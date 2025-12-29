ТСН в социальных сетях

Рецепты
61
1 мин

Кулеш: рецепт давнего казацкого блюда

У этого блюда давние украинские казацкие корни, ведь его готовили в походах и праздничных собраниях, чтобы накормить много людей просто, но вкусно.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
110 ккал
Кулеш

Кулеш / © Credits

Сегодня кулеш можно легко приготовить в домашних условиях и он не уступает по вкусу варке на огне. Фудблогерка Diana Kulikovska поделилась своим рецептом, который точно станет любимым в вашей семье.

Ингредиенты

пшено
250 г
смалец
1 ст. л
ошеек
300 г
лук
1 шт.
морковь
1 шт.
соль
перец
сало

Приготовление

  1. Подготовка пшена. Пшено нужно залить горячей водой на несколько минут, чтобы ушла горчинка.

  2. Обжаривание мяса и овощей. На разогретом смальце обжарьте ошеек до золотистой корочки. Добавьте нарезанный лук и жарьте 5 мин. Затем добавьте морковь и продолжайте обжаривать еще 5 мин.

  3. Варка. Залейте все водой так, чтобы она покрывала ингредиенты, варите 20-25 мин на среднем огне, затем добавьте промытое пшено.

  4. Дополнительная вода Во время варки следите, чтобы пшено не подгорело, при необходимости доливайте воду.

  5. Финальный штрих. В конце добавьте намазку из сала и куркумы и щепотку свежей зелени.

Советы

  • Не спешите на этапе обжаривания: корочка на мясе и легкий карамелизированный вкус овощей делают кулеш непревзойденным.

  • Подавайте горячим, со щепоткой зелени сверху — это не только красиво, но и ароматно.

Кулеш — это не только сытное блюдо, но и часть украинской кухни, которая согревает душу и объединяет семью за столом. Он прост в приготовлении, но в то же время поражает вкусом и ароматом.

Домашний кулеш доказывает, что даже традиционное блюдо можно сделать современным, аппетитным и удобным для ежедневного приготовления.

