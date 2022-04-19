Кулич краффин: ароматный и оригинальный

Краффин — это очень вкусная и оригинальная выпечка, которая станет украшением вашего пасхального стола.

В основе выпечки — сдобное дрожжевое тесто, смазанное размягченным сливочным маслом. В куличе по этому рецепту обычно очень много сухофруктов и орехов. Также часто добавляют цедру цитрусовых, которая дает просто удивительный аромат.

Ингредиенты:

Для опары:

сухие дрожжи — 7 г

теплое молоко — 170 г

сахар — 20 г

мука — 140 г

для теста:

яйца — 2 шт.

сахар — 80-100 г

сливочное масло — 65 г

мука — 250 г

молотый кардамон — 0,5 ч. л. (можно еще меньше)

молотая куркума — на кончике ножа

Начинка:

изюм — 150-170 г

цедра 1 лимона

ром или коньяк

цукаты — 150-170 г

молотый миндаль — 50-70 г

сливочное масло — 75 г

Вам еще понадобится:

сливочное масло — 10 г

яйцо — 1 шт.

молоко — 20 мл

сахарная пудра

Приготовление:

1. В сухой миске смешайте дрожжи, сахар и теплое молоко. Хорошо перемешайте. У вас должен растаять сахар и дрожжи.

2. Просейте муку через сито и добавьте в дрожжи с молоком. Тщательно перемешайте ложкой, чтобы не было комочков. Накройте пищевой пленкой или влажным полотенцем и поставьте в теплое темное место на 1:00. Опара у вас должна увеличиться в размере.

3. В отдельной миске смешайте сахар, соль и яйца. На этом этапе лучше использовать миксер. Ваша масса должна выйти пышной и светлой. Добавьте к смеси куркуму и кардамон и снова перемешайте.

4. Добавьте сахарную яичную смесь к опаре и осторожно перемешайте ложкой.

5. Просейте муку и частями добавляйте в тесто, перемешивая. Когда тесто станет плотным, вымесите его немного руками.

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6. Теперь важный момент — нужно вмешать мягкое сливочное масло в тесто. Для этого берите небольшими кусочками масло и вмешивайте. У вас должна получиться нежная текстура теста, которое не липнет к рукам. Соберите тесто в шар и положите в миску, накройте полотенцем и поставьте в темное теплое место на 1-1,5 часа.

7. Ошпарьте изюм кипятком, сцедите, добавьте к ним цедру и залейте сладким алкоголем. Если не любите либо не хотите добавлять алкоголь, залейте их апельсиновым соком.

8. Когда тесто подойдет, разделите его на две части, но если формы у вас небольшие, то на три.

9. Возьмите одну часть теста и раскатайте скалкой в тонкий пласт, но следите, чтобы тесто при этом не рвалось.

10. Смажьте раскатанное тесто мягким сливочным маслом, посыпьте сверху молотым миндалем и выложите сухофрукты.

11. Теперь сверните тесто с сухофруктами в трубочку, как на синнабоны.

12. Настал важный момент — формирование краффинов. Для этого разрежьте трубочку пополам, но один край не дорезайте до конца.

13. Сформируйте шарик, закручивая разрезанное тесто, и положите в форму, как на фото.

Credits

14. Выпекайте краффины в разогретой до 200 градусов духовке в течение 35-55 минут. Здесь все зависит от размера вашей формы. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

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