш можно легко приготовить в домашних условиях и он не уступает по вкусу варке на огне. Фудблогерка Diana Kulikovska поделилась своим рецептом, который точно станет любимым в вашей семье.

Ингредиенты пшено 250 г смалец 1 ст. л ошеек 300 г лук 1 шт. морковь 1 шт. соль перец сало

Приготовление

Подготовка пшена. Пшено нужно залить горячей водой на несколько минут, чтобы ушла горчинка. Обжаривание мяса и овощей. На разогретом смальце обжарьте ошеек до золотистой корочки. Добавьте нарезанный лук и жарьте 5 мин. Затем добавьте морковь и продолжайте обжаривать еще 5 мин. Варка. Залейте все водой так, чтобы она покрывала ингредиенты, варите 20-25 мин на среднем огне, затем добавьте промытое пшено. Дополнительная вода Во время варки следите, чтобы пшено не подгорело, при необходимости доливайте воду. Финальный штрих. В конце добавьте намазку из сала и куркумы и щепотку свежей зелени.

Советы

Не спешите на этапе обжаривания: корочка на мясе и легкий карамелизированный вкус овощей делают кулеш непревзойденным.

Подавайте горячим, со щепоткой зелени сверху — это не только красиво, но и ароматно.

Кулеш — это не только сытное блюдо, но и часть украинской кухни, которая согревает душу и объединяет семью за столом. Он прост в приготовлении, но в то же время поражает вкусом и ароматом.

Домашний кулеш доказывает, что даже традиционное блюдо можно сделать современным, аппетитным и удобным для ежедневного приготовления.