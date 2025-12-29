- Дата публикации
-
Категория
Рецепты
Кулеш: рецепт давнего казацкого блюда
У этого блюда давние украинские казацкие корни, ведь его готовили в походах и праздничных собраниях, чтобы накормить много людей просто, но вкусно.
Сегодня кулеш можно легко приготовить в домашних условиях и он не уступает по вкусу варке на огне. Фудблогерка Diana Kulikovska поделилась своим рецептом, который точно станет любимым в вашей семье.
Ингредиенты
- пшено
- 250 г
- смалец
- 1 ст. л
- ошеек
- 300 г
- лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- соль
-
- перец
-
- сало
-
Приготовление
Подготовка пшена. Пшено нужно залить горячей водой на несколько минут, чтобы ушла горчинка.
Обжаривание мяса и овощей. На разогретом смальце обжарьте ошеек до золотистой корочки. Добавьте нарезанный лук и жарьте 5 мин. Затем добавьте морковь и продолжайте обжаривать еще 5 мин.
Варка. Залейте все водой так, чтобы она покрывала ингредиенты, варите 20-25 мин на среднем огне, затем добавьте промытое пшено.
Дополнительная вода Во время варки следите, чтобы пшено не подгорело, при необходимости доливайте воду.
Финальный штрих. В конце добавьте намазку из сала и куркумы и щепотку свежей зелени.
Советы
Не спешите на этапе обжаривания: корочка на мясе и легкий карамелизированный вкус овощей делают кулеш непревзойденным.
Подавайте горячим, со щепоткой зелени сверху — это не только красиво, но и ароматно.
Кулеш — это не только сытное блюдо, но и часть украинской кухни, которая согревает душу и объединяет семью за столом. Он прост в приготовлении, но в то же время поражает вкусом и ароматом.
Домашний кулеш доказывает, что даже традиционное блюдо можно сделать современным, аппетитным и удобным для ежедневного приготовления.