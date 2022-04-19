Кулич краффин: ароматный и оригинальный

Краффин — это очень вкусная и оригинальная выпечка, которая станет украшением вашего пасхального стола.
В основе выпечки — сдобное дрожжевое тесто, смазанное размягченным сливочным маслом. В куличе по этому рецепту обычно очень много сухофруктов и орехов. Также часто добавляют цедру цитрусовых, которая дает просто удивительный аромат.
Ингредиенты:
Для опары:
- сухие дрожжи — 7 г
- теплое молоко — 170 г
- сахар — 20 г
- мука — 140 г
- для теста:
- яйца — 2 шт.
- сахар — 80-100 г
- сливочное масло — 65 г
- мука — 250 г
- молотый кардамон — 0,5 ч. л. (можно еще меньше)
- молотая куркума — на кончике ножа
Начинка:
- изюм — 150-170 г
- цедра 1 лимона
- ром или коньяк
- цукаты — 150-170 г
- молотый миндаль — 50-70 г
- сливочное масло — 75 г
Вам еще понадобится:
- сливочное масло — 10 г
- яйцо — 1 шт.
- молоко — 20 мл
- сахарная пудра
Приготовление:
1. В сухой миске смешайте дрожжи, сахар и теплое молоко. Хорошо перемешайте. У вас должен растаять сахар и дрожжи.
2. Просейте муку через сито и добавьте в дрожжи с молоком. Тщательно перемешайте ложкой, чтобы не было комочков. Накройте пищевой пленкой или влажным полотенцем и поставьте в теплое темное место на 1:00. Опара у вас должна увеличиться в размере.
3. В отдельной миске смешайте сахар, соль и яйца. На этом этапе лучше использовать миксер. Ваша масса должна выйти пышной и светлой. Добавьте к смеси куркуму и кардамон и снова перемешайте.
4. Добавьте сахарную яичную смесь к опаре и осторожно перемешайте ложкой.
5. Просейте муку и частями добавляйте в тесто, перемешивая. Когда тесто станет плотным, вымесите его немного руками.
6. Теперь важный момент — нужно вмешать мягкое сливочное масло в тесто. Для этого берите небольшими кусочками масло и вмешивайте. У вас должна получиться нежная текстура теста, которое не липнет к рукам. Соберите тесто в шар и положите в миску, накройте полотенцем и поставьте в темное теплое место на 1-1,5 часа.
7. Ошпарьте изюм кипятком, сцедите, добавьте к ним цедру и залейте сладким алкоголем. Если не любите либо не хотите добавлять алкоголь, залейте их апельсиновым соком.
8. Когда тесто подойдет, разделите его на две части, но если формы у вас небольшие, то на три.
9. Возьмите одну часть теста и раскатайте скалкой в тонкий пласт, но следите, чтобы тесто при этом не рвалось.
10. Смажьте раскатанное тесто мягким сливочным маслом, посыпьте сверху молотым миндалем и выложите сухофрукты.
11. Теперь сверните тесто с сухофруктами в трубочку, как на синнабоны.
12. Настал важный момент — формирование краффинов. Для этого разрежьте трубочку пополам, но один край не дорезайте до конца.
13. Сформируйте шарик, закручивая разрезанное тесто, и положите в форму, как на фото.
14. Выпекайте краффины в разогретой до 200 градусов духовке в течение 35-55 минут. Здесь все зависит от размера вашей формы. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
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